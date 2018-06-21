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Автор Соломон Соловьев

Виктор Цой - жив!

Общество » Наследие » Формула небес

О естественном мироощущении, свободолюбии, авторитаризме и эксцентричности рожденных 20 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿

Перемен требуют наши сердца,

Перемен требуют наши глаза,

В нашем смехе и в наших слезах в пульсации вен.

Перемен! Мы ждем перемен!

В этой легендарной песне рожденного сегодня Виктора Цоя (фото), наверное, весь собирательный образ представителей всех 30 дней знака Близнецов. Виктор Цой, если выражаться терминологией ювелиров, это Близнец самой высшей пробы. В Цое все оттенки и краски этого "безумного" знака. В нем и нервический разрыв Александра Абдулова, Андрея Панина и Олега Даля, и мистический поэтический гений Иосифа Бродского и Роберта Рождественского, и гениальная простота мелодий Пола Маккартни и Боба Дилана, которая с первых же нот навсегда остается в памяти.

Песни Цоя можно слушать бесконечно. Его стихи — это мантры. Его исполнение — это медитация. Это всегда прямой разговор с небесами без посредников. Такова и вся Формула небес рожденных сегодня.

Рожденные 21 июня поглощены жизнью, их волнует каждый аспект земного существования. Интеллектуалы или сенсуалисты, аристократы или плебеи — все они в равной мере жадны до мирских радостей.

Сенсуализм как философское направление — это естественное мироощущение, которое в той или иной степени присуще всем рожденным сегодня. Так как именно это направление в философии признает ощущение жизни как единственный источник познания.

И хотя рожденный сегодня французский философ и драматург Жан-Поль Сартр (фото) причислен историками лишь к представителям атеистического экзистенциализма, Формула небес 21 июня относит его также и к ярко выраженному сенсуалисту.

Как Виктор Цой со своей песней "Перемен" стал символом абсолютной свободы и нового времени, так и Сартр для прогрессивной Франции стал таким же символом.

Сартр дружил со своим односозвездником Близнецом Че Геварой, поддерживал революцию на Кубе, осуждал французский геноцид в Алжире и был живым символом революции студентов во Франции в 1968 году. Бунтующие студенты, тогда захватив Сорбону в Париже, впустили внутрь здания только одного Сартра.

Одним из центральных понятий для всей философии Сартра является понятие свободы. У Сартра свобода представлялась как нечто абсолютное, раз и навсегда данное. Свобода предшествует сущности человека. Сартр понимает свободу не как свободу духа, ведущую к бездействию, а как свободу выбора, которую никто не может отнять у человека. Сартр был всегда последователен в своей доктрине свободы и, как и свойственно многим Близнецам, без объяснения причин отказался от получения Нобелевской премии по литературе, присужденной ему в 1964 году.

В такой же свободной философии и мироощущении прошла жизнь смелого декабриста, замечательного поэта и одного из любимых друзей Близнеца Александра Пушкина Близнеца Вильгельма Кюхельбекера. Смелый Близнец дважды стрелял на Сенатской площади во время восстания декабристов, дважды промахнулся, в течение года скрывался от царской охранки и был в итоге схвачен и осужден на 20 лет сибирской каторги.

Именно своему другу Кюхле (так Кюхельбекера называли его друзья-лицеисты) Пушкин посвятил стихотворение "Во глубине сибирских руд" со словами о так важной для декабриста свободе:

Оковы тяжкие падут.

Темницы рухнут — и свобода.

Вас примет радостно у входа.

И братья меч вам отдадут.

В высшей степени ориентированные на успех люди, чей день рождения — 21 июня, часто демонстрируют авторитаризм и не приемлют отхода от собственных нравственных принципов.

Тот факт, что 21 июня приходится на период летнего солнцестояния, когда световой день самый длинный в году, а ночь, наоборот, самая короткая, служит своеобразным объяснением широты натуры рожденных в эту пору.

