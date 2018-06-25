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Формула небес для земных дел

Общество » Наследие » Формула небес

С начала астрологического года (с 21 марта) в "Правде.Ру" регулярно выходит рубрика — "Формула небес", в которой рассказывается об астрологии, гороскопах и знаменитостях, родившихся в данный день. Что такое астропсихоаналитика? Как использовать полученные знания в реальной жизни? Можно ли вообще верить гороскопам? Об этом в видеостудии "Правды.Ру" рассказал автор проекта "Формула небес" астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

— Соломон, что вообще такое астропсихоаналитика?

— Всем более-менее известно, что такое астролог и астрология, хотя есть очень много разночтений этих понятий. Наука астрология известна уже 5000 лет — с древних шумеров. Я скажу именно о том, чем являются астропсихология и астропсихоаналитика.

На Земле существует 365 или 366 дней в году. Каждый год эти дни начинаются заново — в астрологии отсчет идет с 21 марта, когда начинается знак Овна, который и начинает новый год. И так в течение года каждый день рождаются новые люди с определенными характеристиками этого дня.

Каждые два часа в течение этого дня рождается еще особое подразделение людей. Таким образом, умножая 365 или 366 на 12, мы получаем условно четыре с небольшим тысячи типов людей, которые рождаются в течение очередного года.

— То есть вообще всех людей можно подразделить на четыре тысячи с хвостиком типов?

— Да, но эти четыре тысячи с хвостиком типов рождаются в течение одного года. Если умножить на среднюю продолжительность жизни человека (порядка 75 лет), получим примерно три миллиона типов людей, которые сейчас живут на Земле.

Скептики говорят людям моей профессии: "Вы там занимаетесь фигней, ведь все люди разные. Как можно знаками Зодиака или любыми другими методиками свести людей к какой-то типологии?" Тогда я даю эту формулу: на Земле одновременно проживают порядка трех с небольшим миллионов типов людей.

Поэтому шанс, что в течение жизни люди, рожденные в разные года и т. д., встретят почти абсолютную свою половинку — двойника — очень велик.

Я занимаюсь уже много лет астрологическим совмещением и вижу, что положения планет у людей бывают настолько сходны, что оказываются похожи также их жизненные пути и реализации, похожи выборы мужа или жены, отношения с детьми, похожи социальные, личностные и мировоззренческие проблемы.

Вот всем этим и занимается астропсихоаналитика. Она не занимается предсказанием судеб. Этими вопросами занимаются другие мировоззренческие субстанции.

На астролога возлагается ответственность: он что-то должен спрогнозировать. И то — только очень смелые и очень самоуверенные астрологи этим занимаются. В этом кресле на одной из ваших передач, я видел нашего старшего товарища Павла Глобу. Он сказал очень правильную основополагающую фразу о том, что астрология — это закон о цикличности неких процессов.

Цикл человека и многих других субстанций равен 12 годам. Каждые 12 лет человек, условно говоря, обнуляется или перезагружается для решения тех или иных новых задач. А вот чтобы понять, каковы задачи, которые должен человек выполнять, — этим занимается, в том числе, астропсихоаналитика.

— "Формула небес", наша рубрика, обновляется каждый день. Каждая публикация рассказывает о рожденных в этот день гениях, великих и известных людях. Также даются практические советы, как себя вести простым людям, если они хотят равняться на знаменитостей, родившихся с ними в тот же день, или не повторить их ошибок.

Меня больше всего удивило в вашей авторской и нашей рубрике "Формула небес" и во всем этом мировоззрении, что рожденные в один день люди — их фотографии, портреты, их лица — похожи.

— В том числе, мы видим это на примере Пушкина и Региомонтана, одного из величайших астрологов Средних веков.

— Действительно, у них есть общие черты лица. Хотя я с большой долей скептицизма отношусь и к гороскопам…

— Как и большинство, как почти все.

— …и к астрологии. Но при этом с интересом читаю, когда натыкаюсь на них. Почему гороскопы, астрология так привлекают людей, с вашей точки зрения?

— Большинство астрологов знают, что до 29 лет — до поворота Сатурна — все люди, как правило, потрясающе схожи в том, что думают, что они могут достичь всего сами. Они получают такую уверенность, потому что это внушают им со стороны — родители и друзья, показывают на неких примерах.

Вот, смотри, у него получилось, я хочу, чтобы ты — мой сын, моя дочь — стали такими же. Идет напор — должен хорошо учиться, не владеть вредными привычками, быть усидчивым, вежливым, хорошо воспитанным и т. д. — все, что угодно.

Потом проходит какое-то время, и многое из того, что человеку было внушено со стороны, не коррелируется с его желаниями и ощущениями мира. Он начинает предъявлять претензии этому миру: что я делал не так, почему то, что обещали родители или учителя в школе, у меня не получилось?

Человек начинает искать причины, почему ему некомфортно в той жизни, которую ему навязали. Это, кстати, касается и имени. Люди, которые занимаются нумерологией (это смежная дисциплина с астрологией), увязывают дату, число и год рождения человека с его именем.

Имя человек никогда не выбриает сам. Его выбирают мама-папа или бабушка-дедушка. А имя человека — это его энергетика. И вот, когда человек подходит к 29 годам, начиная лет с 24-25, он задает себе вопрос: почему все происходит не так?

В это время у многих как раз и бывает первый визит к астрологу. И если человек прислушается и обдумает, что ему сказали и посоветовали, то он может исправить многие свои прежние ошибки и многого добиться. Это важно так же, как прислушиваться к доктору, диетологу или другому специалисту.

Здесь нет никакой установки, NLP никто не делает. Ему говорят: парень, за десять лет жизни у тебя произошла такая-то история, потому что делал ты не то, что нужно. Вот в этот момент начинается осознанный выбор. Человек может сам понять: мое или не мое, буду дальше биться в стену или пойду через дверь.

— Но неужели вся судьба зависит от конкретного момента рождения?

— Семьдесят процентов того, что человек получает, зависит от момента и места рождения. Изменить это уже невозможно. Но можно расширить эти возможности и минимизировать риски.

Это как группа крови. Информационная картина человека во многом смотрится через кровь. По современному анализу крови, с хорошей биохимией, с хорошими маркерами, хороший доктор может написать пару-тройку десятков страниц.

Астролог, увидев карту человека, может написать тысячи страниц. И так же, как невозможно изменить группу крови, невозможно изменить место и время рождения. Но можно улучшить или ухудшить начальные характеристики. Далее — 15 процентов потенциала добавляют воспитание, фактор среды.

Последние 15 процентов — генетический фактор человека. Генетики подтверждают, что через гены человека, как правило, не передаются добродетели, таланты, успехи, удачи не передаются. Они заложены именно в тех основных 70 процентах. А гены передают внешние черты — глаза, нос, фигура, а также хронические заболевания и пороки человека.

Конечно, все это смешивается в очень сложный коктейль. А вот как его правильно смешать, что можно добавить и как использовать — уже зависит от самого человека.

— Три месяца мы уже хорошо совместно поработали. Что будет дальше?

— У нас сейчас будет много очень интересных персонажей и поучительных примеров. Скучно точно не будет. И будет очень много важного и полезного. Так что читайте-смотрите, поздравляйте друзей, делитесь своим мнением…

Беседовала Елена Тимошкина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы гороскоп астрология знаменитости день рождения Формула небес Соломон Соловьев астропсихоналитика
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