Тайная любовь Мерил Стрип

Об экзальтированном романтизме, всепоглощающей страстности, жизненном опыте, авантюризме и в то же время застенчивости рожденных 22 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿

"Дети, кухня, церковь", — так звучит немецкое устойчивое выражение, описывающее основные представления о социальной роли женщины в германской консервативной системе ценностей. Мне эта немецкая формула представляется лучшим собирательным девизом для всех представителей знака Рака. Детально описывая в ближайшие 30 дней представителей этого замечательного знака, мы будем часто возвращаться к этому девизу, а также употреблять слова "род", "родители", "родина", "традиции", "религиозность", "забота", "дети", "семья", "ответственность" и много еще других слов, которыми астрологи описывают уже многие тысячелетия людей рожденных под знаком Рака.

Но сегодня, расшифровывая Формулу небес рожденных в первый день знака Рака, мы будем писать о самом главном состоянии любого Рака. Мы будем писать о романтике. Романтика для водного знака Рака — это его воздух. Это сочетание различных факторов, таких как идеи, чувства, эмоции, условия жизни, которые вкупе создают эмоционально возвышенное мироощущение. Это и есть основная суть романтики для представителей знака Рака.

Рожденные 22 июня, так или иначе, рассматривают жизнь как увлекательный роман, как авантюру. Драма жизни влечет их неудержимо, и им бывает трудно устоять перед искушением волнующей поездки, интригующей ситуации или тайной любовной связи. Ярко выраженные романтики, родившиеся в этот день, не скрывают перед публикой своих устремлений и желаний. Однако скрытые романтики находят особое удовольствие в засекречивании своих фантазий. Как правило, такие люди тихие и застенчивые, их поведение мягкое и похвальное. "Никто, кроме меня, не должен знать о моих чувствах", — вот жизненный девиз подобных тихонь.

Такой тайной любовной связью была увлечена главная героиня замечательного американского фильма "Мосты округа Медиссон". Франческа. Будучи замужней женщиной, она страстно влюбляется в проезжающего мимо ее дома мужчину. Роман длится всего четыре дня, а потом она живет этим чувством всю оставшуюся жизнь. Вот подобная история знакома многим представителям знака Рака, а рожденным 22 июня в особенности. Роль влюбленной Франчески в этом фильме гениально исполнила американская актриса Мерил Стрип (фото), отмечающая сегодня свой день рождения.

Волнующие поездки совершали всю свою жизнь рожденные сегодня романтические путешественники канадец Джордж Ванкувер, англичанин Джон Хант и австриец Франц Кейль.

Романтик с юных лет Джордж Ванкувер уже в возрасте 14 лет совершил кругосветное морское путешествие в составе экипажа прославленного капитана Джеймса Кука. Ну а в дальнейшем морские экспедиции под руководством Ванкувера проводили картографические и исследовательские работы в Тихом океане. Под командованием Ванкувера были исследованы западный берег Южной Америки и берега Северной Америки на месте современных штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, а также южной части канадской провинции Британская Колумбия.

Геопластиком сам себя называл австрийский альпинист, географ и картограф Франц Кейль. Австрийские Альпы для Кейля были романтической планетой всю его жизнь. Ему первому в 1855 году пришла в голову идея изобразить альпийский мир на рельефной карте. А далее были годы фанатичной работы, состоящей из лишений и травм от бесконечных подъемов на горные вершины. И рельефная карта горных хребтов Альп в итоге была составлена.

Связал свою жизнь с горами и английский альпинист — романтик, офицер, лорд Генри Хант. В течение 20 лет он совершил альпинистские экспедиции в Альпы, Гималаи и на Кавказ. А вошел в историю Генри Хант тем, что руководил экспедицией, участники которой впервые достигли вершины Эвереста в 1953 году.

Раки, чей день рождения — 22 июня, возводят страсть и жизненный опыт на высшую ступень пьедестала ценностей. Если они влюблены или пребывают в состоянии поиска нового приключения, об их связи с повседневностью можно даже не вспоминать. Кстати, когда они отдыхают после очередного увлечения, они весьма практичны в житейских делах.

Любопытно, но и мужчины, и женщины этого дня могут быть блестящими хозяевами собственного дома и хранителями семейного очага. Высоты, к которым способны воспарить рожденные 22 июня, сравнимы разве что с религиозными убеждениями или наркотической привязанностью.

