Тело Львицы ценою один миллиард долларов

О гибкости, "скучности", нестабильности, созидательности и любви к разнообразию рожденных 24 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"В этом мире нет ни счастья, ни несчастья, то и другое постигается лишь в сравнении. Только тот, кто был беспредельно несчастлив, способен испытать беспредельное блаженство. Надо возжаждать смерти, чтобы понять, как хороша жизнь", — с этими словами обратился к человечеству рожденный сегодня один из самых читаемых в мире французских авторов Александр Дюма-отец. Вот с этой цитаты мы и начнем описание Формулы небес для рожденных 24 июля.

Рожденные 24 июля магнетическим образом привязаны ко всякого рода волнующим и нестабильным ситуациям, людям и местам. Идея динамичных перемен кажется им в высшей степени привлекательной. Соответственно, повседневная рутина быстро утомляет их. Рожденные 24 июля в большинстве своем на удивление гибкие натуры, легко приспосабливающиеся к изменениям и обстоятельствам.

Гибкость своей натуры проявлял неоднократно наиболее влиятельный и известный из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке Симон Боливар. Этот бесстрашный Лев освободил от испанского господства Венесуэлу, Колумбию, Панаму и Эквадор. В Венесуэле Боливар был провозглашен национальным героем.

Ну а в мировую моду начала XIX века образ Симона Боливара вошел в виде его шляпы-фамилии, которая славилась широкими полями и имела огромную популярность как у мужчин, так и у женщин. О себе же и о своей роли в истории человечества Симон Боливар говорил по-львиному честно и иронично: "Самые скучные фигуры, которых я знаю, — это Христос, Дон Кихот и я".

Помимо скучности, некоторые рожденные сегодня иногда бывают сами по себе нестабильными. К сожалению, коллеги и любимые могут оказаться за бортом, когда рожденные 24 июля вдруг меняют курс. Более продвинутым их собратьям удается переломить в себе это качество, переработав нестабильность в созидательную энергию. Однако повышенный интерес к экстраординарным натурам и событиям не покидает их никогда.

Именно это отличительное свойство своей Формулы небес позволило рожденному сегодня французскому преступнику Эжену Видоку стать впоследствии первым главой Главного управления национальной безопасности Франции, а потом и одним из первых современных частных детективов и "отцом" уголовного розыска в его современном виде.

В молодости перепробовав множество профессий, Видок не раз попадал в тюрьму, бежал и снова оказывался за решеткой, за что был прозван Королем риска и Оборотнем. Затем почти десять лет он скрывался в Париже, и сам предложил свои услуги полиции в расследовании преступлений.

Резко менять свой курс по жизни приходилось не раз рожденному сегодня русскому революционеру Николаю Чернышевскому. Саратовскую духовную академию будущий священник меняет на Петербургский университет. Окончив университет, Чернышевский преподает литературу в разных учебных заведениях. Но страсть к писательству и революционной деятельности побеждает в формуле Чернышевского. И своей крылатой фразой писатель лишь подтверждает свою же формулу: "Где нет жизни — нет идеи; где нет бесконечного разнообразия — нет жизни".

В разнообразии проходит жизнь многих из рожденных сегодня. Основателем советской школы работы со львами и другими цирковыми хищниками стал замечательный укротитель хищных животных Лев Борис Эдер.

Описание Дании во всем многообразии и разнообразии открыл миру в своих произведениях лауреат Нобелевской премии по литературе датский писатель-романист Хенрик Понтоппидан.

Рожденная сегодня известная американская писательница Амилия Мэри Эрхарт стала первой в истории женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан.

Одним из самых известных художников обложек журналов, дизайнером рекламных проектов и титулованным графиком театральных афиш остался в истории чешско-моравский живописец, один из наиболее известных представителей стиля ар-нуво Альфонс Муха.

Сам стиль ар-нуво, или модерн, прекрасно подходит для энергетики рожденных сегодня Львов. Как правило, рожденные 24 июля имеют четкое представление о том, какое впечатление они производят. Совершенно не приемлемым для них является ощущение скуки, так что они непременно стараются внести некий авангардизм в собственный имидж. Если от природы люди, чей день рождения — 24 июля, эксцентричны, они даже не пытаются скрыть свою склонность к внешнему эпатажу, за что окружающие называют их эксгибиционистами.

Это слово по отношению к себе часто слышала по жизни рожденная сегодня американская актриса, певица и танцовщица Дженифер Лопес. Эпатаж сопровождает Лопес в течение всей ее карьеры. Как заявляла Лопес, она всегда чувствовала себя уверенно и уютно в собственном теле. И чтобы не терять уверенность, она обзавелась страховкой на 300 миллионов долларов на свою филейную часть. Говорят, она еще застраховала остальное тело на сумму один миллиард долларов, хотя и Дженифер Лопес, и ее агент отвергают это заявление.

Многие женщины, родившиеся сегодня, несут в себе заряд нервной энергии, которую обязательно нужно укротить или хотя бы контролировать. Иначе возможны неприятные последствия в форме стрессов. Мужчины, рожденные в этот день, зачастую сталкиваются с проблемами собственного "я", также требующими разрешения. И те, и другие должны научиться не привлекать слишком много внимания к самим себе. Люди, чей день рождения — 24 июля, должны освободиться от мысли о том, что им нужно непременно доказать свою значимость окружающим.

Золотым актерским фондом вошли в историю театра и кино рожденные сегодня великие актеры Игорь Ильинский и Николай Гриценко. В мировом хоккее заняли свое достойное место пятикратный чемпион мира и двухкратный олимпийский чемпион российский центральный нападающий и бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков и его канадский коллега двухкратный олимпийский чемпион Патрис Бержерон.

При всех своих звездных карьерах, взлетах и падениях рожденным 24 июля следует научиться быть самодостаточными и меньше зависеть от мнения окружающих. В этой связи необходимо выяснить собственные приоритеты, понять, чего они ждут от жизни.

"От всякой беды есть два лекарства — время и молчание", — так утверждал Александр Дюма-старший. И эти лекарства, как правило, всегда подходят для рожденных сегодня.

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