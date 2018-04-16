Астролог: рожденные 16.04 улыбчивы

Об умении смеяться, недальновидности, доверчивости, открытости, щедрости и легкости рожденных 16 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

"Не подобрать мне довода иного, среди мучительных терзаний века. Доступней смеху, а не плачу слово, поскольку смех есть свойство человека", — такой эпиграф выбрал Франсуа Рабле для своего бессмертного произведения, вселенской комедии "Гаргантюа и Пантагрюэль". С таким эпиграфом приходят в наш мир и рожденные сегодня представители знака Овна.

Исторические документы, к сожалению, не сохранили точную дату рождения одного из величайших французских сатириков Средневековья Франсуа Рабле, но астрологи едины во мнении, что знак Овна этому литературному гению подошел бы прекрасно.

Именно смех — естественное состояние для всех Овнов, рожденных 16 апреля. И представители сегодняшнего дня от природы наделены блестящей способностью заряжать весельем окружающих. Но невозможно смеяться и играть комедию, не зная великого смысла трагедии и неподдельной грусти. И фраза Белинского, сказанная про юмор великого Овна Николая Гоголя, что это "юмор сквозь видимый миру смех и незримые, невидимые ему слезы", — непосредственно относится к рожденным сегодня.

Овны, пришедшие в мир 16 апреля, прекрасно знают, что добрая улыбка — это своего рода лекарство, весьма полезное в болезненных ситуациях. Но знают они и о том, что горе и радость подчас неразлучны. А потому им легче других приспособиться к быстро изменяющимся обстоятельствам.

"Если вы сегодня не смеялись — считайте, что день потерян", — так говорил рожденный сегодня великий комик Чарли Чаплин (фото). А его рецепт от всех болезней и неудач звучал так: "Чтобы научиться по-настоящему смеяться, научитесь играть с тем, что делает вам больно".

Известно, что Чарли Чаплин при жизни был известным серцеедом. Несколько женщин судились с ним, требуя компенсации на содержание их общих не очень законно рожденных детей. И Чаплин, всегда улыбаясь, выплачивал алименты каждой из них.

Образ своего легендарного "Бродяги" Чаплин считал настолько удачным, что использовал его в 70 фильмах в течение 26 лет. На все нападки о том, что он уже давно не оригинален, Чаплин с неизменной улыбкой всегда отвечал: "Это ваши претензии ко мне неоригинальны".

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В своей автобиографии, которую Чаплин назвал просто — "Моя автобиография", актер прописал 12 истин, познание которых сделает человека счастливым. И вот одна из них: "Иногда нужно делать неправильные вещи в правильное время и правильные вещи — в неправильное". Эта фраза также является прекрасной иллюстрацией для всех рожденных сегодня Овнов.

В чем-то рожденные 16 апреля могут быть очень мудрыми, но, как правило, многие из них страдают от собственной недальновидности. Их чрезмерная доверчивость, открытость и великодушие не всегда идут им на пользу. Уступая дорогу другим, рожденные сегодня Овны нередко упускают из виду возможные негативные последствия предпринятых шагов. Будучи осведомленными о мельчайших деталях происходящего, они тем не менее часто ошибаются в выводах и суждениях. И эти ошибки чреваты большими материальными потерями.

Неоднократно терял в своих сделках огромные суммы денег родившийся сегодня английский финансист Чарльз Галифакс. Но Формула небес в итоге научила своего избранника умело обращаться с денежной энергией, что позволило Галифаксу стать создателем Английского банка и всей финансовой системы Британии.

Рожденные 16 апреля не только с пониманием относятся к мечтам и устремлениям близких и друзей, но и сами как будто постоянно витают в облаках. Однако их фантазии вовсе нельзя назвать праздным прожектерством. Люди этого дня обладают талантом превращать мечты в реальность. Эти люди — настоящие труженики, способные дать ход любому начинанию. И делают они это всегда с улыбкой.

С тонкой иронией скептика, знающего цену человеческим чувствам и начинаниям, творил свои произведения рожденный сегодня выдающийся французский писатель Анатоль Франс. Чего только стоит его искрометный роман "Остров Пингвинов", где близорукий аббат Маэль по ошибке принял пингвинов за людей и окрестил их, чем вызвал массу сложностей на небесах и на земле.

Анатоля Франса современники называли писателем "самым французским, самым парижским, самым утонченным". В 1921 году литературные достижения Анатоля Франса были отмечены Нобелевской премией, деньги от которой писатель пожертвовал в пользу голодающих России.

