Вин Дизель не возвращается назад

О даре ораторства, моральной устойчивости, восприимчивости, дипломатичности и лиричности рожденных 18 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Поэт в России — больше, чем поэт.

В ней суждено поэтами рождаться

Лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,

Кому уюта нет, покоя нет.

Эти чудесные строчки рожденного сегодня поэта-легенды Евгения Евтушенко (фото) могут смело стать основой астрологического манифеста не только для поэтов дня сегодняшнего, но и для Формулы небес всех рожденных 18 июля.

Рожденные сегодня настолько четко и ясно отражают взгляды той или иной общественной группы, что именно их выбирают в качестве ораторов и выразителей общих интересов. Именно так получилось с поэтом Евгением Евтушенко. Он был в 60-е годы ярчайшим представителем творческой интеллигенции в СССР.

На передний план здесь, конечно, выступает общественная целесообразность, но независимо от своей принадлежности к той или иной общественной или политической группе рожденные 18 июля всегда имеют собственную, четко очерченную систему приоритетов и этических норм.

Свод этических норм определил для героев своих произведений английский писатель-сатирик, мастер реалистического романа Уильям Теккерей. В своих произведениях Теккерей изучал характеры людей, действующих из дурных побуждений. Изображая зло, пороки и мелочность своих персонажей, он тем самым ярче проповедовал положительные идеалы. В то же время, увлекаясь своими порочными героями, он возбуждал к ним больший интерес читателя. Своеобразным аккордом в произведениях Теккерея звучит пессимизм в сочетании с юмором, придавая им жизненность и одновременно настоящую художественность.

Свою систему приоритетов в мировой политике очертил для себя однажды легендарный советский дипломат, министр иностранных дел СССР на протяжении почти 30 лет Андрей Громыко (фото). До поста министра иностранных дел Громыко 22 раза возглавлял делегации СССР на сессиях Ассамблеи ООН. С конца 1940-х годов Громыко в интересах СССР более 20 раз использовал право вето в Совете Безопасности ООН, вследствие чего получил сначала в дипломатической среде, а затем и в прессе прозвище Мистер Нет.

Будучи сторонником мирных взаимоотношений СССР с США и их партнерами по НАТО — западноевропейскими государствами, Громыко от имени советского правительства предложил более 100 инициатив в области разоружения, а его роль во время низшей точки советско-американских отношений — Карибского кризиса — является и по сей день предметом научно-исторических дискуссий. Девиз всей дипломатической деятельности Громыко был понятным и неизменным: "Лучше десять лет переговоров, чем один день войны".

Будучи людьми чрезвычайно восприимчивыми и способными осуществлять необходимые перемены, именно рожденные 18 июля являются идеальными кандидатами на представительство как маленьких социальных ячеек (семья, клуб, местная община), так и крупных союзов, вплоть до правительственных учреждений и политических проектов. Случается даже так, что рожденные 18 июля становятся живыми символами той или иной организации. В этом смысле у них имеется огромный потенциал, чтобы стать влиятельными фигурами. Однако это происходит лишь при условии сохранения тесной связи со своей социальной средой.

Таким символом для всего африканского континента стал рожденный сегодня южноафриканский государственный и политический деятель Нельсон Мандела (фото). Он вошел в историю как один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида, за что 27 лет сидел в тюрьме, а впоследствии был удостоен Нобелевской премии мира.

Живым символом и основателем своей организации, включающей более 400 направлений и сфер деятельности, по-прежнему остается рожденный сегодня британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон (фото).

Покровителем науки, искусства и эзотерических практик остался в памяти император Священной Римской империи Рудольф Второй. Император сам лично занимался различными "оккультными науками", в частности, пытался найти философский камень. В то время граница между астрономией и астрологией, минералогией и алхимией еще была нечеткой. Рудольф Второй покровительствовал странствующим алхимикам, а его резиденция представляла центр алхимической науки того времени. Императора называли германским Гермесом Трисмегистом.

