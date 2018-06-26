Первым делом не только самолеты

О выносливости, работоспособности, силе, надежности и разумном ведении финансовых дел рожденных 26 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿

Когда мы говорим о чьей-то выносливости, мы предполагаем о способности человеческого организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности. Наверное, подобная выносливость и может стать главной особенностью для многих Раков, пришедших в наших мир сегодня. Рассмотрим подробнее выносливую Формулу небес рожденных 26 июня.

Главной научной темой выносливого шведского химика Георга Брандта было изучение мышьяка. Так как мышьяк является одним из самых опасных ядов, то мужество, с которым ученый работал с этим веществом, восхищало его окружение тех лет. Его выводы по данной тематике, опубликованные в далеком 1733 году, представляют собой первый подробный трактат о различных соединениях мышьяка, их составе, а также их растворимости в различных средах. Исследованиями Брандта четко установлен металлический характер вещества и доказано, что белый мышьяк является оксидом этого металла.

Ученый также изучил и описал методы получения многих металлов и неметаллов — ртути, висмута, сурьмы, цинка. Ну а всемирную славу ученому принес открытый им в 1735 году химический элемент — кобальт, первый металл, который не был известен в древности.

Как правило, рожденные 26 июня являют собой эдакий монолит, служат символом силы и надежности для друзей и близких. Это люди физически очень выносливые. И хотя они демонстрируют временами повышенную чувствительность, на самом деле тверды и основательны.

Вот таким символом надежности стали для гитлеровской авиации самолеты, спроектированные немецким авиаконструктором Вилли Мессершмиттом. Свою первую модель самолета маленький Вилли построил уже в возрасте десяти лет. Позже, будучи студентом, он создавал реальные планеры и экспериментировал с друзьями. В 1921 году построил планер S8, который установил новый мировой рекорд по продолжительности полета. А в 1934 году конструктор создал свой знаменитый истребитель, который стал главной силой Люфтваффе во время Второй мировой войны.

После войны до 1955 года Германии было запрещено производство собственных самолетов, и Вилли организовал компанию по производству сборных домов, швейных машин и малолитражных автомобилей. И в этом производстве домашняя и надежная суть Рака открылась в конструкторе еще более ярко, чем в конструировании легендарных истребителей.

Формула небес подарила миру сегодня еще одного авиаконструктора американца Уильяма Лира. В отличие от Мессершмитта Лир нигде не учился, сам конструировал свои самолеты и сам научился летать. Компанией Lear Jet Corporation в 1963 году был выпущен самолет Lear Jet 23, и это был первый в истории частный самолет бизнес-класса, который поднялся в небо.

Но конструктор, рожденный под знаком Рака, не может войти в историю без полезных изобретений для дома и быта. И в 1964 году Лир стал "крестным отцом" нового формата звукозаписи — восьмидорожечной кассеты. Эта кассета продержалась на рынке в течение десятилетия, до массового распространения компакт-кассет.

Уильям Лир также реализовал себя и в семейной Формуле небес. Он был женат четыре раза и имел семерых детей.

Независимо от сферы своей деятельности многие из рожденных сегодня тяготеют к житейским радостям. Дома их часто можно застать за решением бытовых проблем, направленных на обустройство собственного жилища, или же за организацией семейных празднеств и прочими удовольствиями. Дети рожденных 26 июня счастливы тем, что их дом — своего рода крепость, оплот безопасности в бушующем тревогами мире. Однако сами родители, появившись на свет в этот день, случается, чрезмерно опекают своих отпрысков, и это может иногда иметь вредные последствия наряду с пользой.

Всю жизнь опекала своих воспитанников легендарная балерина и педагог, одна из основоположников русского классического балета Агриппина Ваганова. И прославленная Ракиня соблюдала удивительную гармонию и такт в своей преподавательской деятельности. В ее фундаментальной книге "Основы классического танца", ставшей основополагающей для русской балетной школы XX века, изложены основные разработки собственной методической системы классического танца, вошедшей в основу подготовки отечественных артистов балета.

