Как стать первым в последний день Рака

О самоуверенности, деловитости, требовательности, эмоциональности и непотопляемости рожденных 21 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿

В нашем доме прах от протухших правд

И гнездится боль и диктует прах.

Надо выбить пыль, уничтожить ложь,

И развеять прах от змеиных кож.

И воздвигнуть свет, и ладонь в ладонь,

Забывая боль, ставить новый дом.

Говорить и петь правды не тая.

И вернется жизнь на круги своя.

Этими пронзительными строчками рожденного сегодня представителя последнего и очень непростого дня знака Рака поэта и музыканта Олега Газманова мы и попробуем сконструировать Формулу небес рожденных 22 июля.

Рожденным 22 июля чрезвычайно трудно сохранить равновесие в карьере. Их попеременно посещают то огромная удача, то не меньших размеров поражение. Раки сегодняшнего дня могут годами пребывать в состоянии успеха, чтобы в один прекрасный день увидеть, как рушится все достигнутое тяжким трудом. Или же они могут испытывать состояние изгоев, а потом вдруг ощутить прилив общественной благодарности и вознаграждения.

Такие колебания происходят не только в сфере карьеры, но и распространяются на личную жизнь. Любовные романы, свадьбы, разводы и расставания, трудности семейной жизни — все это хорошо известно рожденным в этот день.

Три официальных брака и два гражданских прожила в своей жизни рожденная сегодня блистательная актриса Ирина Розанова. С такой же регулярностью актриса меняла и театры, в которых она играла спектакли. Но зритель обожает Розанову и щедро благодарит ее, посещая спектакли и фильмы с ее участием.

Очень похожая тенденция наблюдается в личной жизни рожденной сегодня восходящей звезды Голливуда американской актрисы и певицы Селены Гомес. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ, став в 2009 году самым юным членом этого фонда за всю его историю. Но при этом уже трижды официально расставалась со своими кандидатами в мужья.

А вот многократный чемпион по ралли, новозеландский автогонщик Скотт Диксон десять лет назад вовремя прервал свои многочисленные романы и женился на британской легкоатлетке Эмме Дэвис и стал счастливым отцом двух дочерей.

Большинству из рожденных сегодня свойственно непреодолимое желание пробраться на вершину, поэтому они даже не рассматривают возможность сдаться невзгодам. Когда Раки дня сегодняшнего контролируют ситуацию, они бывают непотопляемые.

Таким непотопляемым остался в истории племянник знаменитого физика Генриха Герца немецкий физик Густав Герц. И заслуженной вершиной его трудов стала Нобелевская премия по физике, полученная "за открытие законов соударения электрона с атомом".

Отцом знаменитого "Франкенштейна" в звуковом кино и основателем жанра фильмов-ужасов стал рожденный сегодня американский кинорежиссер Джеймс Уэйл. Карьерные качели, так свойственные рожденным сегодня, не обошли стороной талантливого режиссера. "Невеста Франкенштейна" стала вторым и вместе с тем последним его большим успехом в кино.

В 1937 году Уэйл поставил фильм по роману Ремарка "Возвращение". Однако вмешательство студии из-за опасений потерять рынок проката в Германии привело к искажению режиссерской версии фильма и к его критическому и коммерческому провалу… Эта неудача бросила тень на репутацию режиссера.

До ухода на покой Уэйл поставил как режиссер еще несколько фильмов других жанров. Однако ни один из них не приблизился к успеху его работ в созданном им же самим жанре фильмов-ужасов.

Такова уж закономерность Формулы небес рожденных 22 июля, что даже самых сильных Раков дня сегодняшнего нередко постигают неудачи как раз в тот самый момент, когда они находятся в зените славы.

Одна из слабостей рожденных сегодня состоит в том, что они остаются слепы к собственным недостаткам и не желают вносить какие-либо перемены как в свою жизнь, так и в характер. Поскольку они так убеждены в правильности того, что делают, им бывает нелегко заметить те неполадки, которые в дальнейшем могут привести к катастрофе.

Привести к катастрофе свою жизнь и жизни еще сотен людей не пришлось выдающемуся авиаконструктору XX века Павлу Сухому. Жизнь этого человека — прекрасный пример того, как можно сделать свою формулу жизни созидающей и героической во всех отношениях.

Под руководством героя сегодняшнего дня было в общей сложности разработано более 50 конструкций самолетов. По воспоминаниям сотрудников, Павел Сухой был образцом истинного руководителя, который являл собой личный пример деловитости, требовательности к дисциплине и порядку, стремлению вникать в самую глубину решаемой задачи, корректности в обращении, не допускающего ни малейшего панибратства.

Формула Павла Сухого — это все-таки больше исключение для рожденных сегодня. Огромная трудность для героев 22 июля состоит в том, им крайне сложно управлять своими эмоциями. Иногда эти люди бывают очень убедительны и решительны в своем поведении, а бывает, что им не хватает воли, чтобы противостоять проблемам, и тогда они попросту предпочитают откладывать дела в долгий ящик.

Подавление собственных эмоций может однажды обернуться непредвиденной вспышкой гнева. Как правило, это происходит в самые тяжкие минуты жизни. Разумеется, выдержать общение с такими неуравновешенными людьми удается далеко не всем.

Именно такими вспышками гнева запомнился общественности советский и российский публицист Юрий Карякин, когда после результатов выборов в Государственную Думу России, протестуя против высоких результатов партий КПРФ и ЛДПР, он эмоционально кричал: "Россия, одумайся, ты одурела!" и "Наступать на грабли — наш национальный спорт".

Как правило, рожденные 22 июля — личности смелые, решительные и волевые, но им же присущи упрямство, отсутствие реализма, резкость. Если их действия ведут к персональным неудачам, очень важно, чтобы рожденные сегодня прежде всего научились признавать свои ошибки, затем извлекали бы из них уроки, а уж потом двигались бы дальше.

И многие из рожденных сегодня личности все-таки дают себе передышку перед следующим боем, причем возвращаются на поле битвы значительно поумневшими, если не сказать мудрыми и радуют человечество своими красивыми проектами.

Эскадрон шальных мыслей продолжает нести по жизни певца Олега Газманова, невероятный талант и обаяние позволяют оставаться на сцене главной певице Франции Мирей Матье, а проснувшееся с годами отцовство вдохновляет на замечательные проекты замечательного сценариста и отца шестерых детей Ивана Охлобыстина.

И его замечательным высказыванием мне и хочется закончить Формулу небес последнего дня знака Рака: "Никогда не говорите: "Мне все равно". Не надо стремиться афишировать свое равнодушие. Это не показатель вашей независимости. Равнодушие — это паралич души. Что вы чувствуете, когда вам говорят: "Мне все равно"? Становится пусто и холодно внутри. Вы ежитесь и протестуете. Чаще всего про себя… Ведь собеседнику "все равно"… Всего каких-то два слова, а так глубоко проникают они в душу, занозой впиваются в сердце и остаются гнить, иногда напоминая о себе. Человек не может жить без уверенности в том, что он кому-то нужен, что его любят. Он чахнет, переживает, замыкается в себе, погибает. Худшее преступление, которое мы можем совершить по отношению к людям, — это не ненавидеть их, а относится к ним равнодушно. В этом суть бесчеловечности. Прошу, никогда не говорите: "Мне все равно".

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