Астролог: рожденные 19.04 требовательны

О контроле, самоконтроле, романтичности, прагматичности и циничности рожденных 19 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

Сдерживать импульсы и эмоции для представителей знака Овна необычайно тяжелая задача. И когда им говорят, что они излишне эмоциональны и вспыльчивы, они честно и откровенно сообщают, что ничего не могут с этим поделать, хотя всю свою жизнь изо всех сил пытаются контролировать свои эмоции и поступки, а заодно и жизнь окружающих вокруг.

Овны, рожденные 19 апреля, стремятся держать под строгим контролем всех и вся. Зачастую наделенные качествами первооткрывателей и новаторов, они прежде всего ценят определенность и конкретику. Цели, которые они ставят, окружающим могут показаться труднодостижимыми, хотя для рожденных 19 апреля — это сущий пустяк. Приоритет для них не лидерство, а возможность проследить за действиями других.

Контролировать свои крики на корте редко удается прославленной теннисистке Марии Шараповой, которая сегодня отмечает свой рождения. Мария Шарапова, по ее же словам, кричала всегда. Даже на тренировках красавица-теннисистка не сдерживается. До ее первой победы в 2004 году на Уимблдоне судьи время от времени делали замечания крикливой теннисистке, но сейчас как-то не осмеливаются закрывать рот настоящей звезде. Крик Шараповой уже стал ее визитной карточкой. Благодаря ему она получила прозвища Сибирская сирена и Кричащая золушка. Говорят, что шумовой эффект у крика Марии такой же, как у самолета при посадке.

Еще одна Мария, появившаяся на свет сегодня, на широкой публике пока достойно контролирует свои крики, но ее поставленный голос на сцене зрители услышали, когда Маше Машковой было семь лет. Именно в этом возрасте талантливая дочка замечательных российских актеров Владимира Машкова и Елены Шевченко впервые сыграла небольшую роль в спектакле Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где ее сценическими партнерами были Наталья Гундарева и Армен Джигарханян. А в 11 лет молодая актриса уже дебютировала в кино в фильме Владимира Грамматикова "Маленькая принцесса".

Желание все держать под контролем и всегда иметь на всякий случай запасной аэродром — это качество, не часто встречающееся у представителей знака Овна. Но для Овнов, рожденных 19 апреля, контроль и самоконтроль — обязательные условия существования, что делает представителей сегодняшнего дня в меру романтичными, в меру циничными, а на практике удивительно прагматичными натурами. Наивысшее удовлетворение им приносят удачная карьера, стабильное семейное положение, упорядоченный ритм жизни. В целом для них привлекательны те структуры, где они могут в полной мере реализовать контролирующие функции.

Закончившая с серебряной медалью школу Мария Машкова втайне от родителей поступила самостоятельно и в театральное училище, и в экономическую академию. Удостоверившись (для самооценки), что может без помощи популярных родителей поступить в театральный, Машкова выбрала экономику и начала учиться. Но Формула небес не надолго задержала Марию на престижном экономическом факультете. Машкова все-таки закончила театральный институт, став впоследствии актрисой Театра "Ленком" и снявшись в большом количестве популярных кинофильмов.

С похожей Формулой небес идет по жизни и рожденная сегодня российская актриса Оксана Акиньшина. Впервые на киноэкран талантливая актриса-Овен попала в возрасте 13 лет, когда была выбрана режиссером Сергеем Бодровым-младшим для главной роли в фильме "Сестры". Ну а огромную популярность актрисе принесли уже главные роли в фильмах "Стиляги" и "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Насыщена и личная жизнь Акиньшиной. Долгое время она была гражданской женой лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. С учетом того, что альянс двух Овнов, особенно когда один из Овнов — Шнур, — это смесь взрывоопасная. Но формула строгого контроля Оксаны Акиньшиной дала возможность этому альянсу двух сильных и харизматичных Овнов продержаться довольно длительное время. О своих романах с мужчинами актриса говорит всегда по-овновски прямо, достойно и без грусти: "Благодаря всем людям, которых встречала в жизни, и благодаря всем мужчинам, с которыми жила, я набиралась опыта жить. Даже негативные поступки, потери, боль тоже меняли меня и формировали". Сегодня актрисе исполняется 31 год, и она молодая мать уже трех замечательных детей.

Своего третьего ребенка, девочку, и тоже не от первого мужа ждет рожденная сегодня замечательная американская актриса Кейт Хадсон. И если папа рожденной сегодня Маши Машковой — один из самых востребованных актеров России, то мама Кейт Хадсон — неповторимая актриса Голди Хоун, а отчим — замечательный актер Курт Рассел.

Как и своя российская двойница Мария Машкова, Кейт Хадсон тоже была отличницей и также начинала учиться на экономическом факультете в Нью-Йоркском университете. Но экономика, как мы уже смогли заметить неоднократно, не сильно увлекает рожденных под знаком Овна. Хадсон начала сниматься в эпизодических ролях. А потом был фильм "Почти знаменит" и главная роль, которая и сделала актрису-Овна известной и знаменитой. За эту роль она получила номинацию на "Оскар" и премию "Золотой глобус".