О своей гармоничной рачьей заботе Ваганова писала: "Если у данного класса или группы танцовщиц замечается переутомленность, если я знаю, что они загружены работой — иногда недели по две я даю только легкую работу на уроке и веду учениц осторожно. Надо быть очень чуткой к условиям работы, чтобы не обратить пользу урока во вред".

Вот таким чутким и внимательным руководителем остается уже многие годы бессменный лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов (фото). И по сей день Зюганов является убежденным марксистом-ленинистом и сторонником обновленного социализма. Также убежденный лидер коммунистов считает целесообразным использовать ленинскую диалектику и сталинскую практику для достижения партийных целей. Как и положено настоящему Раку, Зюганов лично занимается обустройством своего жилого дома и собственноручно разводит цветы (на даче их у него более 100 видов). Он также является любителем горных походов, обладает первым разрядом по легкой атлетике, волейболу и троеборью.

Зачастую спорт и иные виды физической активности становятся едва ли не главной сферой интересов рожденных 26 июня, причем даже в зрелом возрасте.

Рожденные 26 июня обладают практическими знаниями о мире и человеческой натуре. Именно поэтому с ними иногда бывает тяжело общаться на персональном уровне. Раки дня сегодняшнего всегда настаивают на собственном видении предмета или вопроса, поэтому их близкие нередко сталкиваются с проблемой реализации личных инициатив. Если от природы люди, чей день рождения — 26 июня, не являются атлетами, они столь же энергично применяют свои силы и таланты в других областях — возможно, более ментальной или сексуальной направленности. Стоит отметить, что в этих людях по-особому обострена тяга к плотским наслаждениям. Они находят особое удовольствие в массаже, плавании, любят посещать сауны, принимать расслабляющие ванны.

Удовольствие в изучении генетических отклонений всю жизнь находил выносливый и трудолюбивый французский генетик Жером Лежён. Именно он сделал ряд важнейших открытий в области хромосомных аномалий, а также вошел в историю как активный противник абортов. И, действительно, родиться под знаком Рака и не противиться абортам было бы нарушением главной Формулы небес для этого знака. В своих работах Лежён объяснил синдром Дауна как хромосомную аномалию и впервые описал синдром кошачьего крика — редкого генетического расстройства, вызываемого отсутствием фрагмента пятой хромосомы, который теперь генетики называют синдром Лежёна.

Рожденные 26 июня умеют делать деньги. Не меньшее удовольствие они испытывают и от возможности тратить их, а поскольку многие из них отличаются изысканным вкусом, им следует контролировать свои расходы. Рожденные 26 июня не любят накапливать капиталы, но находят отдушину в их инвестировании, что служит своего рода выплеском энергии. Впрочем разумное ведение финансовых дел — отличительная особенность людей этого дня. Хотя богатство и не самоцель для них, они поддерживают свое материальное благополучие на высоте.

К таким финансово успешным Ракам дня сегодняшнего можно смело отнести и российского предпринимателя Михаила Ходорковского (фото), долгие годы входившего в мировой список "Форбс", и многолетнего капитана сборной Италии и "Милана" Паоло Мальдини (фото), и американского исполнителя и автора песен Криса Айзека, и трехкратного победителя "Тур де Франс" американского профессионального шоссейного велогонщика Грега Лемонда, создавшего после ухода из большого спорта крупный бизнес в сфере недвижимости.

Раков, рожденных сегодня, трудно смутить. Хотя люди, чей день рождения — 26 июня, и избегают конфликтов, от брошенного вызова они никогда не уклоняются. В этом смысле они бесстрашны.

"Именно выносливость, а не сила дает то особое ощущение отсутствия усталости, которое является основным признаком хорошо подготовленного человека", — так говорил, рожденный 6 июля под знаком Рака новозеландский бегун и известный тренер по легкой атлетике Артур Лидьярд.

Эта формула выносливости прекрасно подходит и для Формулы небес рожденных 26 июня.

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