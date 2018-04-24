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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 24.04 эстетичны

Общество » Наследие » Формула небес

О гедонизме, заботливости, эстетическом ремесленничестве, терпении и трудолюбии рожденных 24 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

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"Жизнь слишком коротка, поэтому начинайте с десерта" — такую фразу мог произнести только человек, рожденный под знаком Тельца. И автор этой фразы может сразу же стать гуру для этического учения под названием "гедонизм", которое, в свою очередь, утверждает, что наслаждение и удовольствие являются высшим благом и целью жизни. А в одной фразе сформулировать суть гедонизма и не забыть про еду подвластно было только ее автору Тельцу, одной из самых богатых певиц в истории человечества Барбаре Стрейзанд (фото).

И ее день рождения отмечает сегодня все прогрессивное человечество. Стрейзанд — абсолютная гордость знака Тельца. И в первую очередь такой важной гранью для этого знака, как способность к материальному накоплению. Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса. Она достигла успеха и как композитор, и как режиссер, и как продюсер, и как политический активист. Ну а о триумфальном шествии по миру певицы и актрисы Барбары Стрейзанд можно уже давно писать книги. Только вдумайтесь в цифру — по миру разошлось более 145 миллионов экземпляров ее пластинок.

А еще Барбара Стрейзанд прекрасно облекает свои наблюдения в афоризмы. Ее формулировки (а создавать формы, формулировки, формулы и формообразования — это эстетическая миссия Тельцов) часто превращаются в краткую летопись жизни и инструкцию для отношений между людьми.

Люди, рожденные 24 апреля, стремятся отобразить свои впечатления в любой доступной форме — в письме, речи или даже на собственном примере, поскольку для них чрезвычайно важно донести до окружающих свою точку зрения на происходящее.

"Если мужчина напористый, то женщина навязчивая. Если мужчина повелевает, то женщина настаивает. Он самоуверенный, она агрессивная. Он разрабатывает стратегию, она манипулирует. Он демонстрирует лидерские качества, она контролирует. Он целеустремленный, она одержимая. Он придерживается своих взглядов, она упрямая. Он бескомпромиссный, она чрезмерно требовательна. Он перфекционист, она дотошная стерва", — утверждает мудрая и наблюдательная Барбара Стрейзанд. И возразить ей здесь невозможно. Она абсолютный лидер во всем, что она делает: поет ли она, играет в фильмах, или пишет на бумаге.

Даже выступая в роли лидеров, люди, чей день рождения — 24 апреля, используют свое положение не для осуществления власти или контроля, а для того, чтобы защитить или направить в нужное русло жизнь близких им людей. Рожденные 24 апреля чрезвычайно заботливы в отношении тех, кто им дорог.

Всю жизнь Барбара Стрейзанд, например, дружит со своей лучшей подругой замечательным модельером Донной Каран, рожденной под знаком Весы. Вот так и идут по жизни под покровительством единой планеты любви и красоты Венеры две эстетические красавицы — богиня моды Весы Донна Каран и богиня поп-культуры Телец Барбара Стрейзанд. Именно Донне Каран Барбара Стрейзанд подарила свой знаменитый афоризм: "Диктаторы моды тоже иногда ошибаются, но всегда найдутся миллионы женщин, которые охотно за это заплатят!"

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Эту формулу модного успеха подхватил рожденный сегодня французский модельер Жан-Поль Готье (фото), который во многом определил облик высокой моды в 80-х и 90-х годах прошлого века.

Талант эстетического ремесленника Тельца раскрылся в Поле Готье в своей полной красе. Он один из немногих современных модельеров, не получивших специального образования. Готье в юности рассылал свои наброски ведущим парижским кутюрье и таким образом в 18 лет был принят на работу в Дом моды Пьера Кардена. Затем он создал свою первую коллекцию, а чуть позже разработал фирменный провокационный стиль, принесший ему признание.

Одним из наиболее эпатажных творений Готье стал корсет с остроконечным бюстгалтером, созданный для мирового турне певицы Мадонны в 1990 году. Модельер также создавал сценические костюмы для певца Мэрилина Мэнсона, певицы Милен Фармер и победителей конкурса "Евровидение" Даны Интернешнл и Кончиты Вурст.

