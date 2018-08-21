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Автор Соломон Соловьев

Рыцари Львиного сердца

Общество » Наследие » Формула небес

Об оптимизме, объективной самооценке, бесстрашии и изобретательности рожденных 22 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Ночь без сна — это не повод пить снотворное, это повод поразмышлять о Вселенной", — такой рецепт дал однажды человечеству рожденный в последний и чрезвычайно творческий день знака Льва самый популярный американский писатель-фантаст XX века Рэй Брэдбери.

Этот необыкновенный Лев работал в жанрах научной фантастики, литературы ужасов и психологической прозы. Всемирную известность писателю принесла антиутопия "451 градус по Фаренгейту", а также повести "Вино из одуванчиков", "Марсианские хроники" и другие.

В большинстве крупных произведений Брэдбери затрагивается конфликт, который смело можно положить в основу Формулы небес всех рожденных 22 августа. Так, в романе "451 градус по Фаренгейту" показано общество потребления, лишенное всякой возможности задумываться о жизни, начисто утратившее способность к творчеству как таковому. Но как настоящий солнечный Лев Брэдбери сохраняет оптимистичный настрой, завершая роман нотой надежды: прозревшие одиночки учитывают ошибки человечества, вспоминают все ценности, которые дают людям спасение и гарантируют будущим поколениям спокойствие и мир.

Какие бы цели ни преследовали Львы, рожденные 22 августа, воображаемые или вполне осуществимые, они никогда не теряют связи с тем опытом, который они приобрели, решая самые простые задачи и выполняя повседневные обязанности. Эти люди отнюдь не считают, что знание может быть бесполезным. Накопив всестороннюю информацию об окружающем мире, они без труда ориентируются как в абстрактных философских концепциях, так и в обыденных житейских делах. Тем не менее их трудно обвинить в высокомерии или излишней самоуверенности. Люди, чей день рождения — 22 августа, никогда не забывают своих корней и совершенно правильно оценивают собственные способности.

Правильно оценивший собственные способности рожденный сегодня немецкий техник и изобретатель Пауль Нипков вошел в историю изобретением специального диска, который послужил основой для появления механического телевидения в 1920-х годах.

Специальный прибор, тепловой приемник излучения под названием "болометр",изобрел пришедший сегодня в наш мир американский астроном, физик и пионер авиации Сэмюэл Лэнгли. Его заслуги в области конструирования первых летательных аппаратов огромны и приравнены историей к заслугам легендарных братьев Райт. Также в его честь названо множество объектов, связанных с авиацией, в частности Исследовательский центр имени Лэнгли НАСА. "Лэнгли" также называется единица измерения плотности солнечной энергии.

Плеяду выдающихся изобретателей, рожденных 22 августа, продолжает британский Лев Генри Модсли. Этот механик создал токарно-винторезный станок с механизированным суппортом и механизировал производство винтов, гаек и др. Он также изобрел поперечно-строгальный станок, усовершенствовал большое количество различных металлорежущих станков и строил для России паровые корабельные машины. Своими изобретениями Генри Модсли совершил революционный переворот в машиностроении, который начался в начале XIX века.

Оставил свой изобретательский след в истории французский математик и физик Дени Папен. В 1690 году он создал вначале паровой двигатель, а затем и паровую машину. В дальнейшем он сконструировал печь для плавки стекла, паровую повозку и подводную лодку, а также изобрел скороварку и несколько машин для подъема воды.

Львы, рожденные 22 августа, бесстрашно вынашивают свои планы. Какими бы ни были их природные таланты, они эксплуатируют их по полной программе. В этом отношении они мало завидуют другим, зная, что "гений состоит на один процент из вдохновения и на девяносто девять процентов из потения". Рожденных в этот день вряд ли выведут из равновесия те, кто сомневается в их возможностях, ответ обычно заключается в хорошей работе, а результаты говорят сами за себя.

Первая женщина в мире, поднявшаяся в воздух на самолете, была рожденная сегодня французская летчица Раймонд де Ларош. В июне 1919 года отважная Львица де Ларош поставила два "женских" мировых рекорда — на высоту и дальность полета.

Натренированный глаз тех, кто родился в этот день, привык видеть красоту во всем: в удобных предметах домашнего обихода, в изящной линии модного покроя одежды, в современных дизайнерских разработках и даже в обычном городском пейзаже, который не способен взволновать других

Один из выдающихся фотографов XX века также пришел в наш мир сегодня. Это легендарный французский мастер реалистичной фотографии Анри Картье-Брессон. Все фотографы мира единодушно считают этого гения фотографии отцом фоторепортажа и фотожурналистики, а также одним из ярчайших представителей документальной фотографии.

Методы работы Анри Картье-Брессона стали легендой в мире фотографии. Например, он прославился своей способностью оставаться "невидимым" для людей, которых снимал. Бликующие металлические части фотоаппарата он заклеивал черной изолентой, чтобы они не блестели. "Не переношу устраивать события и режиссировать. Это ужасно… Нельзя подделывать настоящее. Люблю правду и только правду показываю", — сказал когда-то Брессон. И это была его формула и в жизни, и в профессии.

Рожденные 22 августа не терпят суеты, предпочитая спешке хорошо организованный труд. Заранее спланировав себе будущее, они годами будут оттачивать навыки, постепенно продвигаясь к поставленной цели, но в нужный момент начнут действовать очень решительно. Поставив на карту все, люди, чей день рождения — 22 августа, редко остаются в проигрыше. Обычно все, чем занимаются эти люди, отмечено печатью оригинальности. Быть может, поэтому среди них так часто встречаются по-настоящему творческие натуры.

Творить и быть творческой натурой — это ведь совсем не обязательно петь песни, танцевать, снимать кино или писать музыку. Творить — это значит создавать. Рожденные под знаком Льва, чем бы они не занимались, — творцы от рождения, их планета-покровитель — Солнце, а принимают они солнечную энергию всегда через сердце. Сердце — это ведь и передатчик, и приемное устройство вселенской энергии. И поэтому Львы идут в мир всегда с распахнутым сердцем. И как же прекрасна Формула небес, что первую операцию в мире по пересадке человеку искусственного сердца провел именно американский кардиохирург Дентон Артур Кули, рожденный 22 августа.

"Во внутреннем мире человека доброта — это солнце", — так замечательно сказал однажды Виктор Гюго. Сегодня был последний день доброго и солнечного знака Льва, который 30 дней радовал нас своими ярчайшими представителями. Впереди умеренный и аккуратный знак Девы.

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