Своеобразной наркотической привязанностью и религиозностью одновременно была для рожденного сегодня Пола Морфи игра в шахматы. Историки шахмат и по сей день называют Морфи шахматным гением и сильнейшим шахматистом в мире в середине XIX века.

Морфи своим шахматным творчеством выдвинул принципы стратегии открытых позиций. Михаил Ботвинник утверждал, что "до сих пор Морфи является непревзойденным мастером открытых игр. Насколько велико его значение, видно из того, что ничего существенно нового после Морфи в этой области создано не было. Каждый шахматист — от начинающего до мастера — должен в своей практике снова и снова возвращаться к творчеству гениального американца".

К сожалению, падения, которые также случаются в жизни Раков дня сегодняшнего, бывают крутыми и болезненными, так что депрессии и нервные расстройства нередки среди тех, кто родился в этот день. Пройдя через череду разочарований, они могут охладеть к жизни и замкнуться в себе. С годами самоизоляция иногда лишь усугубляется. В этом случае рожденные 22 июня начинают жить прошлым, которое представляется им более романтичным, нежели события современности.

Рожденные 22 июня редко осознают, насколько велика их потребность контролировать свое эмоциональное окружение. По их разумению, сами они полностью находятся во власти чувств. Но когда люди, чей день рождения — 22 июня, говорят кому-то о своей любви или же постоянно думают об этом, они тем самым закрепляют свое господство над объектом страсти.

Романтическая глубинная чувствительность, как основная движущая сила рожденных 22 июня, привела сегодня в наш мир родоначальника жанра "фэнтези", классика мировой приключенческой литературы, английского писателя Генри Хаггарда. Хаггард также является основоположником жанра "затерянные миры". Такое произведение писателя, как роман "Копи царя Соломона", и многие другие включали в себя сюжет или мотив с открытием потерянных и забытых или новых, неизвестных ранее миров, стран, земель, каким-то образом укрытых от остального мира. Изучение вековых традиций, истории рода и затерянных миров — эти темы близки всем представителям знака Рака, а рожденным 22 июня в особенности.

Как это ни странно, но мир фантазий, в котором живут рожденые 22 июня, совершенно непостижимым образом влияет на вполне реальную действительность, изменяя ее в лучшую сторону. Большинство из тех, кто родился в этот день, словно плывут по волнам жизни в неизвестном направлении, подчиняясь лишь зову мечты и желаний, в поисках следующего пристанища для души и сердца.

Такое пристанище для души и сердца нашел в своем бурном и мучительном романе со знаменитой актрисой Марлен Дитрих рожденный сегодня литературный классик XX века, немецкий писатель Эрих Мария Ремарк (фото). Именно Дитрих стала прообразом героини романа писателя "Триумфальная арка".

Ярко и успешно плыл по волнам жизни самый титулованный режиссер за всю историю Голливуда Билли Уайлдер. На протяжении полувека Уайлдер снял более 60 фильмов и был удостоен семь раз премии "Оскар". Его легкие и романтичные комедии "Любовь после полудня" и "В джазе только девушки" и спустя 60 лет находят отклик в сердцах миллионов зрителей.

Рожденные 22 июня имеют свой особый волшебный ключик к сердцам людей. Устанавливая невидимые границы и приоткрывая невидимые двери, рожденные сегодня умудряются осуществлять сильное влияние на всех.

Рожденная сегодня романтическая красавица актриса Наталья Варлей была многие годы одной из самых любимых актрис своего поколения. Жена режиссера легендарного фильма "Кавказская пленница" Леонида Гайдая рассказывала, что на роль Нины он пробовал огромное количество актрис, но остановился на Варлей из-за ее необычного обаяния и юношеской непосредственности. Помимо своей актерской реализации, Наталья Варлей всю жизнь пишет замечательные стихи и песни, которые сама исполняет.

Сегодняшний день экзальтированного романтизма подарил миру много бардов, поэтов и рок-музыкантов. И все они творят со свойственной дню сегодняшнему юношеской непосредственностью. И замечательный бард Георгий Васильев, участник песенного дуэта "Иваси", и бессменный лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, и, конечно же, ветеран авторской песни Владимир Ланцберг, чьими строчками мне бы и хотелось завершить описание Формулы небес представителей, возможно, самого романтического дня всего знака Рака.

Ребята, надо верить в чудеса.

Когда-нибудь весенним утром рано

Над океаном алые взметнутся паруса

И скрипка пропоет над океаном.

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