"День рожденья - грустный праздник". Не грусти, Месси!

О чарах, воле, необыкновенном терпении, щепетильности и продуманности рожденных 24 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿

Рожденных 24 июня в миру часто называют блаженными чародеями. Раки дня сегодняшнего в той или иной степени проживают свою жизнь в бесконечных попытках изменить окружающий мир. Сделать его добрее, светлее и справедливее.

Они делают это в спокойное и мирное время, но когда в их дом стучится беда, они не укрываются от тягот и лишений жизни, а смело вступают в борьбу за светлые идеалы, включая все свои чары, волю и необыкновенное терпение своего знака Зодиака.

Такой борьбой была наполнена жизнь легендарного участника польского движения сопротивления Яна Карского. После нападения Германии на Польшу Ян Карский попал на войну. Сначала попал в советский плен, а затем после обмена пленными уже в немецкий. Затем бежал из немецкого плена и вступил в польскую подпольную организацию. В 1940 году попал в руки гестапо.

Все годы войны Карский самоотверженно различными способами боролся за освобождение евреев из фашистских гетто и пытался остановить Холокост. В 1982 году за заслуги в освобождении евреев во время Второй мировой войны Ян Карский получил звание Праведника мира, а в 1994 году почетное гражданство государства Израиль.

В 1998 году он был номинирован на Нобелевскую премию мира. В 2015 году вышел документальный кинофильм "Ян Карский. Праведник мира". После 80 лет после окончания Второй мировой войны человечество наконец-то узнало о том подвиге, который совершил этот мужественный человек.

Рожденные 24 июня часто целиком поглощены своей профессией и заботами, с нею связанными. Самые просвещенные индивидуумы дня сегодняшнего посвящают себя творческим, созидательным проектам. Те же, кто не может похвастаться высоким интеллектом, к сожалению, направляют свою энергию в предприятия с ярко выраженной деструктивной ориентацией. Однако и те, и другие в равной мере оказываются энтузиастами своего дела, их подход к жизни и работе отличается щепетильностью и продуманностью.

Легендарный герой советского фольклора и художественной литературы, советский военный и политический деятель, участник Гражданской войны Григорий Котовский (фото) прошел эволюцию своей Формулы небес от предприятий деструктивной ориентации до ярких и красивых побед на общественном и военном фронте.

В начале XX века Котовский не вылезал из тюрем, куда он регулярно попадал за мелкие уголовные преступления. В те годы он был признанным лидером бессарабского бандитского мира. Во время русско-турецкой войны Котовский не явился на призывной пункт и вскоре был арестован за уклонение от воинской службы. Затем направлен на фронт и через несколько месяцев дезертировал из армии, организовал отряд, во главе которого совершал разбойничьи набеги — жег имения, уничтожал долговые расписки. Крестьяне оказывали отряду Котовского помощь, укрывали его от жандармов, снабжали продуктами, одеждой, оружием. Благодаря этому отряд долгое время оставался неуловимым, а о дерзости совершаемых им нападений ходили легенды. Вскоре Котовский был арестован и приговорен к 12 годам каторги. Но и с каторги Котовский бежал.

Способности использовать магические и чародейские приемы в повседневной жизни — это фирменный почерк многих из Раков, рожденных сегодня. Вот что было написано в полицейском досье о Григории Котовском: "Он прекрасно говорит по-русски, румынски и еврейски, а равно может изъясняться на немецком и чуть ли не на французском языках. Производит впечатление вполне интеллигентного человека. Умного и энергичного. В обращении старается быть со всеми изящным, чем легко привлекает на свою сторону симпатии всех имеющих с ним общение. Выдавать он себя может за управляющего имениями, а то и помещика. Машиниста, садовника, сотрудника какой-либо фирмы или предприятия, представителя по заготовке продуктов и прочее".

Вот так выглядело чародейство Григория Котовского в повседневной жизни. Ну а став после революции красным командиром, Котовский заслужил от поэта Эдуарда Багрицкого такого четверостишья о себе:

Он слишком быстр,

Чтоб молнией зваться,

Он слишком тверд,

Чтобы скалою прослыть.

