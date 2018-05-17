Астролог: рожденные 17.05 фундаментальны

О фундаментальном подходе к жизни, гордости и фанатичной преданности выбранному делу рожденных 17 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿

Во всем мне хочется дойти

До самой сути —

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины.

Эти замечательные строчки из стихотворения Бориса Пастернака прекрасно иллюстрируют главную суть Тельцов, пришедших сегодня в наш мир. И мы еще не раз вернемся именно к этому стихотворению поэта, пытаясь расшифровать Формулу небес рожденных 17 мая.

"Одри Хепберн - моя родственная душа. Я та самая девушка, которая не носит каблуков, живет в полосатой футболке, комбинезоне и с пучком на голове", — так молодая девушка-Телец, рожденная 17 мая, Никки Рид сравнивает себя с девушкой-Тельцом легендарной Одри Хепберн. И пусть пока популярность Никки Рид еще далека от всемирной славы великой односозвездницы, но благодаря своему таланту к 30 годам Рид добилась уже очень многого.

Она исполнительница одной из главных ролей в фильмах по мотивам вампирской саги "Сумерки", сценарист популярного фильма "Тринадцать", начинающий кинопродюсер и невероятной красоты и обаяния молодая женщина.

Для всех Тельцов, родившихся 17 мая, характерен фундаментальный подход к жизни. Они во всем стремятся дойти до самой сути. Независимо от того, в какой сфере протекает их активность, они стараются дать всему простое, но порой достаточно глубокое объяснение.

Рожденные 17 мая не любят связывать себя компромиссами или обременять собственную персону ненужными сложностями. Особой тактичностью они не отличаются; всегда говорят то, что думают. Такой подход может вызвать как антагонизм со стороны окружающих, так и обеспечить родившимся 17 мая безусловный успех.

Такое неприятие со стороны определенного круга своих колег, но и одновременно огромный успех у зрителей всегда имел рожденный сегодня эксцентричный французский композитор и пианист, один из реформаторов европейской музыки первой четверти XX столетия Эрик Сати. Его фортепианные пьесы оказали влияние на многих композиторов стиля модерн, начиная от Клода Дебюсси и заканчивая Джоном Кейджем.

Эрик Сати — предтеча и родоначальник таких музыкальных течений, как импрессионизм, примитивизм, конструктивизм, неоклассицизм и минимализм. Минимализмом этот жанр музыки стал называться уже в 1960-х годах, а Эрик Сати в 1914 году придумал новый вид музыкального искусства, который он назвал "меблировочная музыка". Основным принципом построения новой музыки являлась произвольная повторяемость одной или нескольких звуковых ячеек (или тематической фразы) ничем не ограниченное количество раз. Не понятая, не оцененная и не поддержанная никем из современников, почти на полвека опередив свое время, "меблировочная музыка" долгое время оставалась забытой, пока не была положена в основание нового авангардного направления.

Эрик Сати также вошел в историю как инициатор самого длинного фортепианного концерта в истории музыки. Он вместе с еще 11 исполнителями играл на фортепиано 22 часа, а исполнители сменялись за инструментом каждые два часа.

Рожденные 17 мая, как правило, стараются избегать осложнений, но чаще всего именно они и случаются. Зачастую люди, чей день рождения — 17 мая, оказываются вовлеченными в водоворот событий, хотя их единственным желанием остается уединение. Рожденные в этот день вовсе не относятся к разряду тихонь, но особой открытостью тоже не отличаются. Довольно трудно вызвать их на откровения, но самому близкому человеку они с удовольствием поверяют свои самые сокровенные чувства. Вопрос доверия — весьма принципиален для них, вот почему его так трудно завоевать.

Все время схватывая нить

Судеб, событий,

Жить, думать, чувствовать, любить,

Свершать открытья, —

продолжает свое стихотворение Борис Пастернак

Свое уникальное открытие разработал для человечества пришедший сегодня в мир английский врач Эдуард Дженнер. Он дал людям первую в мире вакцину против натуральной оспы, прививая не опасный для человека вирус коровьей оспы.

И снова Формула небес для родившихся 17 мая провела ученого сквозь испытания. Современники отнеслись к исследованиям ученого с осторожностью. Лондонское королевское общество отказалась опубликовать сочинение Дженнера "Исследование причин и действия коровьей оспы" с формулировкой о том, что "не следует рисковать своей репутацией и предоставлять ученому возможность писать то, что выглядит таким расходящимся с установившимся знанием". И Дженнеру тогда пришлось за свой счет печатать брошюру, в которой был изложен опыт 25-летних исследований. Подобная ситуация непонимания и гонений, к сожалению, типична для многих рожденных 17 мая.

Прививку коровьей оспы, которую ученый продолжал успешно внедрять, спасая людей от смертельного заболевания, с негодованием тогда встретило и духовенство. Финальную точку во всех мытарствах ученого поставил тогда герцог Йоркский, который объявил оспопрививание по методу Дженнера обязательным для армии. Позже герцог Кларенс (будущий король Вильгельм Четвертый) для флота.