Ну а любимая миллионами зрителей стала комедия с ее участием "Как отделаться от парня за десять дней". Сама Кейт Хадсон, судя по количеству ее бывших мужей и возлюбленных, видимо, прекрасно знает формулу этого рецепта. А о мужчинах Хадсон говорит следующее: "Я скорее свяжу свою жизнь с человеком, который все попробовал, чем с тем, кто ничего не сделал вообще. Ведь это будет означать, что и сама я ничего нового не узнаю!" Сказано четко, понятно, прагматично и с чувством абсолютного внутреннего самоконтроля и достоинства.

Абсолютным внутренним самоконтролем и внешним контролем за происходящим отличался рожденный сегодня выдающийся немецкий психолог Густав Фехнер. Формула небес дала ему необыкновенный дар контролировать, систематизировать и глубоко анализировать физиологические и психологические импульсы человека. Именно этот небесный дар и превратил Густава Фехнера в основоположника психофизиологии и психофизики и одного из первых экспериментальных психологов в мире. Его взгляды оказали влияние на многих ученых и философов XX века. В психиатрии и психоаналитике Фехнер — это абсолютный гуру во многих направлениях.

Интересны работы Фехнера и для астропсихологии. Дело в том, что ученый был убежденным идеалистом и объективные законы психических явлений открывал (в противовес абсолютному большинству современников) для обоснования научного статуса за "светлой" "духовной" реальностью, которая, по его мнению, имеет приоритет над "теневой" материальной. Фехнер считал одушевленными даже небесные тела, что спустя уже как 130 лет после смерти ученого не может не радовать мировое астрологическое сообщество.

Среди рожденных 19 апреля много специалистов, которым доверяют контролировать сложные и долгосрочные проекты. Овны — спринтеры, если использовать терминологию легкой атлетики. Представителям этого импульсивного и смелого знака нет равных на коротких дистанциях, но на марафонских забегах Овны не лучшие бегуны. Рожденные 19 апреля — возможно, те, кто может служить исключением из этого правила.

В истории русского флота рожденный сегодня мореплаватель Василий Головнин был самым молодым лейтенантом и первым лейтенантом, которому было доверено командование корабля для совершения кругосветного путешествия. Именно шлюп "Диана" под командованием Головина и отправился в путь. Как позже писал в своих воспоминаниях адмирал Фердинанд Врангель, "лейтенанту не дозволено было управлять большим судном, коль скоро надлежало плыть далее пределов Балтийского моря; однако по уважению к опытности и познаниям Головнина морское министерство отступило от этого общего правила". Стоит отметить, что Головнин стал командиром корабля в возрасте 30 лет.

В возрасте 25 лет отправился в свою научную экспедицию в страны Ближнего Востока и рожденный сегодня немецкий естествоиспытатель Христиан Эренберг. Экспедиция по Египту, Ливии и другим странам продолжалась более пяти лет. Ученым было собрано более тысячи образцов растений, животных, птиц и насекомых. Эренберг стал также первым исследователем в мире, кто составил подробную классификацию кораллов Красного моря.

Свое предназначение рожденные 19 апреля устраивают в созидании — будь то объекты, идеи или даже потомство. Они счастливы, даже когда им предоставляется возможность усовершенствовать чужое творение, сделать его более привлекательным. Рожденные 19 апреля испытывают огромную тягу к могучим идеям и личностям.

Одни из самых могучих идей XX века, несомненно, связаны с ядерной физикой и химией. А могучие идеи двигают в жизнь могучие личности. И так уж распорядилась Формула небес, что контролировать основные ядерные процессы в научной среде довелось Овну-контролеру Гленну Сиборгу, пришедшему сегодня в наш мир. Именно команде Сиборга принадлежит авторство десяти элементов таблицы Менделеева, включая плутоний. Элемент под номером 106 в знаменитой таблице получил название "сиборгий" в честь самого ученого.

Гленн Сиборг по праву считается отцом-основателем ядерной химии, абсолютным новатором в области ядерной медицины и одним из самых успешных исследователей изотопов. В 1980 году Сиборг в лабораторных условиях получил золото при альфа- распаде висмута. Эта технология была слишком дорогостояща, чтобы создать массовое производство золота, однако его работа была близка к получению мифического камня.

Рожденные 19 апреля прекрасно управляются с любыми энергиями, и главное их достоинство в том, что они умеют эту энергию не только получать или отдавать, а тщательно дозировать и контролировать. Поэтому ко всем рожденным сегодня прекрасно подходят слова Николы Теслы: "Наш мир погружен в огромный океан энергии, мы летим в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. Все вокруг вращается, движется — все энергия. Перед нами грандиозная задача — найти способы добычи и преобразования этой энергии. Тогда, извлекая ее из этого неисчерпаемого источника, человечество будет продвигаться вперед гигантскими шагами".

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