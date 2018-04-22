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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 22.04 сильны

Общество » Наследие » Формула небес

О страсти к коллекционированию, силе и энергичности рожденных 22 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

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Формула небес второго дня Тельца начинает раскрывать нам суть этого замечательного знака в еще более ярких красках. Жизнь любого представителя знака Тельца, вне зависимости от конкретного дня рождения, стоит на трех основных энергиях. Я их называю "три тельцовых кита". Именно на них зиждется тельцовый мир. А так как мир Тельца — это стремление к обычному жизненному комфорту, то "три тельцовых кита", три главных энергии называются "деньги", "еда" и "секс". Эти энергии могут быть реализованы в разных ситуациях, с разными мотивациями и воплощаться в разных формах и многочисленных состояниях.

Но в событиях и состояниях, в которых замешаны одна, две, а иногда и сразу все три эти энергии, на самом деле, проходит жизнь практически любого представителя знака Телец. Остальные энергии идут следом. У этих трех энергий, питающих суть знака Тельца, в исторической матрице есть свои люди-символы, рожденные под знаком Тельца. Телец Карл Маркс прекрасно разбирался в деньгах, коим и посвятил все свои творения. Телец Зигмунд Фрейд прекрасно разбирался в сексе, ему и посвятил основные свои творенья. А рожденный сегодня Телец Владимир Ленин лучше всего разбирался практически во всех материях, написав о них 55 полных томов своих сочинений.

Но в сухом остатке все материи из сочинений Ленина сводились к еде, которая доставалась бы каждому по его потребностям, то есть сводилась к реальному распределению в обществе материальных и социальных благ. Человеку же взамен за эту еду Ленин предлагал отдавать свой собственный труд при социализме и свои необыкновенные способности при коммунизме. При ленинской концепции социализма труд как-то еще успешно обменивался на еду, а вот ленинская формула обмена потребностей на способности так пока еще и не заработала. Потребности у людей растут, а способности уменьшаются.

Но ленинская формула "Землю крестьянам, фабрики рабочим, а власть народу" время от времени продолжает возбуждать различные умы. С учетом того, что знак Тельца является одним из самых прижимистых в природе, а иногда и откровенно жадным и порой даже скупым, то мне лично с трудом представляется Владимир Ленин что-либо кому-то раздающий или отдающий. Но эту ленинскую потенциальную доброту и щедрость мы в любом случае уже никогда не проверим.

Тельцы, рожденные 22 апреля, сильны не только в инициировании и фанатичном внедрении своих идей, но и в создании часто успешно функционирующих предприятий. Организация и поддержание надлежащего состояния будь то семьи, ресторана, школы, любой социальной ячейки — их конек. Парадоксально, но этих людей вовсе нельзя отнести к социально активным индивидуумам. Они, скорее, отшельники. Помните знаменитый анекдот про Ленина: "Крупской он говорил, что идет к Инессе Арманд, Инессе Арманд — что к Крупской, а сам шел в библиотеку учиться, учиться и учиться".

Многие люди, чей день рождения — 22 апреля, ничем не приметные, тихие люди, совершенно не стремящиеся привлечь к себе внимание. Но зато они обладают тайным знанием того, как можно выполнять тяжелую работу, не напрягаясь. И все-таки великий талант организатора живет в них, и рано или поздно он выплескивается наружу.

Пришедший сегодня в наш мир американский заговорщик Льюис Пауэлл был отшельник-тихоня. Самый младший из девяти детей, Льюис вырос в семье баптистского священника и в детстве отличался замкнутостью и тягой к учебе. Одним словом, учился, учился и снова учился. А вошел в историю этот замечательный прилежный мальчик из семьи священника своим громким деянием. И был казнен вместе с еще тремя своими единомышленниками за организацию убийства президента США Авраама Линкольна и за покушение на государственного секретаря Уильяма Сьюарда. Сделал это Льюис Пауэлл из обычного чувства мести.

Про изысканную мстительность Тельцов мы будем говорить еще неоднократно. А пока вернемся к еде и к земной материи.

О рожденном сегодня великом князе Владимире Александровиче Романове, младшем брате Александра Третьего и третьем сыне Александра Второго, прекрасно вспоминает его современник: "Красивый, хорошо сложенный, хотя ростом немного ниже своих братьев, с голосом, доносившимся до самых отдаленных комнат клубов, которые он посещал, большой любитель охоты и исключительный знаток еды (он владел редкими коллекциями меню с собственноручными заметками, сделанными непосредственно после трапезы)". Прекрасный и яркий портрет мужчины-Тельца. Не правда ли? Охота есть, еда есть, о сексе подробностей в истории не сохранилось. Но идем дальше…

По собственному утверждению рожденного сегодня американского актера Джека Николсона, он переспал более чем с двумя тысячами женщин за свою жизнь. Но несмотря на внушительный список женщин Николсон так ни разу и не попал в список десяти живых секс-легенд, регулярно составляемых журналом Maxim.