Дженнер предложил свою технику вакцинации всему миру и не предпринял ни одной попытки извлечь из нее личную выгоду… Подвиг английского ученого снискал признание всего человечества. Эдвард Дженнер стал почетным гражданином Лондона, и ему был поставлен бронзовый памятник на Трафальгарской площади.

Рожденные 17 мая — гордые личности. Они редко обращаются за помощью к другим; во всех начинаниях и предприятиях они предпочитают действовать в одиночку. Но, тщательно скрывая потребность во внимании и участии, они, тем не менее, с удовольствием принимают моральную поддержку со стороны близких и друзей. За внешней холодностью и уверенностью в себе, которую стараются демонстрировать почти все, кто появился на свет сегодня, скрываются или беззащитные создания, или же, наоборот, свирепые тигры, томящиеся до поры до времени в клетке.

Всю свою долгую жизнь боролась с завистью и недопониманием окружающих одна из самих красивых, талантливых и гордых актрис XX века рожденная сегодня Софья Пилявская. Она родилась в 1911 году и ее еврейско-польские родители дали ей тройное имя Софья Аделаида Антуанетта.

В молодости ее лучшими подругами были актрисы Вероника Полонская (последняя любовь Маяковского) и Нина Ольшевская (мать актера Алексея Баталова). Полонская как-то обмолвилась в одном из последних интервью: "Из нас настоящей красавицей была все-таки Софа. Но немного было ей от этого счастья…"

Действительно, красота Софьи Пилявской была совершенной. Один из ее знакомых в шутку говорил: "Зимой с Софой еще как-то можно было ходить по улицам, но летом просто невозможно". И при этом ее красота не могла принести ей счастья в те годы — такой она была… несоветской. Одного взгляда на Софью Пилявскую было достаточно, чтобы понять: роли ткачих, председателей колхоза и прочих героинь того времени не для нее.

После расстрела отца она стала дочерью репрессированного врага народа со всеми "прелестями" этого нового статуса. Затем была война, где погибли ее брат и сестра. А через десять лет после войны умер ее любимый муж, рожденный, кстати, на следующий день — 18 мая.

Софья Пилявская пережила свого мужа на 46 лет, замуж больше никогда не выходила. До последних дней она была ведущей актрисой Московского художественного театра и профессором театрального училища Школы-студии МХАТ.

Как и принято у рожденных 17 мая, Пилявская все свои трудности преодолевала самостоятельно. Но сама помогала всем и всегда. Так, легендарный фильм Михаила Козакова "Покровские ворота", где Пилявская сыграла роль тети главного героя — Костика, был положен на полку "за несоответствие образам строителей коммунизма" всемогущим тогда председателем Гостелерадио СССР Сергеем Лапиным и не разрешен к показу по Центральному телевидению. Бесстрашная Пилявская пошла на прием к генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову с просьбой снять запрет с этого фильма, а заодно и рассказала Андропову о его содержании. Андропов пообещал снять запрет, но вскоре скоропостижно скончался. Фильм пролежал на полке еще два года и вышел на экран уже при Горбачеве. И вот уже 30 лет остается одним из любимых фильмов многих поколений зрителей.

Нередко рожденные 17 мая производят впечатление фанатиков — настолько они преданы своему делу. Их способность сосредотачиваться просто феноменальна, велико и чувство ответственности, однако здоровья и душевных сил, случается, не хватает для длинного марафона… Вот почему им следует научиться либо мириться с ситуацией, либо реагировать на нее с юмором, либо изменить мировоззрение и сферу приложения своих талантов. Последнее представляется наиболее маловероятным, поскольку, раз посвятив себя тому или иному делу, рожденные 17 мая стремятся во что бы то ни стало довести его до логического конца.

Довел до конца свое дело замечательный русский поэт, переводчик и театральный деятель Николай Бахтин. Бахтин всю жизнь писал о воспитательной роли театра в жизни человека, о кукольном театре, о детском театре. И кульминацией его деятельности стало основание в 1921 году Ленинградского театра юного зрителя, где он до конца жизни возглавлял его педагогическую часть.

Космический двойник Бахтина театральный художник Ираклий Гамрекели оформил в Тбилисском театре имени Шота Руставели более 50 спектаклей. Также работал в театрах Москвы, Ленинграда, Киева и Баку. Не справившись с марафоном жизни и деятельности, талантливый художник скоропостижно скончался в возрасте 48 лет.

"Если мне претит сказать вслух то, что думаю про себя, то исключительно потому, что у меня недостаточно громкий голос", — так писал о себе, своей жизни и деятельности замечательный композитор Эрик Сати, о котором мы уже вспоминали сегодня. Рожденные 17 мая и тихим голосом говорят так, что, как правило, бывают услышанными. А их благие деяния слышны и через десятки, и через сотни лет.

Так некогда Шопен вложил

Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил

В свои этюды.

Достигнутого торжества

Игра и мука.

Натянутая тетива

Тугого лука.

Это великий Борис Пастернак о сути созидания и творчества. И в этой сути и есть вся Формула небес рожденных 17 мая.

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