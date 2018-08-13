"Отчего умер Моцарт? От музыки!"

О правдолюбии, обостренном чувстве справедливости, правдивости и чувстве юмора рожденных 14 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Война войной, а обед по расписанию", — эта крылатая фраза рожденного сегодня Фридриха Вильгельма Первого может смело стать эпиграфом для Формулы небес Львов, рожденных сегодня. И не только потому, что пришедшие сегодня в наш мир, как правило, называют себя гурманами, а потому, что именно Львы сегодняшнего дня всегда предпочтут войне мирное решение любого вопроса.

Фридрих Вильгельм Первый может претендовать на звание самого мирного монарха своей эпохи. Подданные и солдаты короля, охавшие под его палкой, все-таки не должны были проливать кровь из-за его тщеславия. Но на выходе, к сожалению, "спасибо" ему за это никто не сказал. Его современники Людовик Четырнадцатый, Карл Двенадцатый, Петр Первый и Август Сильный, купавшиеся в крови своих народов, вошли в мировую историю триумфальным маршем. А Вильгельм Первый, прозванный "королем солдат", похвастать подобными триумфами не мог, но сохранил тысячи жизней своих подданных.

Вся противоречивая натура Фридриха Вильгельма была прекрасно известна ему самому. "Я злой человек, — говорил о себе король-Лев. — Я очень вспыльчивый. Огонь разгорается во мне в один миг. Раньше, чем я это почувствую. Но мне сразу становится жаль".

Львы, рожденные 14 августа, являются точным отражением многоликого состояния человеческой души. Как правило, Львы дня сегодняшнего бывают двух типов. Первый тип включает в себя характерные черты своего века — его стиль, философию, сильные и слабые стороны. Обычно эти люди не имеют особенного представления о своих уникальных способностях, а также не заинтересованы в комментариях на сей счет. Второй тип представлен теми, кто стремится разоблачить недостатки своего мира, будь то в их частном кругу или в обществе в целом. Темы отражения и разоблачения красной нитью проходят через жизнь тех, кто родился в этот день.

Рожденный сегодня один из самых оригинальных мыслителей XX века Дмитрий Мережковский был десять раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но так ни разу ее не получил. Но при этом Мережковский, яркий представитель Серебрянного века, вошел в историю как один из основателей русского символизма, основоположник нового для русской литературы жанра историософского романа, один из пионеров религиозно-философского подхода к анализу литературы, выдающийся эссеист и литературный критик.

Мережковского смело можно назвать отражающим зеркалом своей эпохи, человеком прекрасно чувствующим русский дух и его непредсказуемые проявления. Он утверждал: "Одна из глубочайших особенностей русского духа заключается в том, что нас очень трудно сдвинуть, но раз мы сдвинулись, мы доходим во всем, в добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии, до крайности".

Космический собрат Мережковского, английский прозаик и драматург Джон Голсуорси получил Нобелевскую премию по литературе за свой знаменитый цикл "Сага о Форсайтах". И в этой саге уже Голсуорси выступает зеркалом английской реальности и действительности. Писатель позиционировал себя как реалист и противопоставлял правдивость изображения так называемому "чистому искусству", считая его лживым.

Как романист Голсуорси считал важным уловить взаимосвязь между жизнью героя, его характером и его мыслью. Самым важным условием романа он видел наличие "жизненно правдивого" героя. В своем творчестве правдивый Лев Голсуорси выступал за многие реформы, включая реформу судебной системы, борьбу за права женщин, борьбу за права животных и противостояние цензуре.

"Если вы можете видеть магию в сказке, значит, вы можете с уверенностью смотреть в будущее", — так замечательно сказала однажды пришедшая сегодня в наш мир американская писательница Даниэла Стил, написавшая огромное количество романов-бестселлеров. Суммарный тираж ее книг на сегодняшний день составляет свыше 550 миллионов книг. Ее романы находились в списке бестселлеров "Нью-Йорк Таймс" 412 недель. Двадцать три ее новеллы были экранизированы.

Свою сказку о хорошем будущем написала однажды в песне "Розовый фламинго" рожденная сегодня замечательная певица Алена Свиридова.

