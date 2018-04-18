Астролог: рожденные 18.04 неравнодушны

О чувстве справедливости, неравнодушии, благородстве, величии, воле и свободе рожденных 18 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

"Если ты боишься, то отъезжай в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в жестокий и неравный бой", — так говорил Дон Кихот своему оруженосцу Санчо, готовясь к битве с великанами в знаменитом романе Мигеля Сервантеса.

Овны, рожденные 18 апреля, готовы сложить голову за свои убеждения. Но все же в душе они скорее традиционалисты, чем радикалы. Поэтому свой опыт и глубокие знания многие из них стремятся применить прежде всего к настоящей ситуации. Рожденные 18 апреля прекрасно осведомлены о том, что именно они из себя представляют и каков их подлинный имидж, но адекватная оценка со стороны окружающих для них не менее важна.

Убеждениями правды, свободы и борьбы за свои права наполнены герои практически всех произведений рожденной сегодня американской писательницы Джанет Каган. В своей замечательной фантастической повести "Революция щелкунчиков" писательница рассказывает о планете, населенной аборигенами, и их отношениях с людьми, на фоне которых разворачивается война с тираном, стоящим у власти.

Любая тирания противоречит мировоззренческой Формуле небес рожденных сегодня. И не важно, происходит ли эта тирания в быту по отношению к ним самим непосредственно, или они становятся невольными участниками событий, где тирания проявляется в общественной жизни по отношению к другим.

Люди, чей день рождения — 18 апреля, несут на себе печать благородства и величия. Если же эта аура вдруг окажется разрушенной, они глубоко страдают и не останавливаются ни перед чем в своем стремлении восстановить ее.

Рожденный сегодня Рабби Менахем Мендл Шнеерсон на протяжении 44 лет был главным просветителем Движения хасидского иудаизма в мире. За время своей деятельности он практически не покидал даже ближайших окрестностей своего жилища, влияние же его распространялось на весь мир. Его считали одним из самых видных теологов в мире. Он также был и блестящим ученым в области математики и естественных наук.

Всю свою жизнь он с энтузиазмом обращался ко всем людям, евреям и неевреям, поощряя в них стремление к добродетельной жизни, образованию и единству. Сочетая глубокие знания в области теологии и науки с глубоким состраданием к людям и удивительной проницательностью, ребе стал лидером, к которому обращались ведущие политические и религиозные деятели, крупные бизнесмены. С 1986 года он каждое воскресенье принимал тысячи посетителей и с целью поощрения благотворительности вручал им долларовые банкноты.

Свое отношение к тирании Шнеерсон замечательно сформулировал короткой фразой: "У нас ключи от нашей свободы, а мы используем их для того, чтобы запереться".

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Состояние абсолютной внутренней свободы и доверие Богу — это и есть главное оружие любого человека, против которого тираны бессильны. С такой Формулой небес приходят в наш мир рожденные сегодня представители знака Овна. И Менахем Шнеерсон, несомненно, является ярчайшим представителем сегодняшнего дня.

Абсолютной свободой в своих действиях руководствовался и рожденный сегодня британский и американский дирижер польско-ирландского происхождения Леопольд Стоковский. Благодаря руководству Стоковского симфонический оркестр в Филадельфии в годы Великой депрессии в США стяжал славу одного из лучших в мире.

В это же время за дирижером закрепилась слава экстравагантного руководителя оркестра из-за некоторых поступков, которые лишь подтверждали абсолютную свободу этого музыканта. Так, однажды он перед исполнением одного из сочинений демонстративно сбросил с пульта партитуру, желая тем самым показать, что будет дирижировать по памяти.

В 1929 году Стоковский отказался от использования дирижерской палочки, сформировав собственную манеру руководства оркестром, ставшую его "визитной карточкой".

И если Менахем Шнеерсон раздавал неимущим жителям Нью-Йрка долларовые банкноты, то Леопольд Стоковский в 1944 году организовал и возглавил Городской симфонический оркестр Нью-Йорка и давал благотворительные концерты для малообеспеченных слоев населения.

Если выходу эмоций рожденных сегодня ничто и никто не мешает, то положительная, созидающая энергия, которую излучают рожденные 18 апреля, будет поистине безгранична.

