Шаг во Льве, два шага в Раке

О неопределенности судьбы, кризисе личности, нервозности, неуравновешенности, эмоциональной жизни и духовном богатстве рожденных 23 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

23 июля, возможно, один из самых сложных дней в году, так как сегодня молодые Львы буквально вырываются из цепких клешней Рака, еще прочно держащих их. Поэтому знак Льва во всей своей королевской красе начнет демонстрировать себя с завтрашнего дня. А сегодня Формула небес львино-рачьей неопределенности.

Так уж сложилась эта формула, что рожденным 23 июля так или иначе приходится сталкиваться с неопределенностью в своей жизни. Наиболее удачливые из них вполне справляются с решением навалившихся на них проблем. Однако их менее удачливые собратья периодически страдают от кризиса собственной личности, мучаясь страшными сомнениями относительно самих себя и своего места в обществе.

Мучительно искала свое место в жизни выпускница психологического факультета колледжа Моника Левински (фото). И карьера психолога была бы органична и интересна для девушки-Ракини. Но для Моники-Львицы этого оказалось недостаточно. Тогда она нашла себе мужчину-Льва по имени Билл Клинтон и стала любовницей президента США. И не тайной, а непосредственно на рабочем месте, в Овальном кабинете Белого дома.

Эта маленькая прихоть сделала ее знаменитой на весь мир, а заодно и очень богатой. Книга воспоминаний Левински, изданная огромными тиражами, принесла ей многомиллионные гонорары. В 1998–1999 годах в связи со своим делом Моника была едва ли не самой известной женщиной в мире, героиней различного рода публицистических и юмористических сочинений. Сама же Моника Левински впоследствии глубоко сожалела о том, что произошло между ней и президентом Клинтоном, о чем неоднократно потом заявляла в своих интервью.

В своей основе рожденные 23 июля — ценители традиций и устоев, и независимо от того, в каком направлении устремлены их помыслы, сами они движутся в традиционном, консервативном русле. В любой сфере, представляющей для них интерес, рожденные 23 июля пытаются дойти до самой сути, выяснить историю предмета, чтобы не оставалось неясностей и неопределенности.

"Язык — инструмент, едва ли не труднее самой скрипки. Можно бы еще заметить, что посредственность как на одном, так и на другом инструменте нетерпима", — так писал пришедший сегодня в наш мир литературный критик и поэт Петр Вяземский. Вклад Вяземского в становление русского языка и литературы трудно переоценить. Он наряду со своим близким другом-Близнецом Александром Пушкиным может смело считаться родоначальником литературного русского языка. А их переписка с Пушкиным — это настоящая сокровищница остроумия и тонкой критики.

В своем подходе к миру, люди, чей день рождения — 23 июля, в высшей степени ориентированы на разум. Соответственно, их эмоциональная жизнь, к сожалению, может оставаться невыраженной. Все это ведет к тому, что среди рожденных 23 июля немало людей с психическими отклонениями и пагубными пристрастиями, что совсем не удивительно, ведь это обычные последствия подавления чувств.

В пристрастии к алкоголю и странностях психического поведения был часто замечен своими близкими и коллегами один из самых мистических актеров советского кино Александр Кайдановский. О своих запоях актер сам говорил неоднократно, объясняя, например, свое увольнение из театра: "Что делает актер, когда ему не дают играть? Он выпивает. И пару раз я выпил так основательно, что от меня решили избавиться".

Вершиной актерской работы для Кайдановского стала его главная роль в фильме Андрея Тарковского "Сталкер". Тарковский подготовил еще одну главную роль для актера в своей картине "Ностальгия", но актера не пустили на съемки фильма в Италию. Тогда эту роль в фильме гениально исполнил Олег Янковский.

Замечательных актеров немало пришло в наш мир сегодня. Первый в истории лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль был не американец, а немецкий актер Эмиль Яннингс. И было это в 1929 году. Немецкий актер получил тогда американский приз за роли сразу в двух фильмах "Последний приказ" и "Путь всякой плоти". Эта была первая и последняя номинация, когда "Оскар" вручался за два, а не за один фильм.

Своей премии "Оскар" по-прежнему нет у яркого, по-хорошему сумасшедшего и, как две капли воды, похожего на своего космического собрата Александра Кайдановского американского актера Вуди Харрельсона. Он трижды номинировался на премию "Оскар" и четыре раза на "Золотой глобус", но ни одной премии пока не получил.

Актер известен своими свободными нравами и неуравновешенным характером. Он убежденный сторонник веганизма и легализации марихуаны, а сам называет себя анархистом. Своей любимой работой называет роль в фильме Милоша Формана "Народ против Ларри Флинта", где он блестяще вжился в роль основателя порноиндустрии. Думаю, что с формулой жизни Харрельсона исполнить такую роль ему было совсем несложно.

Рожденный сегодня британский актер Дэниел Рэдклифф (фото) в 2009 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия. Именно он на много лет стал любимым героем миллионов зрителей по имени Гарри Поттер. Тема алкоголя также не прошла мимо жизни Рэдклиффа. По его собственному признанию, причиной его пьянства стал невероятный успех фильмов о Гарри Поттере, тогда он решил полностью посвятить себя "этому наслаждению жизни". Однако вскоре он справился с зависимостью и перестал пить.

Рэдклифф громогласно заявляет, что он атеист, а также, что гордится тем, что он еврей. Являясь абсолютно мистическим, признается в любви к творчеству Михаила Булгакова, а своим любимым произведением считает роман "Мастер и Маргарита".

Знак Льва и знак Рака постоянно борются между собой в каждом из пришедших в наш мир сегодня. Лев тянет в публичность громких и ярких проектов вселенского масштаба и в часто не контролируемую эпатажность, а Рак стремится к уединению, покою и традиционности.

Так как знак Льва сегодня еще крайне слаб, то вместо того, чтобы посвящать всю свою жизнь изучению вселенских проблем, рожденным 23 июля было бы полезнее обратиться к собственному внутреннему миру. Живущие в инерции знака Рака, рожденные сегодня зачастую ориентированы на высшую духовность и религию, поэтому развитие в себе медитативных навыков будет для них отнюдь не лишним.

Если же герои дня все-таки отдадут предпочтение внешним проблемам в ущерб внутренней жизни, нервозность и психологическая неуравновешенность со временем лишь усилятся. Рожденные 23 июля должны совершить сознательную попытку соединить свою общественную деятельность с собственной эмоциональной жизнью.

Каждый раз, когда рожденные сегодня решают непростые для себя вопросы, они становятся еще сильнее Из них получаются блестящие психологи, социальные работники, юристы, врачи. Духовное богатство рожденных 23 июля неизменно привлекает к ним симпатии окружающих и делает общение с ними значимым.

Именно об этом однажды написал рожденный сегодня замечательный поэт Михаил Матусовский, зарифмовав Формулу небес своего особенного дня рождения.

Если силы иссякли,

Ограничиться малым, —

Посещая спектакли

Со счастливым финалом.

Быть не слишком горячим

И не очень веселым,

Научась неудачи

Запивать валидолом.

Хуже медленной смерти

Прозябанье на свете...

Вы не верьте, не верьте

В предписания эти.

Жизнь, как новую повесть,

Начинайте с абзаца,

Прямо с ходу готовясь

В эту драку ввязаться.

Пробивайтесь сквозь ветер,

Как тропинка крутая,

Горе ваших соседей

Вашим горем считая.

Коль обиженный плачет,

Проявляйте нервозность,

Дайте недругу сдачи

Без поправок на возраст.

Не робея, любуйтесь

Распахнувшейся бездной

И волнуйтесь, волнуйтесь —

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