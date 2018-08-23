Магическая формула Пауло Коэльо

О тщательности, щепетильности, любознательности и убедительности рожденных 24 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Как только я нашел все ответы, изменились все вопросы", — так точно и очень по-девски сказал однажды пришедший сегодня в мир бразильский поэт и прозаик Пауло Коэльо. И, действительно, как только ты думаешь, что тема, которой ты увлекаешься, изучена тобою полностью и всеми тонкостями и деталями ты овладел, в этот момент Вселенная мягко и ненавязчиво раздвигает границы вширь и все начинается с чистого листа. Такова она бесконечная Формула небес, и ее с особенной тщательностью и девской щепетильностью разгадывают рожденные 24 августа.

Общий тираж книг Пауло Коэльо на всех языках уже перевалил за 300 миллионов. Его произведения переведены на 67 языков и проданы в 150 странах. Его культовый роман "Алхимик" до сих пор остается самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннесса.

Литературные критики во всем мире считают Коэльо слабым, низкопробным писателем с точки зрения литературных канонов и обвиняют его в конъюнктуре и коммерции. Но люди во всем мире по-прежнему ждут его новых произведений.

Возможно, критики в чем-то правы: Коэльо не классический писатель, Коэльо больше маг-рассказчик, повествователь. Он составляет притчи и ставит своих героев в сложные, непонятные и запутанные ситуации для одной цели — выйти на простое и крайне прагматическое решение, а точнее, на озарение и просветление.

Творчество Коэльо — это своеобразный фитнес для мозга. А сам терпеливый писатель-Дева — заботливый фитнес-инструктор. "Иногда нужно обойти весь мир, чтобы понять, что клад зарыт у твоего собственного дома", — вот именно такую навигацию и предлагает Коэльо в своих романах.

Многие Девы, рожденные 24 августа, стремятся разгадать тайны, интересующие их. Этих людей привлекают все темные, непознанные или неисследованные отрасли человеческого знания. Рожденные 24 августа могут заниматься бизнесом, мыть полы, воспитывать детей, но главное для них — пополнение собственного научного багажа, которому только остается позавидовать. Их полностью поглощает бесконечный поток информации и деталей, позволяющий им найти смысл жизни и обогатить свой мир.

Таким интеллектуальным исследователем вошел в историю Антарктики британский мореплаватель и промысловик Джеймс Уэдделл. Теперь на карте мира есть открытое им море, носящее его имя, а также остров в архипелаге Фолклендских островов.

В историю философии и математики внес свой неоценимый вклад рожденный сегодня польский математик и философ-мистик Юзеф Вроньский. Знак Девы, как нельзя лучше, проявился в наследии Вроньского. Особенностью его подхода являлось стремление включить в круг своих занятий так называемые "универсальные идеи". Руководящей его идеей был мессианизм, который, по учению Вроньского, должен был вести человечество по пути к абсолютной правде и абсолютному добру.

В этой парадигме Вроньский удивительно пересекается со многими мировоззренческими доктринами своего космического собрата Пауло Коэльо. У Коэльо на этот счет есть потрясающая цитата: "Все всегда заканчивается хорошо. Если все закончилось плохо, значит, это еще не конец".

Пришедшие в мир 24 августа с легкостью распутывают самые сложные вещи. Их сильной стороной, безусловно, являются всевозможные загадки, парадоксы и шарады, совершенно непостижимые для других. Сказать, что их самих иногда трудно понять, — значит, не сказать ничего. Они могут едва ли не полностью раствориться в лабиринте мыслей, в хитросплетении собственных идей, но при этом они редко чувствуют себя потерянными.

Люди, чей день рождения — 24 августа, часто не осознают, насколько сложна их натура для восприятия обычными людьми. Им кажется, что их поведение, речь, требования, предъявляемые к работе, просты и понятны окружающим. Это создает дополнительные проблемы для тех, кто с ними связан в повседневной жизни.

Возможно, одним из самых сложных для восприятия писателей мировой литературы считается пришедший сегодня в наш мир аргентинский прозаик и поэт Хорхе Луис Борхес. Борхес известен прежде всего лаконичными прозаическими фантазиями, часто маскирующими рассуждения о фундаментальных философских проблемах или принимающими форму приключенческих либо детективных историй.

Похожа ли литературная форма изложения, жанровые особенности и мировоззренческая структура у Борхеса и Коэльо? Несомненно. Так же, как и похожи их Формулы небес. Точнее, Формула небес у них одинаковая, просто с разницей в реализации в 50 лет.

Окружению героев дня сегодняшнего — членам их семей, друзьям и любимым — почти не удается постичь истинную мотивацию их поступков, подлинные эмоции и чувства. Часто их могут обвинить в помутнении рассудка и даже в специальном запутывании важных дел ради удовлетворения личных амбиций, на что люди, чей день рождения — 24 августа, всегда реагируют с замешательством и неприятием.

Абсолютным музыкальным эзотериком, ведущим своих слушателей по неведомым космическим тропам Вселенной можно смело назвать рожденного сегодня французского композитора Жана-Мишеля Жарра. В конце 70-х годов XX века музыкант стал одним из пионеров электронной музыки, успешно и талантливо создав жанр космической музыки и назвав свой музыкальный коллектив, группа Space. В общей сложности по всему миру было продано более 80 миллионов копий его альбомов.

Одну из самых сложных магий по производству вина освоил и претворил в жизнь рожденный сегодня русский князь Лев Голицын. Именно ему винная индустрия обязана созданием русского шампанского, развитием виноделия в Массандре и организацией промышленного производства игристых вин под маркой "Абрау-Дюрсо".

Историки утверждают, что именно жизнь рожденного сегодня американского мафиозо сицилийского происхождения Карло Гамбино (одним из прозвищ которого было Крестный отец) повлияла на писателя Марио Пьюзо, автора знаменитого романа "Крестный отец". Как бы то ни было, но биография Гамбино с его абсолютно магическими способностями всю жизнь нарушать закон, выстраивая сложнейшие криминальные схемы и лишь однажды быть осужденным на короткий срок, чрезвычайно интересна для изучения. Ведь формулировать предложения, от которых невозможно отказаться, — это тоже большое искусство.

В поисках истины рожденные 24 августа могут копаться не только в книгах, пыльных архивах, но и в человеческом характере. Многие из них с радостью отправляются в рискованные путешествия, чтобы исследовать чудеса природы. Во время отпуска рожденные в этот день никогда не будут возлежать на диване или валяться на пляже, забыв обо всем. Взяв билет, а то и просто пешком, они пойдут открывать новые миры и иногда остаются там навсегда.

Сегодняшний день — наверное, самый мистический из всех дней, которые мы встретим в дальнейшем, путешествуя по знаку Девы. Поэтому, в заключение, я позволю себе две цитаты наших героев дня на одну и ту же тему.

"Никогда нельзя отказываться от мечты, — убежден Пауло Коэльо. — Мечты питают нашу душу так же, как пища питает тело. Сколько раз в жизни нам ни пришлось пережить крушение и видеть, как разбиваются наши надежды, мы все равно должны продолжать мечтать".

И продолжает эту тему Хорхе Луис Борхес: "Ты проснулся не от сна, а из мечты. И эта мечта находится в пределах другой и так далее, к бесконечности, которая является количеством песчинок. Путь, который ты должен пройти, бесконечен, и ты умрешь прежде, чем ты действительно проснешься".

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