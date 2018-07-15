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Автор Соломон Соловьев

О Рембранте и особенностях магнетизма

Общество » Наследие » Формула небес

О позитивном давлении, магнетизме, влиянии на людей, активной жизненной позиции и ответственности рожденных 15 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿

"Старайся преуспеть в деле, которое уже знаешь. Делая так, ты в счастливый час откроешь для себя скрытые вещи, которые сейчас стремишься познать. Упражняйся в том, что знаешь, — это поможет тебе понять, чего ты еще не знаешь", — так говорил рожденный сегодня крупнейший представитель Золотого века голландской живописи, великий мастер светотени, художник и гравер Рембрандт. И в этой фразе основа формулы небес для всех Раков сегодняшнего дня.

Рожденные 15 июля обладают уникальной способностью реализовать свои глобальные цели путем вовлечения в процесс их осуществления не только тех, кто работает с ними в одной команде, но даже и малознакомых людей. Рожденным в этот день удивительным образом удается контролировать все происходящее вокруг. В отношениях с людьми они стараются прежде всего пробудить в них первоначальный процесс, а уж затем позитивным давлением заставляют их двигаться в нужном направлении.

С таким позитивным давлением и влиянием на людей прожила свою красивую жизнь монахиня Франциска Ксаверия Кабрини. Ее почитают как покровительницу эмигрантов. В конце XIX века вместе с другими монахинями она прибывает в США, где начинает работать с итальянским эмигрантами. Там же она открывает первый монашеский дом для работы с детьми-сиротами. Начиная с 1895 года она путешествует по миру и открывает многочисленные образовательные и медицинские учреждения. После смерти Франциска оставила после себя 67 монашеских домов и 3000 сестер, поступивших в ее конгрегацию.

Похожую миссию для Вселенной выполнила рожденная сегодня британская общественная и политическая деятельница, борец за права женщин Эммелин Панкхёрст. Именно эта отважная Ракиня вступила в борьбу с системой за избирательные права женщин, возглавив британское движение суфражисток. Суфражистки под руководством Эммелин выступали против дискриминации женщин в целом в политической и экономической жизни. Считали возможным вести борьбу, применяя радикальные акции.

Видным общественным деятелем запомнился своей Формуле небес английский бизнесмен Альфред Хармсворт. Благодаря созданной им первой британской массовой деловой газете Daily Mail Хармсворт вел активную пропаганду и агитацию среди английского населения в годы Первой мировой войны. Политологи тех лет писали о нем: "Не подлежит никакому сомнению, что лорд Нортклифф в значительной степени способствовал победе Англии в мировой войне. Характер и способы английской военной пропаганды когда-нибудь займут в истории место неподражаемого события".

Главенствующая тема в жизни рожденных 15 июля — мудрое, талантливое использование имеющегося материала. Их связь с внешним миром достаточно тесна и сравнима, скажем, со связью богатого с деньгами, агента по продаже недвижимости — с собственностью, отца или матери — с домом, художника — с холстом и красками, музыканта — с инструментом.

Своими теориями, изучающими внешний мир, увековечил себя в истории человечества итальянский экономист и социолог Вильфредо Парето (фото). Именно его уникальной способности мир обязан знаменитой теорией элит, а также широко используемым в экономической сфере теориям Парето-распределение и Парето-оптимум.

Рожденные 15 июля могут быть в высшей степени полезными для общества субъектами, если они направляют свою энергию на улучшение общественных институтов. Стремление поделиться своим благополучием, удачей и материальным достатком с другими естественно для многих личностей, рожденных в этот день.

Три лауреата Нобелевских премий пришли сегодня в наш мир, чтобы поделиться своим талантом и знаниями с человечеством. Это канадский физик Бертрам Брокхауз, получивший премию "за создание нейтронной спектроскопии"; американский биохимик Роберт Брюс Меррифилд - за предложенную им методологию химического синтеза на твердых матрицах и американский физик Леон Макс Ледерман - за открытие мюонного нейтрино.

Так уж устроена Формула небес для рожденных сегодня, что Раки 15 июля, как никто другой, ощущают ответственность за своих собратьев, и поэтому их магнетическое воздействие на близких людей очень велико. В связи с этим героям сегодняшнего дня нужно как можно раньше сформулировать для себя свод этических норм и жить сообразно этим правилам, иначе их влияние на других может оказаться не столь позитивным.

Воплощением этических норм и на сцене, и в жизни осталась в памяти мирового театра русская драматическая актриса Мария Ермолова. Именно она, по словам Станиславского, была величайшая из виденных им актеров… Мария Ермолова прославилась ролями свободолюбивых личностей, преданных своим идеалам и противостоящих окружающей пошлости.

А закончим мы сегодняшнюю Формулу небес строчками замечательного поэта и музыканта, лидера группы "Сплин" Александра Васильева. Как и полагается всегда сентиментальному и немного депрессивному представителю знака Рака, Александр Васильев много лет назад назвал свою группу тоскливым именем. Но сам Александр Васильев рожден 15 июля, а у волевых жизнелюбов дня сегодняшнего редко есть время для печали и тоски, а есть лишь для звезд, радости, любви и вечности.

Летит дорога в никуда, и вместе с ней летит машина, ветер дует сквозь окно.

И целый зал кричит, когда на самом интересном месте вдруг закончилось кино.

И целый зал кричит, когда узнает то, что этой ночью звезды в небе вдруг сошлись,

Мы родились на этот свет для счастья — счастье в том, что мы на свет на этот родились,

Вот и вся мысль. Вот и вся мысль. Вот и вся мысль. Вот и вся мысль. Вот и вся мысль.

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