Эстетическое ремесленничество в рожденных 24 апреля проявляется в различных сферах. Это, конечно же, традиционные для Тельца сферы недвижимости, промышленного дизайна, графики, скульптуры, ландшафтного дизайна и декорирования пространства. Но все-таки одному из рожденных сегодня Тельцов мир портных, обувщиков и модельеров особенно благодарен.

Сегодня появился на свет шведско-американский инженер и изобретатель Гидеон Сундбек (фото), который изобрел застежку-молнию. Инженер работал над своим изобретением целый год, и в 1913 году ему удалось, наконец-то, получить патент на первую в мире молнию для обуви и одежды. Сначала молния использовалась исключительно для сапог и для мешков с табаком. Но после нескольких улучшений в конструкции с 1918 года застежки стали использоваться на костюмах пилотов военно-морских сил США. А в 1930 году молния нашла повсеместное применение в текстильной промышленности, став важной ее составляющей.

Свое ремесло оттачивал до совершенства рожденный сегодня русский и советский художник-график, книжный иллюстратор и мастер ксилографии Павел Павлинов. Ксилография — один из сложнейших видов печатной графики, гравюра на дереве. Это одна из древнейших техник гравирования по дереву. Портрет Александра Пушкина, выполненный в этой технике рукой талантливого Тельца Павла Павлинова, на выставке в Дрездене в 1964 году был признан лучшим ксилографическим портретом XX века.

Все, что попадает в руки к представителю знака Тельца, наполняется особой энергией и всегда расцветает новыми красками. Иногда превращается в бюстгальтер для Мадонны от Готье, иногда в "чудо-молнию" от Сундбека, а иногда в лучший портрет от Павлинова. А попавшие однажды в руки к Тельцу Борису Матвееву барабанные палочки превратились в один из первых советских джазовых коллективов.

Пришедший сегодня в наш мир легендарный барабанщик Борис Матвеев играл джаз 65 лет подряд. Хотя барабан был первым музыкальным инструментом советских пионеров, московский мальчишка свое первое соло исполнил на кастрюлях в коммунальной кухне. Ну а потом уже были класс ударных инструментов в Московском музыкальном училище имени Гнесиных и годы работы в любительских ансамблях, на танцевальных площадках и в оркестрах ресторанов.

Историк джаза Алексей Баташев вспоминал: "В 40-50-е годы его знали и боготворили так же, как прославленных футболистов и хоккеистов". Кто-то однажды хорошо заметил, что из-под палки хорошо звучит только барабан. А если уж барабанные палочки попадали в руки к Борису Матвееву, то это было не просто хорошо, а неподражаемо.

"Терпение и труд все перетрут" — эта народная мудрость подходит к рожденным сегодня представителям знака Тельца в полной мере. Терпеливым трудом рожденный сегодня французский юрист Альфонс Бертильон создал свою уникальную систему, названную в честь него "бертильонаж". Эта система в конце XIX века произвела революцию в криминалистике, ставшая первой эффективной системой идентификации преступников по их антропометрическим данным.

В повести "Собака Баскервилей" Артура Конан Дойла доктор Мортимер рискнул присвоить Холмсу не первую, а вторую строчку в криминологической табели о рангах, сообщив ему в разговоре, что "труды Бертильона внушают большее уважение людям с научным складом мышления". А инспектор Друэ в романе Агаты Кристи "Подвиги Геракла" из цикла об Эркюле Пуаро намеревался воспользоваться описанием убийцы, сделанным по системе Бертильона. Ну а в самой доступной форме уникальная система Тельца-криминалиста изложена в детском романе-сказке Николая Носова "Незнайка на Луне". Во время оформления задержанного Незнайки полицейский Мигль описывает метод опознания преступников лунной полицией как упрощенную систему бертильонажа (идентификация производится лишь по трем параметрам: росту, окружности головы и длине носа).

"Я думаю о своей жизни как о замечательной пьесе, которую я написала сама, так что моя задача — получать большее удовольствие от своей роли", — так написала однажды замечательная голливудская актриса Ширли Маклейн (фото). И ее афоризм удивительным образом перекликается по своей сути с фразой Барбары Стрейзанд про десерт, с которой мы начали анализировать рожденных сегодня представителей знака Тельцов. Но так уж устроена Формула небес, что рожденные в один день две великолепные женщины чувствуют мир одинаково и вот уже многие годы, будучи соседками, празднуют вместе свой общий день рождения.

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