Созидающей энергии Формулы небес рожденного сегодня Франца фон Зуппе, к счастью, никто не мешал. И в результате этот австрийский музыкант написал сотни оперетт, фарсов, балетов и прочих сценических форм, поставленных во многих театрах Европы и США. В течение всей своей жизни Зуппе создал более двух тысяч разных произведений. Это были песни, хоры, романсы, а также многочисленные мессы, симфонии и концертные увертюры.

Плодовитого Овна Франца фон Зуппе по праву называют основателем венской оперетты, и благодарные соотечественники увековечили память о нем, разместив его изображение на одной из почтовых марок Австрии.

Дон Кихот как символ борца за абсолютную свободу стал любимым героем для рожденного сегодня артиста балета Владимира Васильева. Исполняя именно эту роль в балете композитора Людвига Минкуса "Дон Кихот" (Минкус также рожден под Знаком Овна), Васильев был по-настоящему свободен. Он летал над сценой, а летать ведь может только абсолютно свободный человек. Прославленный хореограф Игорь Моисеев так писал о выдающемся танцовщике: "Вот когда "летит" Владимир Васильев — это поэзия, ибо здесь порыв духа. Артист, обладающий совершенной техникой и ощущением музыки, подчиняет себе сценическое пространство, живописуя его свободным штрихом, как художник кистью".

Мощнейшим порывом духа и терпением обладал рожденный сегодня французский химик Поль Эмиль де Буабодран. Из-за недостатка средств на классическое образование Буабодран по имеющимся у него чужим конспектам изучил несколько курсов в Политехнической школе в Париже и устроил дома скромную лабораторию, где начал повторять эксперименты, о которых он читал в книгах.

В этой лаборатории он сделал многие свои ранние открытия, включая выделение галлия. Для открытия галлия ученый переработал несколько сот килограммов цинковой руды из Пиренеев и получил заветный первый грамм чистого металла. За это открытие ученый был награжден высшим орденом Франции — орденом Почетного легиона.

Силу духа и воли проявлял неоднократно в своей жизни рожденный сегодня американский актер Эрик Робертс. Летом 1981 года Робертс попал в автокатастрофу и получил травмы, не совместимые с жизнью. Несколько дней его жизнь висела на волоске, врачи были уверены, что он скончается. Недооценили медики Формулу небес волевого Овна, и когда после его чудесного исцеления предсказывали Робертсу полный паралич конечностей. Через несколько месяцев актер стал заново учиться двигаться, а после нескольких мучительных операций обрел снова полную подвижность.

История Овна Эрика Робертса мне очень напоминает похожую историю, произошедшую с Овном Владимиром Винокуром.

А потом в жизни актера была долгая борьба с наркотической зависимостью, которую он приобрел еще в молодости. А на определенном этапе жизни за актером прочно установилась дурная репутация бабника и дебошира. К этому добавлялись еще образы отрицательных героев, которых актер играл в огромном количестве.

Актер вовремя сделал выводы. Пройдя под наблюдением врача длительную программу лечения от наркозависимости, он вернулся на экран в новом облике и стал играть положительные роли, гораздо больше подходящие его Формуле небес. В жизни Эрик Робертс — веселый, добродушный и необыкновенно преданный делу человек.

Овны, рожденные сегодня, — преданные люди, и их инстинкты защитника распространяются не только на друзей и семью, но и на коллег и особенно на братьев наших меньших.

Рожденный сегодня участник легендарной комедийной тройки советского кино Вицин — Моргунов — Никулин народный артист Георгий Вицин обожал и кошек, и собак, и особенно голубей. В 90-е годы прошлого века Вицин практически перестал сниматься в кино, а в театре оставил себе только одну роль. Но до конца своих дней у актера была обязанность, которую он сам на себя возложил: "Я должен идти кормить голубей". Ежедневно вставал с постели, брал кульки пшена и шел на улицу подкармливать птиц. Доставались вкусные кусочки и окрестным бродячим кошкам и собакам — мимо их бед актер тоже не мог пройти спокойно. Так и получалось, что к моменту выхода Вицина из дома все его питомцы собирались вблизи подъезда.

Вот так она и работает — формула доброты рожденных сегодня Овнов. Менахем Шнеерсон раздавал нуждающимся деньги, Леопольд Стоковский бесплатно играл концерты, а Георгий Вицин кормил голубей и бездомных животных. И рожденные под знаком Овна делали это на главном своем импульсе — импульсе неравнодушия.

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