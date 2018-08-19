Как прожить 104 года и не скурвиться?

О широком кругозоре, непредсказуемости, порывистости, амбициях, самопожертвовании и поразительном чутье рожденных 19 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Подлинное счастье стоит недорого. Если за него приходится платить высокую цену, значит, это фальшивка", — так говорила создательница главного женского модного бренда в истории рожденная сегодня Коко Шанель. И хотя одежда и аксессуары под ее легендарным брендом сегодня по-прежнему бьют все рекорды стоимости в премиальном сегменте, Шанель, конечно же, говорила совсем о другой цене. Рассмотрим и мы эту львиную формулу счастья для рожденных 19 августа.

Влияние Коко на высокую моду было настолько сильным, что она единственная из мира моды удостоилась чести быть внесенной в список 100 самых влиятельных людей XX века. Она была и остается идолом для многих поколений, она привнесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье. Ну а ее персональная Формула небес остается примером для подражания для миллионов женщин.

Рожденные 19 августа часто накапливают информацию, даже не представляя на первых порах ее утилитарной ценности. Иногда эта информация не является личной, но касается различных областей гуманитарных или естественных наук. В этом случае рожденные 19 августа выступают в качестве ревностных хранителей ценнейших сведений, до поры до времени недоступных для открытого пользования. Однако, почувствовав благоприятный момент, они раскрывают доселе неизвестные факты с большим шумом и помпой, рассчитывая на определенное вознаграждение за свои труды.

Свои наблюдения за Луной тщательно хранил и оберегал первый директор Гринвичской обсерватории, первый Королевский астроном англичанин Джон Флемстид. В результате своей плодотворной деятельности он первый в истории в 1673 году составил полные таблицы движения Луны, а в последующие годы каталог положений трех тысяч звезд и позднее звездный атлас. Также он выполнил большое число наблюдений Луны, которые были использованы Исааком Ньютоном при обосновании закона всемирного тяготения.

Рожденный сегодня английский писатель Сэмюэл Ричардсон вошел в историю как родоначальник "чувствительной" литературы и эпистолярного жанра конца XVIII и начала XIX века. Помимо своей писательской карьеры, Ричардсон был авторитетным типографом и издателем и выпустил в свет около 500 различных трудов, многочисленных газет и журналов.

Один из героев романа Ричардсона "Кларисса" сэр Роберт Ловелас, красавец аристократ, коварно соблазнивший главную героиню, со временем стал еще более популярным персонажем. В современном значении "ловелас" — это нарицательное слово для волокиты, соблазнителя и искателя любовных приключений.

Своими красивыми творениями оставил себя в истории рожденный сегодня замечательный русский архитектор, представитель стиля ампир Андреян Захаров. "И венцом золотым устремляется ввысь, гордость и красота всеросийского флота", — так написал однажды Александр Розенбаум о шпиле Адмиралтейства. И именно гордый и красивый Лев-зодчий Андреян Захаров стал создателем комплекса зданий Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Ну а сам шпиль Адмиралтейства с тех пор остается одним из главных символов города на Неве.

Действия и поступки рожденных 19 августа порой очень трудно просчитать заранее — они совершенно непредсказуемы. Одни и те же события иногда вызывают у них полярно противоположную реакцию. Вполне естественно, что окружающие, зная об этом, спешат причислить их к разряду ненадежных людей. Однако это не всегда соответствует истине.

Чтобы понять, какие они — люди, чей день рождения — 19 августа, — достаточно пожить с ними бок о бок в течение пусть даже совсем непродолжительного времени или поработать в одной комнате на благо общего дела. Этого будет вполне достаточно, чтобы убедиться в том, что внешняя экзальтация — лишь ширма, скрывающая порывистую натуру, готовую пожертвовать собой, если только потребуют обстоятельства.

Такой порывистой натурой запомнился современникам изобретатель парового молота и гидравлического пресса шотландский инженер Джеймс Несмит.

Рожденный сегодня немецкий лесовод и математик Иоганн Хосфельд остался в истории изобретением простого и дешевого высотомера и созданием формулы для вычисления объемов стволов деревьев.

Ну а рожденный сегодня огненный Лев Орвилл Райт вместе со своим огненным родным братом Овном Уилбуром Райтом сконструировал самолет и осуществил на нем первый в мире управляемый полет. Несмотря на то, что братья Райт не были первыми, кто построил и совершил полет на экспериментальном самолете, они были первыми, кто мог управлять таким полетом в воздухе, что сделало возможным дальнейшее развитие самолетостроения в мире.

Практически все Львы, рожденные 19 августа, имеют большие амбиции и крайне ревностно относятся к собственной карьере. Заранее просчитывая возможные варианты на пути продвижения к успеху, они никогда не допустят неосторожности, которая способна свести на нет все их усилия. Постоянная борьба за поддержание такого имиджа — это, по сути дела, борьба с самим собой, но в итоге она-то и поднимает индивидуума с самых низов общества до его вершин.

Рожденный сегодня советский разведчик Борис Гудзь может смело являться наглядным пособием для всех удивительных особенностей Формулы небес рожденных 19 августа.

Гудзь прожил 104 года и в последние годы своей жизни оставался единственным здравствующим чекистом первого призыва и последним живым участником Гражданской войны. Он работал профессиональным разведчиком с первых дней основания СССР, а в 1937 году был уволен из разведки с формулировкой "за профнепригодность, как не заслуживающий доверия работник, имевший тесную связь с врагами народа". В те годы Гудзь всего лишь являлся шурином репрессированного писателя Варлама Шаламова, но даже его заслуги перед советской разведкой не спасли от изгнания из органов.

После увольнения Гудзь долгое время работал водителем автобуса, позже директором автобазы. Был реабилитирован после смерти Сталина и восстановлен в КПСС. На пенсии работал в архивах КГБ и ЦК КПСС, а также консультировал фильмы о советских разведчиках, в частности популярный сериал "Операция "Трест". В самой операции, проведенной в 1924 году молодой советской контразвдекой, Гудзь принимал самое непосредственное участие.

Львы, чей день рождения — 19 августа, умеют использовать чужие секреты в свою пользу. Они никогда не ошибутся, когда можно раскрыть их, а когда лучше попридержать при себе. Они настолько идут в ногу со временем, что буквально на лету улавливают суть происходящих перемен. Такое поразительное чутье позволяет им быть соавторами многих исторических событий. Рожденные в этот день часто являются творцами как в социальном, так и в техническом плане. Их открытия нередко срывают покров тайны с поистине запретных миров. Подобные качества позволяют видеть в них настоящих архитекторов будущего.

"Ходжа Насреддин за хорошую плату от эмира взялся за 20 лет обучить грамоте ишака… Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил: "Ничего страшного. За 20 лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!" — так звучит чудесная притча из "Повести о Ходже Насреддине" рожденного сегодня литературного архитектора прошлого, настоящего и будущего, мудрого советского писателя Леонида Соловьева.

Вот одним из его замечательных мудрых высказываний мы и закончим сегодня львиную Формулу небес: "Во зле и в добре не бывает ничтожных, малозначащих дел, ибо из совокупности малых причин возникают великие следствия".

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