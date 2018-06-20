Колдовские рецепты Николь Кидман

О способности вызывать сильные эмоции у окружающих, склонности к экстазу, психоаналитических способностях, нелогичности, нестабильности, авантюризме и магии рожденных 20 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿

Весна шепнет тебе: "Живи…"

И ты от шепота качнешься,

И выпрямишься. И начнешься.

Все начинается с любви.

С таким девизом пришел сегодня в наш мир кумир 60-х годов XX века замечательный поэт Роберт Рождественский (фото). А формула любви для рожденных сегодня, как правило, прекрасно гармонизирует с их Формулой небес.

Близнецы, рожденные 20 июня, наделены особой способностью вызывать сильные эмоции у окружающих. Наиболее яркие личности из тех, кто родился в этот день, могут похвастаться тем, что им довольно часто удается побывать в состоянии, далеком от рационального. В экстремальных ситуациях это состояние может выражаться в форме экстаза, даже истерии. Психоаналитические способности, ясновидение — категории далеко не чуждые тем, кто родился в этот день.

Именно такими способностями, по свидетельству очевидцев, обладает рожденная сегодня американская актриса Николь Кидман (фото). Без сомнения, Кидман — одна из самых красивых и элегантных женщин Голливуда, пример для подражания и идеал красоты для миллионов женщин по всему миру. Ее стойкость перед жизненными обстоятельствами вызывает уважение, а бесспорный талант — восхищение. И Кидман по праву называют мистической актрисой. Способность актрисы управлять потусторонними силами проявляется во многих ее ролях и в повседневной жизни.

Абсолютной магией были наполнены все песенные композиции рожденного сегодня американского поп-исполнителя Лайонела Ричи. Близнец Ричи вместе с Близнецом Принсом и Девой Майклом Джексоном царил на Олимпе мировой поп-музыки в первой половине 1980-х годов. Все 13 синглов, выпущенных им в 1981–1987 годах, попали в лучшую десятку Billboard Hot 100, пять из них — на первое место.

Рожденные 20 июня находят удовольствие в том, чтобы убеждать других. К сожалению, им не хватает терпимости по отношению к противоположным мнениям, угрожающим разрушить их собственные представления. Подсознательно они стремятся к тому, чтобы достичь полного консенсуса с окружающим миром. Какими бы чувствительными или рациональными ни казались рожденные 20 июня, в их облике все равно проскальзывает нелогичность.

Именно таким нелогичным обликом и поведением отличался французский композитор Жак Оффенбах. Но именно эта же нелогичность стала поводом для современников называть его "одним из одареннейших композиторов XIX века".

Первоначально Оффенбах планировал играть и сочинять "серьезную" музыку. Но близнецовая Формула небес сделала из Оффенбаха "несерьезного" родоначальника жанра французской оперетты, который написал более 100 музыкальных произведений. И в этом жанре не было более значимой фигуры и по сей день.

А телевизионный шестисерийный сериал о жизни и творчестве Жака Оффенбаха красноречиво назван "Безумства Оффенбаха". Явно его создатели подсмотрели гороскоп "безумного" гения-композитора.

Мало кто понимает, что нестабильность и авантюризм, отличающие рожденных 20 июня, исходят из самых глубин их натуры. Однако это не означает, что жизнь таких людей непременно должна быть хаотичной или бессмысленной.

Нужно заметить, что магические способности рожденных 20 июня проявляются не только в сфере возбуждения эмоций, но и в умении контролировать и направлять их в нужное русло. Обладая огромным влиянием на чувства близких им людей, рожденные 20 июня — в канун летнего солнцестояния — даже не подозревают о своем могуществе. Поэтому свои убеждения люди, чей день рождения — 20 июня, насаждают подсознательно.

Подсознательное насаждение своих националистических убеждений стало образом жизни рожденного сегодня французского политика Жан-Мари Ле Пена (фото). Этот радикальный политик в далеком 1956 году стал самым молодым депутатом французского парламента в истории. В молодые годы Ле Пен исповедовал идеи крайне правого политика Пьера Пужада, которые призывали к восстанию против толстосумов, фискалов и аристократии. Движение также отвергало интеллектуалов во имя "здравого смысла" и защиты "маленького человека".

Именно пужадизм, сторонником которого был и Близнец Ле Пен, является одним из предшественников правого Националистического фронта. Ле Пен возглавлял свой фронт 39 лет, с момента его основания в 1972 году по 2011 год. В 2015 году Национальный Фронт, возглавляемый дочерью Ле Пена Мари Ле Пен, приостановил членство в партии его основателя. В ответ Ле Пен заявил, что отрекается от своей дочери. Вот такие страсти порой кипят в подсознании рожденных 20 июня.

Обычно Близнецы, рожденные 20 июня, чрезвычайно чувствительны к эмоциям, но порой они не всегда чутки к заботам других. Поэтому для гармоничной жизни люди, чей день рождения — 20 июня, должны научиться выражать свои эмоции непринужденно, но в умеренной манере и стремиться к внутреннему и внешнему покою.

Такую светлую гармонию подарил своим поклонникам основоположник жанра авторской, студентческой и туристической песни рожденный сегодня Юрий Визбор (фото). Узнаваемость и популярность, помимо песен, Близнецу Визбору принесла роль советника Гитлера Близнеца Мартина Бормана в советском сериале "Семнадцать мгновений весны".

А про более чем 300 песен, написанных и исполненных замечательным бардом лучше всех написал литературный критик Лев Аннинский: "Он дал своему поколению голос, дал жанр, и именно с его легкой руки пошло уже поветрие и появились менестрели следующих поколений — принцип был распознан, почин подхвачен, создалась традиция, артистическая система, оказавшая влияние на поэзию и ставшая ее частью".

То взлет, то посадка, то снег, то дожди,

Сырая палатка, и писем не жди.

Идет молчаливо в распадок рассвет.

Уходишь — счастливо! Приходишь — привет!

С такой простой и искренней формулой шел по жизни Юрий Визбор. И каждому рожденному сегодня Формула небес дарит яркие эмоции и незабываемые воспоминания по жизни.

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