Щедрость и забота — это еще одни из отличительных черт рожденных 16 апреля. И замечательная фраза Анатоля Франца: "Несчастен тот, в ком нет хотя бы крупицы от Дон Кихота", — лишь яркое тому подтверждение.

Обостренное чувство сострадания сопровождает по жизни каждого из рожденных сегодня.

Ленинградский театр комедии вот уже много лет носит почетное имя и фамилию своего создателя — рожденного сегодня театрального деятеля Николая Акимова. Сатирический и юмористический подход к театральным постановкам, тонкое остроумие, богатство режиссерской фантазии в сочетании с блестящим оформлением спектаклей сделали театр Акимова одним из лучших комедийных театров в XX веке в СССР.

Аристотель определял комедию, как "подражание худшим людям, но не во всей их порочности, а в смешном виде". Вот именно такие комедии и выбирал для своих постановок замечательный Овен Николай Акимов.

Свой театр комедии давно создал и рожденный сегодня замечательный актер и телеведущий Иван Ургант. Он стал первым российским ведущим ежедневного "найт-шоу" на центральном телевизионном канале. А зрители полюбили его за уникальное чувство юмора и тонкие пародии на современные тенденции в общественной жизни.

Несмотря на свой имидж и статус официального лица Первого телевизионного канала России Иван Ургант участвует в разного рода хулиганских проектах. Так, огромную популярность получил у зрителей рэп-батл между Овном Ургантом и его земляком из Петербурга Овном Сергеем Шнуровым, в котором оба читали свои заготовки и импровизировали, пытаясь переспорить друг друга, напоминая о неудачных проектах и съемках в рекламе таблеток для повышения потенции. При этом оба не стеснялись употреблять нецензурную лексику.

Рожденные 16 апреля чрезвычайно легки и просты в общении. Правда иногда, забываясь в своем чрезмерном идеализме, они могут оставить без внимания нужды близких и проявить себя исключительно черствыми натурами. Однако в конечном счете окружающие не держат на них зла. Рожденные 16 апреля легко добиваются прощения, поскольку сами охотно прощают других. Пожалуй, у появившихся на свет в этот день действительно стоит поучиться непревзойденному изяществу и легкости, с которыми они встречают любые жизненные неурядицы.

Веселый, жизнерадостный и деятельный — таким современники запомнили рожденного сегодня Уилбура Райта (фото), который вместе со своим братом научил людей летать. Первые деньги Райт заработал на продаже и ремонте велосипедов, бум на которые пришелся на конец XIX века в Британии. А уже в начале века Райт стал проектировать свои первые модели планеров.

Созданные братьями Райт системы управления позволяли контролировать летательный аппарат по трем осям: перекосом крыла — крен, носовым рулем высоты — тангаж и хвостовым рулем направления — рысканье.

И фактически Уилбур Райт со своим братом разработал схему, которая и по сей день лежит в основе управления самолетами. То есть разработал формулу покорения небес.

14 декабря 1903 года бесстрашный Овен Уилбур Райт со своей фирменной улыбкой впервые оторвался от земли на построенном собственном бензиновом самолете "Флайер-1". Самолет упал практически сразу же после взлета, но историческое событие свершилось.

Такое же историческое событие состоялось и 21 октября 1832 года, когда рожденный сегодня русский инженер Павел Шиллинг испытал в Петербурге первый в истории электромагнитный телеграф.

В истории криптографии Шиллинг прославил себя изобретением биграммного шифра. Но наиболее значительное открытие Шиллинга — использование электрического тока для дистанционного взрывания мин. Шиллинг продемонстрировал свои мины на Неве в Петербурге, взорвав их под водой. Мины вскоре поступили на вооружение русской армии. Однако Александр Первый из гуманных целей запретил их использовать в начавшейся войне с французами.

Кстати, кабель протяженностью 500 метров, который ученый применил для дистанционных взрывов, в дальнейшем использовался при создании первого телеграфа.

Музыка для Дасти Спрингфилд была, пожалуй, самой главной любовью всей жизни. Музыка и смех. Именно музыка и смех давали силы этой замечательной певице окончательно не сломиться под тяжестью испытаний, которые ей преподносила судьба, а идти дальше, творить и создавать великолепные композиции, которые покоряли публику своей искренностью и эмоциональностью исполнения.

Рожденная сегодня Дасти Спрингфилд была поистине значимой и выдающейся величиной в мире музыки. Ее карьера сумела охватить почти четыре десятилетия. И по степени популярности с ней могли сравниться только такие монстры, как Beatles, Rolling Stones и Элвис Пресли.

"Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой", — вот с такой Формулой небес идут по жизни рожденные 16 апреля. С песней и с обязательной улыбкой.

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