Даже интеллектуалы из числа тех, кто родился 21 июня, — весьма чувственные и сексуальные индивидуумы. Независимо от того, насколько ироничны или даже циничны они бывают, все равно их можно с полным правом назвать рабами страсти и безумной любви. Рожденные 21 июня обожают предаваться мирским радостям и плотским удовольствиям. В их чувствах много страсти, а в искусстве любви они просто виртуозы.

Именно такой страстной и плотской энергией была наполнена жизнь рожденной сегодня французской писательницы Франсуазы Саган (фото). По ее же собственному признанию, ее мировоззрение формировалось под влиянием идей и творчества ее космического двойника Жана-Поля Сартра.

А вот все произведения самой писательницы — о любви, одиночестве, неудовлетворенности жизнью. Создавая романы про хрупкую любовь, сама она то и дело становилась героиней скандальных светских хроник, сама себя называя "прожигательницей жизни". В ее жизни было множество скандалов, неуплаченных налогов, странных замужеств, автомобильных аварий, шикарных яхт, пристрастие к наркотикам и алкоголю, условные тюремные сроки, азартные игры — и в конце жизни бедность несмотря на все полученные гонорары.

Близнецы, рожденные 21 июня, в высшей степени эксцентричны. Они и сами считают себя привлекательными для окружающих, но также их влечет к себе и красота. В общем, сюжет, сходный со сказкой "Красавица и Чудовище".

В своем энтузиазме и стремлении к успеху рожденные 21 июня готовы преодолеть любые препятствия, встающие на пути. Их решимость магически завораживает тех, кто находится рядом с ними, так что рожденные 21 июня нередко занимают ключевую позицию как в семье, так и в профессиональной среде.

Из этих людей могли бы получиться блестящие политики, если бы только не их вечные противоречия с существующей социальной системой. Безусловно, рожденным 21 июня следует помнить об опасности переступить грань дозволенного — это относится как к их критическим оценкам происходящего, к идеям, так и к сексуальному поведению. Иначе они рискуют оказаться в мире, где все разрешено и бесконтрольно, а это чревато саморазрушением.

Регулярной травле со стороны партийного руководства СССР подвергался замечательный советский поэт, автор легендарной поэмы "Василий Теркин" Александр Твардовский. За его смелые решения публиковать неугодные властям произведения Твардовский был снят с поста главного редактора популярного в те годы журнала "Новый мир".

Следуя Формуле небес рожденных 21 июня, Твардовский, практически повторяя концепцию Сартра, утверждал: "Я принадлежу к тому большинству рода человеческого, которое полагает, что действительность, независимо от моего видения ее, есть при мне, была до меня и будет после меня. И она для меня — высшая ценность, и я не хочу ее замены никаким прихотливым видением ее".

Потребностью в абсолютной свободе и социальной справедливости запомнился современникам смелый российский журналист газеты "Московский комсомолец" Дмитрий Холодов (фото), который погиб в результате заказного убийства. До боли пронзителен и правдив всегда был в своих ролях и гражданских поступках замечательный актер Валерий Золотухин (фото). И абсолютно свободным и неудержимым на поле запомнился болельщикам лучший футболист XX века, по версии многих спортивных изданий, Мишель Платини.

Мы не можем похвастаться мудростью глаз

И умелыми жестами рук.

Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять.

Сигареты в руках, чай на столе, —

Так замыкается круг.

И вдруг нам становится страшно что-то менять.

Круг замыкается, очередной месяц знака Близнецы для Вселенной завершается. А Виктор Цой все-таки немного слукавил в своих легендарных строчках. Близнецам, в принципе, редко страшно что-то менять. И вся короткая, но яркая жизнь рожденного сегодня символа 80-х годов XX века и ярчайшего представителя знака Близнецы Виктора Цоя лишь подтверждает это.

Как мы убеждались весь месяц неоднократно, люди, рожденные под этим знаком Зодиака, обладают врожденным чувством свободы и независимости. А абсолютно свободные люди — они всегда бесстрашны по своей сути.

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