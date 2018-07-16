Агутин и Лепс. Всегда в поисках любви

О поисках любви, иллюзиях, романтичности, страстной энергии и силе духа рожденных 16 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Свет погасит она, и как всегда, не уснуть до рассвета ей,

Только в небе луна кому нужна, и становится все темней.

Она до сих пор ждет, зовет любовь свою, которой нет,

И не поздно еще воскресить ее свет.

С этими строчками пришел в наш мир сегодня Рак-романтик Леонид Агутин (фото). И с этими или похожими строчками, но обязательно о любви идут по жизни рожденные 16 июля.

Для рожденных 16 июля любовь может обернуться как величайшей радостью, так и глубоким потрясением. Оторвать Раков этого дня от объекта их любви практически невозможно. Барьеры, трудности, даже гнев — все это компоненты, необходимые для романтических отношений, считают они. Увлеченные своими иллюзиями, рожденные сегодня могут совершить невероятное — достать с неба звезду и стать абсолютно счастливыми.

Я счастливый, как никто,

Я счастливый лет уж сто…

Так утверждает рожденный сегодня герой российского шансона Григорий Лепс (фото). И, согласно Формуле небес, не верить Лепсу нет никаких оснований.

Раки, рожденные 16 июля, постоянно находятся под влиянием романтических импульсов, связанных с любовью, приключениями, фантастическими событиями и необычными людьми. Они стремятся внести разнообразие в свою жизнь, наполнить ее восторгом; обыденность и скука раздражают их. Страстная энергия, которую люди, рожденные 16 июля, направляют на осуществление своих проектов, отличает их от других людей.

"Представьте себе, что возможно любить страну под названием Север", — так писал поэт-Близнец Юрий Визбор. И эти строчки целиком и полностью относятся к той любви, которую испытывал к Северу мужчина-Рак — норвежский полярный путешественник Руаль Амундсен (фото). Его называли Наполеон полярных стран, и он вошел в историю как первый человек, побывавший на обоих географических полюсах планеты.

Раки, рожденные сегодня, — идеалисты в душе. Они обязательно должны верить в то, что делают, и их деятельность зачастую сравнима с крестовым походом. Кроме того, есть еще одна характерная черта, присущая этим романтикам, а именно —высокоразвитая ментальная способность. Многие из них свято верят в то, что сила духа преобладает над материей, и вообще считают себя в высшей степени логически мыслящими существами.

И действительно, нельзя отказать в логике и мышлении многим из представителей дня сегодняшнего. Например, американский доктор философии Ларри Сэнгер стал сооснователем и главным редактором "Википедии". Голландский физик Фриц Цернике стал лауреатом Нобелевской премии "за обоснование фазово-контрастного метода, особенно за изобретение фазово-контрастного микроскопа". Ну а выдающийся советский психолог Александр Лурия основал отечественную нейропсихологию — научное направление, лежащее на стыке психологии и нейронауки и нацеленное на понимание связи структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и поведением живых существ.

Несмотря на логичность мыслей и действий в самой речи рожденных 16 июля всегда будут преобладать эмоции. В самом деле, способ самовыражения, используемый рожденными 16 июля, очень напоминает проповеднический стиль, особенно когда речь идет о том, чтобы убедить окружающих в несомненной практичности благих начинаний. Для рожденных 16 июля неизбежны конфликты между разумом и эмоциями, и многие герои дня не могут избежать соблазна привлечь на свою сторону как можно больше поклонников и последователей. Однако тут им нужно проявить особую осторожность, поскольку возникает риск лишить других возможности духовного роста на основе собственного опыта и познания.

Выдающимся проповедником остался в памяти современников русский религиозный философ и богослов Василий Зеньковский. Его проповеди, возможно, были самыми эмоциональными и убедительными из всех выступлений христианских священников тех лет. Философское учение Зеньковского включало метафизику, гносеологию и антропологию. Причем он всегда стремился следовать христианской (церковной) традиции понимания мира и человека.

Наиболее консервативные личности из тех, кто родился 16 июля, заняты заурядной работой и ведут, как это может показаться сначала, вполне безоблачную жизнь. Но если посмотреть, какие книги они читают, фильмы и телепрограммы, которым они отдают предпочтение, можно лишь удивиться, какими фантазиями наполнена их жизнь. Так или иначе, но во всех их фантазиях сквозит неприкрытое желание не только по-настоящему увлечься самим, но и увлечь за собой других. И именно это дело становится главной движущей силой в их жизни.

Такой главной движущей силой в жизни стала для рожденного сегодня историка-архивиста Павла Глобы (фото) занятие астрологией. И я от всей души поздравляю своего коллегу и старшего товарища с днем его рождения.

Рожденный сегодня и недавно ушедший от нас замечательный поэт Андрей Дементьев (фото) всю свою красивую жизнь писал о любви. В своем творчестве он утверждал идеалы романтики, гуманизма и сострадания. Его поэтической формулой любви мы и закончим сегодня нашу рубрику.

Снова мы расстаемся с тобою.

За окном опускается ночь.

Со слезами, с надеждой и болью,

С невозможностью чем-то помочь.

Нам в разлуке не будет покоя,

Как же слезы твои солоны!

Слишком коротко счастье людское.

Слишком редки прекрасные сны.

Посреди самолетного грома.

Я впервые подумал о том,

Что земля потому так огромна,

Что в разлуке на ней мы живем.

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