Как правило, рожденные 18 июля — сильные личности. Если бы им была предоставлена полная свобода, во всяком случае если бы они смогли вырваться из тесного круга строго очерченных обязанностей, они, безусловно, сумели бы воспользоваться своими правами по назначению.

Однако многие из них сознательно отказываются от чересчур решительных шагов по направлению к собственному благополучию, так как узы, связывающие их с той социальной группой, интересы которой они призваны выражать, слишком сильны.

Обычно свои мысли и суждения рожденные 18 июля сообразуют с этикой, принятой все в той же общественной группе. Когда групповые интересы приходят в противоречие с законами общества, рожденные 18 июля самоотверженно бросаются на их защиту и сражаются до последнего против господства и угнетения. В этом смысле они на редкость бесстрашны и неутомимы.

Этическая и нравственная сторона жизни, а также вопросы морали, наверное, главные темы в жизни каждого рожденного сегодня представителя знака Рака. Возможно, поэтому сегодняшний день просто наполнен представителями традиционных творческих профессий, в особенности поэтами и писателями.

Тонким и лирическим поэтом остался в памяти Армении поэт-монах Алишан Гевонд. Он также являлся автором капитальных трудов по армянской истории, этнографии, географии, культуре, многие из которых переведены на многие языки. Алишан также был создателем нового языка ашхарабар, на котором он писал патриотические стихи.

Свой собственный язык также создал в другое время и в другой стране рожденный сегодня католический священник Иоганн Мартин Шлейер. Язык назывался волапюк. Свою первую статью об этом языке в 1879 году Шлейер назвал "Проект всемирного языка и всемирной грамматики для образованных людей всех наций Земли".

Еще один основоположник, но уже коми-литературы, поэт Иван Куратов пришел сегодня в наш мир. Именно Куратов написал в том числе грамматику коми-языка.

Среди мастеров слова нельзя не вспомнить признанного лидера неоромантической школы в немецкой литературе, немецкую поэтессу Рикарду Хух, родоначальницу "антиромана" (или "нового романа"), французскую писательницу Натали Саррот, канадскую англоязычную писательницу Маргарет Лоренс и знаменитого американского драматурга Клиффорда Одетса, чьи пьесы, написанные еще до начала Второй мировой войны, до сих пор идут на театральных сценах Бродвея.

Личная жизнь рожденных 18 июля может сильно страдать из-за работы. Возможно, рожденные 18 июля Раки могут стать теми немногими представителями этого знака, кому необходимо уяснить, что процесс воспитания детей не принесет результатов, если ребенку не будет уделено достаточно времени. То же относится и к отношениям с партнером.

Многие люди, чей день рождения — 18 июля, при всей своей общественной значимости страдают эмоциональной незрелостью, и именно это приводит к серьезным проблемам в личной жизни. Они бывают слишком зависимы от внимания, которое рассчитывают получить от близких, а при недостатке его становятся особенно ранимы.

Вот такого ранимого, но чрезвычайно сильного героя сыграл в восьми частях фильма "Форсаж" герой дня сегодняшнего замечательный американский актер Вин Дизель (фото). Дизель вырос без отца, его самого и его брата-близнеца вырастила мать, которая была известным психиатром и увлекалась астрологией.

В молодости Дизель стеснялся девушек и был крайне далек от того образа супермена, которым он в дальнейшем вошел в мировой кинематограф. Сегодня актер стал основателем нескольких продюсерских компаний и обладателем премии MTV в номинации "Лучшая экранная команда" за роль Доминика Торетто в фильме "Форсаж".

Одна из фраз, которую чаще всего можно услышать о знаке Рака — это "шаг вперед — два шага назад", но рожденные 18 июля, как мы уже поняли, вносят в Формулу небес типичных представителей знака Рака свои коррективы. Поэтому высказывание Вина Дизеля просто яркое тому подтверждение: "Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать, но еще не поздно устремиться вперед, чтобы все правильно закончить".

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