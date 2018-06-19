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Автор Соломон Соловьев

Рождаются ли храбрыми, или становятся?

Общество » Наследие » Формула небес

О нестандартном мышлении, упорстве, решимости, двойственности, противоречивости и в то же время бескомпромиссности рожденных 19 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿

"Человек не должен приравнивать себя ни к животным, ни к ангелам, не должен и пребывать в неведении о двойственности своей натуры. Пусть он знает, каков он в действительности", — так рожденный сегодня французский гений Средних веков Блез Паскаль (фото) дал формулу поведения человека и заодно некоторые детали для Формулы небес рожденных 19 июня.

Блез Паскаль, без сомнения, может считаться одним из ярчайших ученых и литераторов своего времени. Он зажег искру во многих науках и областях человеческого познания. Он был математиком, физиком, литератором и философом. Он стал одним из основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создателем первых образцов счетной техники и автором основного закона гидростатики.

"Человек, по-видимому, создан, чтобы мыслить: в этом все его достоинство, вся его заслуга; вся его обязанность в том, чтобы мыслить как должно…" — так сам Паскаль описывал свое главное предназначение.

Паскаль, описывая двойственность человеческой природы, ориентировался, конечно же, в первую очередь на себя. Так вот, рожденные 19 июня с одинаковым успехом воплощают все лучшее и худшее, что есть в человеке. Люди, чей день рождения — 19 июня, редко сталкиваются с апатией, а действия и поступки, ими совершаемые, неизменно вызывают сильную реакцию со стороны окружающих. Даже одно физическое присутствие этих людей может вызывать устрашающий эффект и, соответственно, антагонизм. Однако их упорство и решимость всегда достойны восхищения.

С такой же двойственной природой пришел сегодня в наш мир один из самых известных японских писателей начала XX века Осаму Дадзай. "Белое полотнище моей души испещрено какими-то мелкими знаками. Мне и самому непросто разгадать, что там начертано. Словно десятки муравьев, вылезших из моря туши, с еле внятным шорохом ползали, кружились по этому белому полотну, и на нем отпечатались их смутные следы. И если бы я сумел разобрать эти темные письмена, если бы я сумел их прочесть и понять, я смог бы объяснить, в чем смысл моего "долга". Только очень уж это трудно", — так точно и детально описывает свою формулу "долга" для рожденных 19 июня Осаму Дадзай.

Несмотря на двойственность и противоречивость своих натур Близнецы, родившиеся в этот день, как правило, очень убедительны и целеустремленны. Они прекрасно знают, чего хотят и в карьере, и в самообразовании, и в вопросах становления семьи и утверждения финансовой стабильности.

Во внешнем социальном проявлении и мужчины, и женщины дня сегодняшнего чаще всего уравновешенные типы, твердо стоящие на земле независимо от того, что судьба уготовила для них. Как бы то ни было, в упорстве им трудно отказать. Как мужчины, так и женщины, чей день рождения — 19 июня, своим присутствием и действиями обычно приводят в движение все, что их окружает.

Рожденный сегодня американский физик и химик Пол Флори стал обладателем Нобелевской премии по химии "за фундаментальные достижения в области теории и практики физической химии макромолекул". Как и полагается вездесущему Близнецу, Пол Флори занимал ведущие позиции в химическом обществе и был награжден не только за выдающиеся достижения в макромолекулярной химии, но и за активную деятельность защитника прав человека во всем мире.

Преподавательской, общественной и научной деятельностью вошел в историю сын Нильса Бора Близнец Оге Бор. И снова слово "движение" стало ключевым в сделанных ученым открытиях. Свою Нобелевскую премию по физике ученый получил "за открытие взаимосвязи между коллективным движением и движением отдельной частицы в атомном ядре".

Одним из самых честных писателей о войне для миллионов читателей остается рожденный сегодня Василь Быков (фото). Большинство произведений писателя — повести, действие которых происходит во время Великой Отечественной войны и в которых показан нравственный выбор человека в наиболее драматичные моменты жизни.

Рожденные 19 июня — храбрые люди, считающие храбрость своим талантом. Об этом Василь Быков открыто и говорил: "Храбрость — талант, старанием его не освоишь". Так же прямолинейно говорил писатель и о предательстве: "Природа предательства во всех видах отталкивающа и предосудительна, какими бы мотивами это предательство ни руководствовалось и какие бы благие цели ни преследовало".

Двигаясь по жизни, рожденные 19 июня не прибегают к открытому давлению, но временами оказываются бескомпромиссными, даже если это и идет им в ущерб. Любой компромисс они рассматривают как предательство собственных убеждений и идеалов.

Близнецы дня сегодняшнего в высшей степени зажигательные личности, способные заставить зашевелиться даже самых пассивных индивидуумов. Их глубокая убежденность и бесстрашие могут служить положительным примером для окружающих. Поначалу недовольные таким "грубым" вмешательством люди в итоге нередко начинают восхищаться умением тех, кто родился в этот день, наконец-то разбудить впавших в спячку.

Такой зажигательной личностью, без сомнения, является народная любимица, героиня комедий Леонида Гайдая актриса Наталья Селезнева (фото). Кроме того, популярностью актриса во многом обязана телевизионному "Кабачку "13 стульев", где она блистала в роли очаровательной пани Катарины.

Рожденный сегодня священник Антоний Сурожский (фото) имел невероятный дар слова. Каждая буква, каждый звук в его словах были неслучайны, выстраданы и глубоко продуманы. И именно его словами и хочется закончить описание сегодняшней Формулы небес: "Требовательность в любви сказывается прежде всего в том, чтобы любимого человека вдохновлять, чтобы его уверить в том, что он бесконечно значителен и ценен, что в нем есть все необходимое, чтобы вырасти в большую меру человечности".

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