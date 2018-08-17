Львы, которые выживают при любых условиях

О бесстрашии, эмоциональности, стоицизме, счастье и выживаемости рожденных 18 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Я не мазохист, но по утрам всегда принимаю холодный душ. Это великолепное начало дня, поскольку потом заведомо не будет ничего хуже", — вот так буквально в одной фразе рожденный сегодня французский режиссер Роман Полански определил суть Формулы небес для рожденных сегодня Львов, которым в жизни не страшны никакие лишения и преграды. Поговорим об этом подробнее.

Рожденные 18 августа, даже сталкиваясь с действительно серьезными проблемами, преодолевают их на удивление легко. Как бы ни была успешна и счастлива жизнь этих людей, немалые трудности словно специально возникают для того, чтобы лишний раз испытать их характер. Будучи натурами, безусловно, эмоциональными, люди, чей день рождения — 18 августа, переживают беды и превратности судьбы на более глубоком уровне, чем большинство окружающих. Тем не менее это редко делает их несчастными, поскольку они по-настоящему уверены в том, что определенных успехов на пути продвижения к совершенству, который, кстати, никогда не бывает легким, можно достичь лишь посредством последовательного приобретения жизненного опыта и негативного в том числе.

Во время немецкой оккупации Кракова десятилетний еврейский мальчик Роман Поланский попал в гетто. После ликвидации краковского гетто до конца войны мальчика по договоренности с его отцом укрывала польская семья. Поланский вспоминает, что нацисты использовали его как мишень на стрельбах. Пережив Вторую мировую войну и уцелев в гетто, Поланский нашел себя в кино. Сегодня Поланский, отмечающий свой 85-й год рождения, принадлежит к числу самых влиятельных режиссеров послевоенного времени и является обладателем всех почетных кинематографических премий, званий и наград.

Одной из главных превратностей судьбы у рожденного сегодня итальянского композитора Антонио Сальери, правда уже после смерти, стал миф, созданный Александром Пушкиным о его причастности к смерти великого Моцарта. И хотя этот миф потомками замечательного композитора был неоднократно опровергаем, лишь в 1997 году состоявшийся суд официально признал Сальери невиновным в смерти коллеги. Сам же Сальери и при жизни, и после нее всегда признавался большинством критиков значимым и неординарным композитором в истории мировой оперной музыки.

В бесконечных испытаниях, военных конфликтах и столкновениях провел свою жизнь на львином троне рожденный сегодня глава двуединого государства Австро-Венгерской монархии Франц Иосиф Первый. Он правил 68 лет, и его царствование стало целой эпохой в истории народов, входивших в Дунайскую монархию. Правление Франца Иосифа — одно из самых долгих в мировой истории. Семейные лишения — это были роковые события в жизни легендарного монарха. Его единственный сын и наследник Рудольф по одной из версий, застрелился в 1889 году, убив перед тем свою возлюбленную, а по другой версии, стал жертвой тщательно спланированного политического убийства, имитировавшего самоубийство единственного прямого наследника престола.

В 1898 году императрица Елизавета Баварская была убита в Женеве итальянским анархистом Луиджи Лукени. И финальной трагедией в череде роковых событий стало убийство любимого племянника Франца Иосифа, Франца Фердинанда в Сараеве в 1914 году. Это событие в учебниках истории было названо формальной причиной начала Первой мировой войны. Спустя более ста лет после этого события, изучая Формулу небес рожденного сегодня Франца Иосифа, можно с уверенностью сказать, что причина была далеко не так формальна, как ее исторически принято считать.

Наперекор всем обстоятельствам, люди, чей день рождения — 18 августа, борются за обнародование личной точки зрения на жизнь, что, может быть, и является задачей тяжелой, но все-таки вполне выполнимой для тех, кто родился в этот день. Зачастую проблемы, с которыми сталкиваются рожденные 18 августа, возникают при невольном участии тех, кто постоянно окружает их в повседневной жизни, — от жены (мужа) и детей до продавщицы в соседнем магазине.

Лев — звезда советской эстрады Вадим Мулерман в 1968 году исполнил песню под названием "Лада". Исполнил так зажигательно, что многие девочки, родившиеся в этот год, получили это имя. Впоследствии "Ладой" был даже назван экспортный вариант автомобиля "Жигули". К концу 1960-х годов Мулерман стал одним из самых узнаваемых и популярных исполнителей лирической и гражданской советской песни.

Но Формула небес дня рождения прошлась и по Льву Вадиму Мулерману. В 1971 году он был отстранен от эфира и ему была запрещена концертная деятельность. Причиной конфликта явилось включение Мулерманом в репертуар нескольких еврейских песен на фоне политического противостояния СССР и Израиля и антисемитизма в СССР. Мулерман в те же годы уже спел все песни к фильму "Семнадцать мгновений весны", которые в дальнейшем вместо него перепел Иосиф Кобзон.

Рожденные 18 августа склонны рассматривать возникающие проблемы как возможность достижения еще большего успеха на пути к поставленной цели. Например, переехав в 1991 году в США, Вадим Мулерман основал детский музыкальный театр и сделал еще немало красивых музыкальных проектов в своей жизни. Но, как правило, одна их этих проблем нередко занимает центральное место в их жизни и превращается в длительное, а подчас даже непримиримое противостояние. И все-таки рожденные в этот день стоически переносят бесчисленные трудности и лишения, способные сломить менее стойких индивидуумов. Хотя их битвам нет конца, именно в них заключается счастье этих поистине героических людей.

7 апреля 1994 года на смелого и красивого Льва-композитора Владимира Мигули было совершено покушение, была взорвана его машина. Он остался чудом жив, отделался сотрясением мозга, а его личный водитель скончался на месте, ему оторвало обе ноги. Еще до покушения Владимиру Мигуле был поставлен смертельный диагноз, а пережитый стресс ускорил течение болезни… Несмотря на это, прикованный к постели, он успел написать еще 20 песен. В светлой памяти нескольких поколений Владимир Мигуля остался как автор многих популярных песен и автор музыки первого гимна космонавтики России, песней "Трава у дома", исполненной группой "Земляне".

Рожденные 18 августа не склонны жаловаться. Более того, им претит сама мысль о том, что кто-то будет считать их профессиональными страдальцами. Встречая с достоинством вызовы судьбы, они решают проблемы по мере их появления. Их кредо таково: лучше уж подтянуть пояса и не поддаваться обстоятельствам. Люди этого дня являются реалистами, которые стремятся увидеть вещи такими, какие они есть, и при этом извлечь максимум выгоды из сложившейся ситуации. Одно совершенно точно — рожденных 18 августа невозможно выбить из седла, даже если жизнь больше похожа на выживание.

Вопреки своей непростой Формуле небес рожденный сегодня атакующий полузащитник итальянец Джованни Ривера был признан лучшим футболистом Италии XX века, 12-м лучшим в Европе и 20-м лучшим в мире.

Пережитые в разные годы физические и психологические потрясения делают крайне убедительными на экране американского секс-символа Роберта Редфорда, мистического актера Эдварда Нортона, одну из самых красивых французских актрис Кароль Буке и романтичного любимца многих поколений актера Патрика Суэйзи.

"То, что нас не убивает, делает сильнее", — так написал однажды философ рожденный под знаком Весы Фридрих Ницше. Возможно, у него тоже был кто-то из знакомых рожден 18 августа. В любом случае эта мысль Ницше и Формула небес дня сегодняшнего абсолютно идентичны друг другу.

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