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Автор Соломон Соловьев

Храбрая жизнь на грани безрассудства

Общество » Наследие » Формула небес

О храбрости, безрассудстве, исключительности, утонченности и шарме рожденных 17 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Нет более важной вещи, чем перестать бояться. Но не надо путать храбрость с безрассудством", — с таким девизом идет по жизни рожденный сегодня культовый актер мирового кинематографа Роберт Де Ниро. О Формуле небес храбрых Львов, рожденных 17 августа, поговорим сегодня подробнее.

Когда мы говорим о мужской харизме, то образ Роберта Де Ниро, как правило, автоматически всплывает у многих перед глазами. Роль мафиози в фильме "Крестный отец" стала культовой. Но именно из-за нее актер долгое время не мог получить итальянское гражданство, хотя предки Де Ниро были из Италии. "В его ролях итальянцы сплошь преступники и гангстеры", — восклицал Берлускони. А то, что актер сделал для фильма "Бешеный бык", удивляет и потрясает. Набрать 30 килограммов, чтобы вжиться в образ, — это не шутки.

Бешеный, необузданный, потрясающий, взрывной, темпераментный — все эти определения в полной мере подходят для характера Львов, пришедших сегодня в наш мир.

Львы дня сегодняшнего обладают взрывным, импульсивным характером. Им словно передается высокое напряжение тех, кто родился накануне. Но в отличие от последних они по-настоящему озабочены тем, чтобы руководить жизненным шоу. Тем не менее их стремление к господству основывается на устойчивой приземленности, способной несколько погасить их динамичную энергию, бьющую через край. Люди, чей день рождения — 17 августа, привыкли верховодить во всем, вплоть до самых незначительных мелочей. Поэтому они не потерпят даже намека на непослушание со стороны окружающих — будь то родные, знакомые или партнеры по бизнесу.

Он давно признан одним из самых титулованных актеров современности. Его зовут Шон Пенн. Он является призером трех крупнейших кинофестивалей мира — Каннского, Веницианского (дважды) и Берлинского, а также он дважды лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус". А его знаменитая цитата абсолютно точно раскрывает потребность в особой исключительности, а скорее даже в эксклюзивности реализации для всех героев сегодняшнего дня: "Если слишком много людей похожи на вас, вы делаете что-то не так".

При всем стремлении к исключительности и потребности к бунтарству рожденные 17 августа иногда демонстрируют весьма спокойный и даже склонный к уединению характер, а также сильное желание защитить свою частную жизнь от нескромных взглядов праздно любопытствующей публики. Вне работы или общественных мероприятий они предпочитают, чтобы их оставили в покое.

Шон Пенн испытывает огромную ненависть к папарацци. В 1980-х он чуть не выбросил из окна номера гостиницы на девятом этаже репортера, после чего был арестован за покушение на убийство и угодил в тюрьму. Но актеру удалось бежать, и позже он был оправдан. Буйный характер актера все равно не останавливает бесстрашных журналистов. В 2009 году от рук Пенна досталось еще одному фотографу. И Формула небес мне подсказывает, что этот случай не последний.

Хотя временами некоторые из рожденных сегодня проявляют неожиданный для окружающих интерес к общению, вряд ли их можно назвать буйными эксгибиционистами, так как они никогда не растрачивают свою энергию на большие аудитории. Обладая определенной утонченностью и шармом, люди, чей день рождения — 17 августа, получают немалое удовольствие, зная, что нравятся другим, но все же предпочитают держать тех, кто стремится к более тесному контакту с ними, на расстоянии вытянутой руки.

Вот именно эта способность энергетически чувствовать "закон вытянутой руки" помогла рожденному сегодня шестому в истории шахмат и первому советскому чемпиону мира по шахматам Михаилу Ботвиннику еще в 1954 году сформулировать экономическую теорию конвергенции, которая заключалась в сочетании плановых социалистических и рыночных капиталистических методов. ЦК КПСС в те годы назвал обращение шахматного чемпиона вредным проявлением "буржуазной идеологии лейбористского типа", и был поставлен вопрос об исключении Ботвинника из партии. Но с учетом величины личности для мирового спорта его пощадили. Идеи Ботвинника о конвергенции позднее были использованы академиком Андреем Сахаровым.

Львы, рожденные 17 августа, очень любят поспорить, причем, даже чувствуя собственную неправоту, они все равно упрямо будут продолжать отстаивать заведомо ложные истины. Рожденные 17 августа будут страдать, посыпая голову пеплом, каясь в допущенной горячности, но никогда не принесут своих извинений тем, кто вольно или невольно пострадал от их чрезмерной импульсивности.

"Стыд и совесть — это обязательные составляющие интеллигентного человека. А "говно" — это худшее, чего он должен стыдиться и постепенно освобождаться от этого", — вот именно в такой конкретной и четкой форме обычно выражаются Львы дня сегодняшнего. И именно таким ярким Львом остался в истории автор этого изречения, актер и режиссер Олег Табаков, любимый всеми поколениями кот Матроскин. Прекрасен и абсолютно самодостаточен Табаков, размышляя и о зависти: "Зависть мне несвойственна. Завидую только тем людям, которые умеют говорить по-французски, которые играют на фортепиано или скрипке. Мне завидовать некому. А бороться с завистниками бессмысленно, завистников только смерть останавливает".

Общаясь с рожденными 17 августа, друзья стараются часто прощать им резкие слова и поступки. Но бывают моменты, когда рожденные в этот день могут основательно исчерпать их терпение.

Обычно проблемы рожденных 17 августа объясняются тем, что с помощью отчаянной бравады они пытаются избавиться от болезненного комплекса собственной неполноценности, развившегося в детстве. В переходном возрасте им трудно достичь взаимопонимания с одним из родителей (часто того же пола), которого они одновременно и ненавидят, и обожают.

Кроме того, люди этого дня не умеют анализировать происходящее. Потому, когда их постигают несчастья, они опускают руки, забывая о том, что даже из негативных событий можно извлечь полезный опыт, который может пригодиться в дальнейшем.

Но после того, как Львы дня сегодняшнего опускают руки и временно драматизируют неудачи и поражения, они все-таки набираются сил, поднимают голову и снова идут в бой, вступая в схватку с жизнью.

Красавицы Львицы-певицы Лариса Черникова и Наталья Ветлицкая продолжали петь свои песни и соблазнять мужчин своими роскошными формами. Бразильский автогонщик Нельсон Пике много раз приходил первым в заездах и трижды становился чемпионом мира в классе "Формула-1". Футбольный король-Лев, французский нападающий Тьерри Анри побеждал со сборной Франции на чемпионате мира. А китайский партийный и государственный деятель Цзян Цзэминь успешно продолжал управлять Китаем.

А вот Муслим Магомаев пел. Пел чисто, без ошибок. И с ним его песни пела вся страна, каждый дом и в доме каждая радиоточка и каждый телевизор. Его песни и его слава были бесконечными и во время жизни и после его смерти.

Одной из моих любимых цитат Муслима Магомаева мы и закончим Формулу небес сегодняшнего дня: "Любовь и память, наверное, и есть машина времени, сводящая на нет дистанцию между прошлым, настоящим и будущим".

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