Техническое мастерство и чародейское обаяние для людей, родившихся сегодня, — своего рода инструментарий, позволяющий максимально выразить свою индивидуальность и властвовать над окружающими. Как правило, наиболее утонченные личности из тех, кто родился 24 июня, отдают себя служению духовным идеалам, которые видятся им как проявление божественной любви. Те, кто ступит на эту стезю, культивируют в себе доброту, чуткость, понимание, религиозную преданность, уважение ко всему живому.

Менее развитые люди, чей день рождения — 24 июня, устремлены в совершенно противоположном направлении, предпочитая разумному решению проблем откровенные конфликты, боль, борьбу за превосходство.

Среди рожденных сегодня Раков много представителей как светлых магических начал, так и не очень.

Так Формула небес дня сегодняшнего подарила миру руководителя группы ученых английского математика и физика Уильяма Пени. Именно под его руководством в Британии была создана первая атомная бомба и проведены ее испытания. Также он возглавлял проект создания британской водородной бомбы. Он также являлся лучшим в Британии специалистом по взрывчатым веществам. Разработал современный газоохлаждающий ядерный реактор, используемый на электростанциях Британии. Вот так реализовывал свои чародейские способности выдающийся физик.

Еще один британский ученый посетил сегодня наш мир. Это астроном и космолог Фред Хойл (фото). Именно он в 1948 году разработал стационарную модель Вселенной, которая постулирует независимость процессов появления материи и расширения Вселенной. Считается, что именно Хойл впервые употребил быстро ставший расхожим термин "большой взрыв", обозначив им модель, альтернативную его собственной.

Рожденным сегодня Ракам свойствен своего рода религиозный фанатизм, которым зачастую проникнута вся их деятельность. Эти люди упорно стремятся к самодисциплине, обладают уникальной способностью к концентрации.

Люди, чей день рождения — 24 июня, ценят непринужденность, спонтанность, импровизацию в работе, но непременной основой такого подхода все-таки признают непревзойденное техническое мастерство. Даже аморальные личности приходят к пониманию того, что в их деятельности кроется потенциал как добра, так и зла.

Помимо всего прочего, рожденные 24 июня предпочитают, чтобы им не мешали заниматься любимым делом. Поэтому их друзьям и близким следует с пониманием относиться к их потребности в уединении. Как правило, наиболее значимых результатов рожденные 24 июня добиваются в блаженной тиши родного дома. Те, кто по роду своей деятельности вынужден часть своего времени проводить в офисе, в коллективе, обычно в большей степени дорожат своим домом, нежели местом работы, и резервируют львиную долю своего энергетического запаса для частной жизни.

Сегодня пришли в наш мир и реализовали себя во всей красе замечательные Раки-чародеи. Кто-то в домашних условиях, а кто и в социальном пространстве.

Овладел магией взрывчатых веществ, создав компанию DuPont по производству пороха и селитры, французский промышленник и химик Элетер Дюпон де Немур.

Получил свою Нобелевскую премию по физике, доказав, что радиация, ионизирующая атмосферу, имеет космическое происхождение австро-американский физик Виктор Франц Гесс.

Получила пять Сталинских премий и сыграла роли в знаменитых киноработах "Трактористы", "Свинарка и пастух" и "В шесть часов вечера после войны" легенда советского кино расцвета социалистического реализма Марина Ладынина (фото).

Стал лучшим бомбардиром в истории "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси (фото). Месси также считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучших игроков всех времен. Вместе со своей любимой "Барселоной" он выиграл девять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, шесть Кубков и семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Рожденные 24 июня умеют побеждать. И у каждого из рожденных сегодня свой набор рецептов, чтобы стать победителем. И, возможно, не случайно, стихи к одной из главных песен, исполняемой и по сей день на русском языке, "День Победы" слова написал рожденный сегодня замечательный поэт-песенник Владимир Харитонов. Всего поэт написал стихи более чем к тысяче песен, и практически все они о жизни, о любви и так любимой всеми Раками романтике.

Ты проснешься на рассвете,

Мы с тобою вместе встретим

День рождения зари.

Как прекрасен этот мир, посмотри.

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