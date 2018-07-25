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Автор Соломон Соловьев

Вечно молодой и уже не пьяный... Мику Джагеру - 75 лет

Общество » Наследие » Формула небес

О понимании правды жизни, способностях к психоаналитике, прямолинейности, огромной силе и выносливости рожденных 26 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

"Как же ты меркантилен, мой друг. Запомни: все, что можно купить за деньги, — уже дешево", — так со свойственной ему гениальностью однажды отметил рожденный сегодня драматург Бернард Шоу. Наряду с Близнецом Бобом Диланом Джордж Бернард Шоу является обладателем Нобелевской премии в области литературы и премии "Оскар" одновременно. Шоу был выдающимся критиком своего времени и прославленным после Шекспира драматургом Великобритании. А его меткие цитаты лишь подтверждают всю глубину его мировоззрения.

Рассмотрим Формулу небес других ярких и красивых Львов, родившихся в один день с великим Бернардом Шоу.

Рожденные 26 июля — в высшей степени доминирующие личности. Однако их авторитет зиждется не столько на финансовой или физической мощи, сколько на понимании правды жизни, сути происходящих событий и персональном участии в них. Когда рожденные 26 июля комментируют что-либо, они знают, о чем говорят, поскольку основываются на собственном опыте, а зачастую также и на глубоком знании самого предмета. Наиболее исключительные люди, родившиеся в этот день, становятся своего рода мессиями, за которыми послушно следуют их почитатели.

Таким мессией для своих почитателей стал рожденный сегодня швейцарский психиатр и педагог, основоположник одного из направлений глубинной психологии — аналитической психологии — Карл Юнг. Задачей аналитической психологии Юнг считал толкование архетипических образов, возникающих у пациентов. Юнг развил учение о коллективном бессознательном, в образах которого видел источник общечеловеческой символики, в том числе мифов и сновидений.

Юнг развил также свою концепцию психологических типов, а точнее, модернизировал классическую до него типологию людей на сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков. В XIX веке наблюдать за этой типологией профессиональным астрологам было немного забавно. Так как уже за несколько веков до системы Юнга все люди были поделены астрологами на темпераменты четырех стихий — Огня, Воды, Воздуха и Земли. Юнг просто повторил эти описания, зайдя с другой стороны. Но, несомненно, вклад Юнга в мировой психоанализ огромен и по-прежнему актуален для изучения и применения.

Полным двойником Карла Юнга, но только в кинематографе можно смело назвать рожденного сегодня выдающегося американского режиссера Стэнли Кубрика. Ну а последний фильм режиссера "С широко закрытыми глазами" — это просто ожившие работы Юнга по психоанализу.

Еще одним экспертом в области психоаналитики можно смело назвать героя скандальных историй и сексуальных домогательств американского актера Кевина Спейси. "Иногда я сам себе становлюсь противен. И тогда думаю, что уж говорить о других людях", — так драматизирует часто свою жизнь знаменитый актер.

Сейчас Кейси проходит обследование и сложное лечение в связи с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах. Причем домогательства зафиксированы исключительно к подросткам мужского пола. Именно в этом Кевина обвинили уже несколько десятков человек.

Так что у рожденных 26 июля иногда от вершин психоаналитики до клинической психиатрии один шаг.

Замыкаясь на углубленном изучении какого-нибудь одного предмета или сосредоточивая свои усилия строго на определенном направлении деятельности, рожденные 26 июля могут показаться чересчур прямолинейными людьми. В эту специализированную область своего интереса они несут все знания о жизни, добытые ими с годами. Многие рожденные сегодня сильно влияют на свое окружение, семью и общество в целом. Происходит это потому, что они обладают способностью выразить то, что чувствуют другие, даже становятся живыми символами подсознательных ощущений других. Однако это таит серьезную опасность для развития собственной личности.

Именно такую опасность в развитии собственной личности принципиально не замечал всю свою жизнь король рок-музыки, британский рок-музыкант, вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер. В одном из интервью Мик Джаггер, сравнивая 1968-й и 1998-й годы, сказал, что раньше в троице "секс, наркотики и рок-н-ролл" секс стоял на первом месте, а теперь на его месте наркотики.

Но через 20 лет прогресс все-таки наступил. Теперь Лев-легенда заявил, что бросает пить, курить и принимать наркотики. Причиной такого решения стало беспокойство о собственном здоровье, ведь Джаггер уже немолодой. "Я дорожу своим добрым именем и не желаю прослыть старой развалиной. Ведь мы все еще "звезды", хоть и со статусом "живых легенд!" — заявил Мик Джаггер, отец восьмерых детей от пятерых женщин, которому сегодня исполнилось 75 лет.

Львов, рожденных 26 июля, никак нельзя назвать консерваторами в их подходе к жизни. Нередко они высказывают такие смелые суждения, что возможен антагонизм со стороны окружающих. К счастью для рожденных 26 июля, они настолько уверены в себе, что никакая реакция оппонента не поколеблет этой самоуверенности. Не удивительно, что люди, чей день рождения — 26 июля, — игроки по натуре. Очень часто они фатально заражены сложными и даже опасными ситуациями, не имея привычки отступать, пока не найдут выход. Огромная сила в сочетании с выносливостью помогают им в этом.

Если мужчины, рожденные под знаком Льва, — это обязательно короли, то женщины — соответственно, королевы. И так, как исполнила роль английской королевы в одноименном фильме рожденная сегодня британская актриса Хелен Миррен, до нее не исполнял никто. Играть королев и королей — это, согласитесь, абсолютно львиное дело.

В своей королевской короне абсолютно гармонично смотрелась рожденная сегодня обладательница титула "Мисс России — 2003" Виктория Лопырева. Королевским звуком своих барабанов наполнял лучшие концертные площадки мира знаменитый барабанщик группы Queen Роджер Тейлор. И всегда с королевским достоинством исполняет сложнейшие драматические роли в кино неподражаемая американская актриса, красавица Львица Сандра Буллок.

Рожденные 26 июля не стремятся приукрасить правду. Они преподносят ее такой, какая она есть. Причем делают это без излишних колебаний, волнуясь прежде всего о ее чистоте, но отнюдь не о чувствах, которые она может вызвать в другом человеке. Так что можно смело назвать Львов, рожденных сегодня, абсолютно конкретными и особо не церемонящимися персонажами по жизни.

"Я не принимаю ни чьей стороны. Нет в мире ни одной силы, обладающей абсолютной правдой", — так однажды сказал Мик Джаггер. И Формула небес для рожденных 26 июля это подтверждает.

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Темы астролог гороскоп астрология астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
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