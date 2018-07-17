Ангела Меркель всегда в списке Forbes

О терпимости, профессионализме, мечтательности, чувстве юмора, заботливости, интуиции и уверенности в собственных силах рожденных 17 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿

"Терпимость — очень трудная добродетель, для некоторых труднее героизма. Наш первый порыв и даже последующий — это ненависть ко всякому, кто не думает, как мы", — вот с этой откровенной и точной фразы рожденного сегодня католического священника, астронома и математика Жоржа Леметра и хотелось бы сегодня начать Формулу небес.

Сам Леметр, делая свои открытия, точно понимал, что такое нетерпимость по отношению к самому себе со стороны окружающего мира. Ученый вошел в историю космологии как автор теории Большого взрыва и теории расширяющейся Вселенной. Современники называли Леметра необыкновенно терпеливым и терпимым человеком во всем, что он делал.

Раки, рожденные 17 июля, зачастую демонстрируют непреодолимое желание стать звездой или вскарабкаться на самую вершину служебной лестницы. При этом они ведут себя крайне сдержанно, скромно и даже застенчиво. Однако не следует принимать их спокойствие за пассивность, поскольку в сфере своей деятельности рожденные 17 июля — непревзойденные профессионалы.

Таким профессионалом вошел в историю немецкий промышленник, основатель компании Krupp Фридрих Крупп (фото). Именно он стал на своих предприятиях производить литую сталь в начале XIX века. Также он был одним из первых промышленников в мире, чьи предприятия стали производить напильники, инструменты для кожевенного производства, сверла, токарные резцы, монетные штампы и вальцы.

Сдержанным и застенчивым профессионалом запомнили жители Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании и папуасы Новой Гвинеи замечательного русского этнографа, антрополога, биолога и путешественника Николая Миклухо-Маклая (фото). По мнению коллег, Миклухо-Маклай — один из последних в истории науки натуралистов широкого профиля, который активно работал как в области зоологии и ботаники, антропологии и этнографии, так и в областях науки, непосредственно с ним не связанных (океанография, геология и пр).

В личностном отношении Михлухо-Маклай был романтиком и мечтателем, крайне не практичным в повседневной жизни. Его часто сравнивали с Дон-Кихотом. Как утверждали его коллеги, "тяга к папуасам составляла оборотную сторону отвращения Маклая к современной ему западной цивилизации. В психологическом плане его экспедиции к первобытным племенам были формой эскапизма, а не цивилизаторской миссией".

За серьезной внешностью многих Раков, рожденных 17 июля, как правило, скрывается блестящее чувство юмора, которое открывается окружающим в минуты отдыха и досуга.

Именно таким юмором обладал один из родоначальников шведского немого кинематографа актер, сценарист и режиссер Морис Стиллер. На заре шведского кинематографа в начале XX века Стиллер был самым востребованным режиссером, снявшим более 35 фильмов.

Именно он в Королевском драматическом театре в Стокгольме увидел молодую актрису по имени Грета Густафсон и предложил ей небольшую роль в своем новом фильме. Он также выбрал для нее псевдоним Грета Гарбо. Фильм имел значительный успех. После чего заботливый и интуитивный Рак Морис Стиллер повез на смотрины в Голливуд молодую девушку Деву Грету Гарбо. Смотрины у могущественного Рака Луи Майера Грета Гарбо прошла, и уже через несколько лет мир узнал новую звезду.

Однако Формула небес Греты Гарбо — это лишь одна сторона медали. Среди рожденных 17 июля есть и такие, которые или еще, или уже не открыли в себе силы и таланты, а потому считают себя неудачниками со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Рожденные 17 июля могут быть сконцентрированы на деньгах или объектах власти, но чаще всего они тратят время и энергию на самих себя. Иногда рожденные сегодня много мечутся, пытаясь отыскать свое место среди людей, организаций и тривиальных целей, теряя при этом самое драгоценное — время. Вот почему профессиональный совет, полученный еще в годы юности, не только поможет им определить способности, но и подскажет, где их лучше применить.

Нетипичной для женщины-Ракини была жизнь замечательного американского фотографа Беренис Эббот. Ее жизненной установкой стало непринятие брака и семьи как фактора, мешающего творческой женщине работать. Она посвятила всю свою жизнь фотографии и стала самой известной первой женщиной фотографом, сумевшей добиться широкой известности в этой традиционно мужской профессии.

