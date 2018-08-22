В мечтах об алых парусах

О сверхпогруженности в свои нужды и интересы, целенаправленности, деятельности и прямолинейности рожденных 23 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Один из главных героев бессмертной комедии Александра Грибоедова "Горе от ума" по фамилии Молчалин описывал главные достоинства своего характера, как "умеренность и аккуратность". Молчалина смело можно назвать хрестоматийной Девой. Умеренность, аккуратность, расчетливость, чистоплотность, прагматичность, непостижимое для многих знаков Зодиака трудолюбие, граничащее с трудоголизмом, терпение, работоспособность, усидчивость, способность к администрированию и планированию — все это отчетливо выделяет рожденных под знаком Дева от других знаков Зодиака.

Все, кто когда-либо сталкивался с представителями знака Девы прекрасно знают и об их блестящих способностях плести хитроумные и многоступенчатые интриги, а также об их порой невыносимом занудстве, "ментальном вампиризме" и уникальной способности "выносить мозг".

Как и знак Близнецы, Девы также управляются планетой ментальных способностей под названием Меркурий. И ментальные способности представителей знака Девы систематизировать и анализировать мельчайшие детали пространства порой бывают поистине выдающимися. Назову для примера лишь одного из моих любимых аналитиков пространства, рожденного под знаком Девы, по имени Лев Толстой, и, надеюсь, это будет убедительным подтверждением моих слов.

Девы, рожденные 23 августа, реализуют себя в пространстве еще под сильным влиянием знака Льва, но в отличие от экспрессивных Львов они уже часто производят впечатление отстраненных и холодных людей. Своей сверхпогруженностью в собственные нужды и интересы они могут показаться другим эгоистами. На самом деле они не столько эгоистичны, сколько целенаправлены. Если они хотят чего-то добиться в жизни, отвлекаться на пустяки не в их правилах.

Такой удивительной целенаправленностью запомнился человечеству рожденный сегодня советский ученый и изобретатель, один из пионеров ракетной техники Фридрих Цандер. В 1908 году Цандер опубликовал свою первую работу, посвященную межпланетным путешествиям, рассмотрев в ней вопросы жизнеобеспечения человека в космическом полете. Цандером впервые была предложена идея космических оранжерей, то есть выращивания съедобных растений непосредственно на борту космического корабля.

А в 1924 году Цандер запатентовал идею крылатой ракеты, которая должна была, по его мнению, стать основным средством для выполнения межпланетных перелетов. Скоропостижно скончавшись от тифа в 1933 году в возрасте 45 лет, гениальный конструктор не дожил до запуска своей ракеты в космос, но в течение всех последующих лет и по сегодняшний день мировая космонавтика чтит и помнит своего выдающегося первооткрывателя.

Космический собрат Фридриха Цандера французский военный летчик русского происхождения Константин Розанов также питался в своей реализации реактивной энергией пространства. В историю он вошел как один из пионеров реактивных полетов. Он освоил 201 тип самолетов и вертолетов, провел 5000 часов в воздухе, в том числе 3865 часов в боевом строю, 104 раза преодолевал звуковой барьер.

Выдающимися достижениями в области изучения ядерной энергии остался в истории человечества рожденный сегодня советский ученый Никита Моисеев. Свою научную деятельность он посвятил, в частности, изучению динамики твердого тела с жидкостью, численным методам математической физики и теории оптимизации управления. Широким кругам мировой общественности он был известен как руководитель исследований по разработке математической модели экологических последствий ядерной войны (так называемой "ядерной зимы"), ставших широко известными в мире и повлиявших на заключение договоров между СССР и США на ограничение ядерных вооружений.

Будучи натурами деятельными, Девы, чей день рождения — 23 августа, обычно заражают окружающих своей энергией, заставляя других подтягиваться до своего уровня. Многие из них непревзойденные знатоки в различных способах организации глобальных процессов. Имея коммерческую жилку, они однако не удовлетворяются простым добыванием денег, гораздо больше их привлекают вопросы, связанные с организацией бизнеса. Средства, используемые ими для осуществления своих целей, чаще всего прямолинейны, но именно так они добиваются наибольшего успеха.

Девы, рожденные в этот день, по крайней мере, стараются поступать в полном соответствии с принципом "Живи сам и дай жить другому", который, разумеется, вполне устраивает тех, кто входит в их команду.

Помните, как команда бесстрашного капитана Врунгеля из знаменитого советского мультсериала под его руководством бороздила моря и океаны. А как любили своего доктора Айболита его благодарные пациенты. Мне думается, что эти придуманные персонажи очень подходят под описание героев сегодняшнего дня. И отмечающий сегодня свой 86-й день рождения украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский именно этих близких ему персонажей сделал героями своих мультипликационных шедевров "Приключения капитана Врунгеля" и "Доктор Айболит".

Девы, рожденные 23 августа, часто обладают незаурядными техническими способностями. В детстве, к ужасу родителей, они за считанные минуты разбирали даже самые прочные на вид игрушки, чтобы посмотреть, что у них находится внутри. Приобретенный опыт не пропал даром. Какую бы профессию они себе ни избрали, для них не составит труда (как и, в принципе, для подавляющего большинства людей, рожденных под знаком Девы) починить любую вещь, вышедшую из строя.

Как пела рожденная сегодня популярная певица Алена Апина: "Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила". Девы сами лепят, сами конструируют абсолютно все в своей жизни, не доверяя никому эти процессы. Кстати, эта замечательная песня называется "Узелки", завязывать и распутывать которые Девы просто обожают.

Люди этого дня необязательно являются экстравертами. Иногда они предпочитают, чтобы их оставили в покое, но такие периоды ухода в себя никогда не продолжаются слишком долго. Будучи альтруистами по натуре, они открыты навстречу любви, которая способна изменить их до неузнаваемости. Просто рожденным 23 августа необходимо научиться контролировать и конструктивно направлять свою бешеную энергию, желательно еще в годы отрочества.

Собирательным образом для всех рожденных 23 августа, наверное, лучше всего сможет стать рожденный сегодня русский писатель Александр Грин. Это, возможно, самый романтический писатель в истории человечества. Его называли "рыцарь мечты". И это определение подходит практически любому герою дня сегодняшнего. А мечту Грин понимал, как стремление духовно богатого человека к высшим, истинно человеческим ценностям, противопоставляя их бездушию, жадности и животным удовольствиям. Существуя одновременно в реальном мире и в мире мечты, Грин ощущал себя переводчиком между этими двумя мирами. А его бессмертные произведения "Бегущая по волнам" и "Алые паруса" — это лучшие лекарства на каждый день для любого возраста и любого знака Зодиака.

Наставлением потомкам от Александра Грина мы и закончим Формулу небес первого дня знака Девы: "Никогда не бойся ошибаться — ни увлечений, ни разочарований бояться не надо. Разочарование — плата за что-то прежде полученное. Может быть, несоразмерная иногда, но будь щедр. Бойся лишь обобщать разочарование и не окрашивай им все остальное. Тогда ты приобретаешь силу сопротивляться злу жизни и правильно оценишь ее хорошие стороны".

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