И уйдем тропой заветной

К тем озерам по равнине.

Где закаты цвета вишни

Одуряющее прекрасны,

Здесь никто не станет лишним…

Свои замечательные рассказы-сказки успешно сочинял и рожденный сегодня французский писатель Рене Госинни. Писатель написал детскую серию книг "Маленький Николя" про мальчика Николя и его друзей, которая чем-то напоминает "Денискины рассказы" Виктора Драгунского. Также Рене Госинни является автором знаменитых комиксов "Астерикс и Обеликс".

Львы, чей день рождения — 14 августа, часто занимают ключевые общественные посты и почти всегда играют роль руководителей или учителей. Очень часто это происходит не обязательно в формальной модели инструкторов, а скорее в форме учителей духовных, наставляющих других посредством собственного примера. Обычно рожденным 14 августа не очень интересно или неинтересно совсем управлять, доминировать или же господствовать над окружающими. Однако, как это ни парадоксально, многие из тех, кто родился в этот день, на своем поле деятельности находятся вне конкуренции и, следовательно, могут рассматриваться как лидеры.

Таким безусловным лидером и наставником был для своих коллег один из ведущих советских врачей-нейрохирургов Эдуард Кандель. В 1985 году доктор был удостоен Государственной премии СССР в области техники — за разработку сосудистой нейрохирургии. Доктор был другом поэта Владимира Высоцкого, который посвятил Канделю такие строчки:

Он был хирургом — даже нейро,

Специалистом по мозгам.

На съезде в Рио-де-Жанейро,

Пред ним все были мелюзга.

Будучи зеркалом для своей семьи и друзей, Львы дня сегодняшнего позволяют им увидеть себя такими, какие они есть на самом деле. Иногда рожденные 14 августа для привлечения внимания к своей точке зрения охотно используют преувеличение, если не сказать гротеск. Удивительно, но окружающим это нравится, они даже находят, что было выражено нечто глубинное. Люди этого дня не умеют скрывать свои истинные чувства. И они хорошо представляют, что испытывают другие. Для тех, кто сомневается в себе, они сродни психоаналитику — помощь будет оказана наверняка.

Такими зеркалами-психоаналитиками пришли сегодня в наш мир несколько прекрасных театральных и кинорежиссеров. Один из них итальянский театральный режиссер и актер, театральный деятель, основатель и руководитель миланского "Пикколо-театр" Джорджо Стрелер.

Другая Львица, отмечающая сегодня свое 90-летие, — итальянский кинорежиссер, сценарист и драматург Лина Вертмюллер. Она начинала помощником режиссера Федерико Феллини на легендарных фильмах "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной". После серии самостоятельных фильмов в 1975 году Вертмюллер стала первой женщиной — номинантом на премию "Оскар" за лучшую режиссуру. В последние годы Лина выступает в качестве театрального драматурга и соавтора сценариев фильмов других режиссеров.

Красавцем Львом вошел в мировой кинематограф немецкий кинорежиссер, фотограф, сценарист и продюсер, лауреат многочисленных наград и премий Вим Вендерс. Его культовый фильм "Небо над Берлином" — это духовный манифест Вендерса и многих рожденных 14 августа. Это фильм о двух ангелах, которые читают сокровенные мысли людей, наслаждаются своей свободой и одновременно немного завидуют смертным. Но в мире ангелов нет времени и нет физических ощущений, а есть лишь дух и мысль.

Две сферы, над которыми размышляют самые высокоразвитые личности, рожденные 14 августа, — это собственная неприкосновенность и конечность человеческого бытия, так же как и эфемерная природа всего опыта, накопленного цивилизацией. Рожденные сегодня обычно ценят юмор при передаче своих мыслей, и потому любой, пусть даже глупый аспект человеческой жизни никогда не ускользнет от их проницательного взгляда.

Про ценность юмора при передаче мыслей у рожденных 14 августа блестяще свидетельствует высказывание Джорджо Стрелера, которым мы и закончим Формулу небес сегодняшнего дня: "Вот все спрашивают: отчего умер Моцарт? От музыки, ответил бы я, не колеблясь".

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