Эббот много снимала, преподавала фотографию, писала книги, изобретала фотографическое оборудование и технику. Одной из первых ей удалось на равных соревноваться с мужчинами в получении заказов. Ей посвящено множество книг и выставок. Пожалуй, самый известный ее проект — "Меняющийся Нью-Йорк", выставка в Музее города Нью-Йорка в 1937 году.

Многие Раки, чей день рождения — 17 июля, прекрасно трудятся на вольных хлебах, в мелком бизнесе — словом, везде, где присутствует высокая степень автономии. Они могут иметь хорошо обеспеченный тыл в лице супруга или супруги, но по большей части они играют соло. Поначалу им нравится работа в организации, коллективе, но с течением времени и по мере накопления опыта они начинают тянуться в более независимые предприятия. Однажды утвердившись в той или иной области, они непременно постараются оказаться на самой вершине.

Классик детективного жанра американской литературы Эрл Гарднер начинал свою трудовую деятельность в качестве адвоката. Затем пять лет работал в агентстве по недвижимости, затем снова работал адвокатом, где он запомнился своими яркими выступлениями в судебных заседаниях.

Но затем вышел в свет его первый детективный роман "Дело о бархатных колготках", после которого Гарднер решился посвятить себя литературе целиком. За свою творческую деятельность писатель опубликовал свыше 100 романов, а также был главным инициатором привлечения общественного внимания к наскальным рисункам Нижней Калифорнии, часть которых была позднее причислена к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уверенность в собственных силах у рожденных 17 июля часто настолько велика, что они могут годами ждать общественного признания и все это время упорно трудиться. Для людей творческих, которым непременно нужно выставлять свои работы зрителям, очень важно в этом смысле найти толкового агента или представителя. С не меньшей энергией рожденные 17 июля обращаются к новому виду творчества. Рожденные в этот день способны реализовать ранее брошенные начинания в зрелом возрасте.

Блестящий агент и способность упорно трудиться сделали Джеймса Кэгни одним из самых востребованных актеров в истории кино. По итогам XX века Американский институт киноискусства включил Кэгни в десятку величайших актеров в голливудской истории. Именно ему данное учреждение в 1974 году присудило первую в своей истории премию за выдающийся вклад в развитие киноискусства.

На пике своей карьеры Кэгни с успехом воплотил в классическом Голливуде типаж "плохого парня". Его хрипловатый раскатистый голос выдавал неистощимые запасы взрывного темперамента. Всю свою жизнь в дальнейшем актер боролся с навязываемым ему типажом и с удовольствием снимался в экранизациях Шекспира и сатирических комедиях.

Сходной с Кэгни славой и популярностью в те же годы, но только в СССР обладал рожденный сегодня актер Сергей Столяров (фото). После выхода фильма "Цирк" Сергей Столяров стал не просто знаменитым, а идеалом советского молодого человека. Более того, образ Сергея Столярова был взят за основу при создании скульптуры рабочего в знаменитой композиции "Рабочий и колхозница". И его киногерой принес с экрана в жизнь песню "Широка страна моя родная", ставшую вторым гимном СССР.

Упорно трудилась и дождалась общественного признания одна из самых влиятельных фигур мировой политики XXI века бессменный канцлер Германии в течение 13 лет Ангела Меркель (фото). Меркель — первая и единственная женщина на посту канцлера в истории Германии. По версии журнала Forbes, Ангела Меркель 12 раз подряд становилась самой влиятельной женщиной-политиком в мире.

А закончить описание сложной и противоречивой Формулы небес рожденных 17 июля хотелось бы строчками рожденного сегодня замечательного барда Юрия Кукина. Вся сложность формулы этого дня и помещена, в принципе, в этих его нескольких фразах.

Я не романтик, нет, я не романтик.

Хоть и кричит она мне: "Отзовись!"

Не протыкал я кардинальских мантий,

Не лез я вверх и не катился вниз.

Дороги раскрывают мне объятья.

Меня зовут далекие моря.

А я сколачиваю сам себе распятья.

И перед всеми распинаюсь я.

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