Кстати, в этом списке десяти секс-легенд с завидной регулярностью лидируют представители знака Близнецы. Из десяти легенд на долю этого знака приходится регулярно от четырех до шести кандидатур.

Но вернемся к Тельцу Николсону. Желание спускаться с горы и покрывать все стадо — это любимое занятие мужчин-Тельцов. Составление списков покрытых ими жертв также не редкое явление среди представителей этого знака. Помнится, Телец Владимир Жириновский сообщал о пяти или даже о шести тысячах женщин в своем донжуанском списке.

Актерские трофеи Джека Николсона проверить значительно проще — он рекордсмен в истории американского кино по номинации на премию "Оскар". Он единственный в истории, кто номинировался на эту премию 12 раз и трижды стал ее обладателем. Также он семикратный обладатель премии "Золотой глобус". У актера есть пять детей от четырех разных женщин, хотя он состоял в браке всего один раз.

Рожденный сегодня писатель Владимир Набоков не коллекционировал женщин, как его звездный собрат Джек Николсон. Он коллекционировал бабочек. Исследователи творчества Набокова подсчитали, что бабочки упоминаются в произведениях Набокова более 570 раз. Набоков собирал бабочек везде, где он жил и путешествовал. Знаменитая американская коллекция бабочек Набокова, собранная во время работы в Гарвардском музее, была этому музею и подарена знаменитым писателем. Бабочки из этой коллекции были собраны Набоковым во время его летних путешествий по западным штатам США.

Примечательно, что описание данных путешествий, включая кафе и мотели, впоследствии вошло в роман "Лолита" как описание путешествий преступника-педофила и его жертвы. Еда занимала в жизни писателя Набокова немаловажную роль, но бабочки все-таки были важнее. Ну а сексуальным произведением "Лолита" Набоков прославил себя в истории литературы.

Самая большая проблема, с которой сталкиваются люди, чей день рождения — 22 апреля, — умение контролировать мощные внутренние импульсы. Наиболее просвещенные личности весьма скромны в оценке своих способностей. Их менее одаренные собратья могут оказаться излишне амбициозными и даже коварными по отношению к окружающим — эдакими темными лошадками. Рожденным 22 апреля следует стремиться к тому, чтобы направить свои организаторские способности на служение справедливости и чести. Хотя их, бывает, завораживают деньги, но не стоит слепо поклоняться золотому тельцу.

Обуздать свои внутренние импульсы удалось рожденному сегодня Нобелевскому лауреату по физиологии и медицине австрийскому медику Роберту Барани. Именно ему все летные училища и современные центры подготовки космонавтов обязаны тем, что он первый дал возможность исследовать вестибулярный аппарат человека.

Лучше представителей знака Тельца мало кому из знаков удается найти правильные формы для помещения в них нужных импульсов. Ученый создал свое "кресло Барни" — специальный вращающийся в горизонтальной плоскости стул. Во время проведения вращения у испытуемого рефлекторно возникают толчкообразные движения глаз, называемые нистагмом. В результате нетренированный человек теряет ориентацию в пространстве. После остановки кресла по быстроте прекращения нистагма судят о состоянии вестибулярного аппарата.

Еще один Роберт, рожденный сегодня, оставил человечеству в наследство свое формотворчество. И этой формой стала созданная им атомная бомба. А американского физика Роберта Оппенгеймера назвали ее отцом. Когда новорожденный "ребеночек" Оппенгеймера за несколько месяцев до уничтожения японских городов Хиросимы и Нагасаки впервые был испытан на полигоне в Нью-Мексико, сам ученый, наблюдая за картиной взрыва, шептал слова из индийского священного писания Бхагавадгиты: "Если бы на небе разом взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием, исходившим от Верховного Господа. Я — смерть, разрушитель миров".

Энергия смерти во всех ее проявлениях — это, конечно же, прерогатива и стихия мистического знака Скорпиона. Но дать энергии разрушения и уничтожения осязаемую форму, превратить ее в инструмент первому удалось именно Тельцу Роберту Оппенгеймеру.

А вот форму человеческой силы создал на примере собственного тела украинский спортсмен Василий Вирастюк, пришедший сегодня в наш мир. Планета Венера, управляющая знаком Тельца, дает миру прекрасных атлетов как среди женщин, так и среди мужчин. Представители знака Тельца — всегда украшение любых фитнес-клубов, и люди этого знака сами часто работают тренерами по фитнесу. Василий Вирастюк с 2000 года занимается силовым многоборьем. По итогам международных соревнований он признан сильнейшим человеком планеты в 2004 году.

Формула небес рожденных сегодня людей чрезвычайно сложно поддается расшифровке. Ясно одно, что энергетика Вселенной, данная каждому, кто пришел сегодня в наш мир, обладает мощнейшей силой, как разрушающей, так и созидающей. И умение выбрать правильную дозировку данной энергетики является главной задачей для каждого.

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