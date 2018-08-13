Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество » Наследие
Эмиграция Россия Советское наследие Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

"Отчего умер Моцарт? От музыки!"

Общество » Наследие » Формула небес

О правдолюбии, обостренном чувстве справедливости, правдивости и чувстве юмора рожденных 14 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Отчего умер Моцарт?. 390686.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Война войной, а обед по расписанию", — эта крылатая фраза рожденного сегодня Фридриха Вильгельма Первого может смело стать эпиграфом для Формулы небес Львов, рожденных сегодня. И не только потому, что пришедшие сегодня в наш мир, как правило, называют себя гурманами, а потому, что именно Львы сегодняшнего дня всегда предпочтут войне мирное решение любого вопроса.

Фридрих Вильгельм Первый может претендовать на звание самого мирного монарха своей эпохи. Подданные и солдаты короля, охавшие под его палкой, все-таки не должны были проливать кровь из-за его тщеславия. Но на выходе, к сожалению, "спасибо" ему за это никто не сказал. Его современники Людовик Четырнадцатый, Карл Двенадцатый, Петр Первый и Август Сильный, купавшиеся в крови своих народов, вошли в мировую историю триумфальным маршем. А Вильгельм Первый, прозванный "королем солдат", похвастать подобными триумфами не мог, но сохранил тысячи жизней своих подданных.

Вся противоречивая натура Фридриха Вильгельма была прекрасно известна ему самому. "Я злой человек, — говорил о себе король-Лев. — Я очень вспыльчивый. Огонь разгорается во мне в один миг. Раньше, чем я это почувствую. Но мне сразу становится жаль".

Львы, рожденные 14 августа, являются точным отражением многоликого состояния человеческой души. Как правило, Львы дня сегодняшнего бывают двух типов. Первый тип включает в себя характерные черты своего века — его стиль, философию, сильные и слабые стороны. Обычно эти люди не имеют особенного представления о своих уникальных способностях, а также не заинтересованы в комментариях на сей счет. Второй тип представлен теми, кто стремится разоблачить недостатки своего мира, будь то в их частном кругу или в обществе в целом. Темы отражения и разоблачения красной нитью проходят через жизнь тех, кто родился в этот день.

Рожденный сегодня один из самых оригинальных мыслителей XX века Дмитрий Мережковский был десять раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но так ни разу ее не получил. Но при этом Мережковский, яркий представитель Серебрянного века, вошел в историю как один из основателей русского символизма, основоположник нового для русской литературы жанра историософского романа, один из пионеров религиозно-философского подхода к анализу литературы, выдающийся эссеист и литературный критик.

Мережковского смело можно назвать отражающим зеркалом своей эпохи, человеком прекрасно чувствующим русский дух и его непредсказуемые проявления. Он утверждал: "Одна из глубочайших особенностей русского духа заключается в том, что нас очень трудно сдвинуть, но раз мы сдвинулись, мы доходим во всем, в добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии, до крайности".

Космический собрат Мережковского, английский прозаик и драматург Джон Голсуорси получил Нобелевскую премию по литературе за свой знаменитый цикл "Сага о Форсайтах". И в этой саге уже Голсуорси выступает зеркалом английской реальности и действительности. Писатель позиционировал себя как реалист и противопоставлял правдивость изображения так называемому "чистому искусству", считая его лживым.

Как романист Голсуорси считал важным уловить взаимосвязь между жизнью героя, его характером и его мыслью. Самым важным условием романа он видел наличие "жизненно правдивого" героя. В своем творчестве правдивый Лев Голсуорси выступал за многие реформы, включая реформу судебной системы, борьбу за права женщин, борьбу за права животных и противостояние цензуре.

"Если вы можете видеть магию в сказке, значит, вы можете с уверенностью смотреть в будущее", — так замечательно сказала однажды пришедшая сегодня в наш мир американская писательница Даниэла Стил, написавшая огромное количество романов-бестселлеров. Суммарный тираж ее книг на сегодняшний день составляет свыше 550 миллионов книг. Ее романы находились в списке бестселлеров "Нью-Йорк Таймс" 412 недель. Двадцать три ее новеллы были экранизированы.

Свою сказку о хорошем будущем написала однажды в песне "Розовый фламинго" рожденная сегодня замечательная певица Алена Свиридова.

И уйдем тропой заветной

К тем озерам по равнине.

Где закаты цвета вишни

Одуряющее прекрасны,

Здесь никто не станет лишним…

Свои замечательные рассказы-сказки успешно сочинял и рожденный сегодня французский писатель Рене Госинни. Писатель написал детскую серию книг "Маленький Николя" про мальчика Николя и его друзей, которая чем-то напоминает "Денискины рассказы" Виктора Драгунского. Также Рене Госинни является автором знаменитых комиксов "Астерикс и Обеликс".

Львы, чей день рождения — 14 августа, часто занимают ключевые общественные посты и почти всегда играют роль руководителей или учителей. Очень часто это происходит не обязательно в формальной модели инструкторов, а скорее в форме учителей духовных, наставляющих других посредством собственного примера. Обычно рожденным 14 августа не очень интересно или неинтересно совсем управлять, доминировать или же господствовать над окружающими. Однако, как это ни парадоксально, многие из тех, кто родился в этот день, на своем поле деятельности находятся вне конкуренции и, следовательно, могут рассматриваться как лидеры.

Таким безусловным лидером и наставником был для своих коллег один из ведущих советских врачей-нейрохирургов Эдуард Кандель. В 1985 году доктор был удостоен Государственной премии СССР в области техники — за разработку сосудистой нейрохирургии. Доктор был другом поэта Владимира Высоцкого, который посвятил Канделю такие строчки:

Он был хирургом — даже нейро,

Специалистом по мозгам.

На съезде в Рио-де-Жанейро,

Пред ним все были мелюзга.

Будучи зеркалом для своей семьи и друзей, Львы дня сегодняшнего позволяют им увидеть себя такими, какие они есть на самом деле. Иногда рожденные 14 августа для привлечения внимания к своей точке зрения охотно используют преувеличение, если не сказать гротеск. Удивительно, но окружающим это нравится, они даже находят, что было выражено нечто глубинное. Люди этого дня не умеют скрывать свои истинные чувства. И они хорошо представляют, что испытывают другие. Для тех, кто сомневается в себе, они сродни психоаналитику — помощь будет оказана наверняка.

Такими зеркалами-психоаналитиками пришли сегодня в наш мир несколько прекрасных театральных и кинорежиссеров. Один из них итальянский театральный режиссер и актер, театральный деятель, основатель и руководитель миланского "Пикколо-театр" Джорджо Стрелер.

Другая Львица, отмечающая сегодня свое 90-летие, — итальянский кинорежиссер, сценарист и драматург Лина Вертмюллер. Она начинала помощником режиссера Федерико Феллини на легендарных фильмах "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной". После серии самостоятельных фильмов в 1975 году Вертмюллер стала первой женщиной — номинантом на премию "Оскар" за лучшую режиссуру. В последние годы Лина выступает в качестве театрального драматурга и соавтора сценариев фильмов других режиссеров.

Красавцем Львом вошел в мировой кинематограф немецкий кинорежиссер, фотограф, сценарист и продюсер, лауреат многочисленных наград и премий Вим Вендерс. Его культовый фильм "Небо над Берлином" — это духовный манифест Вендерса и многих рожденных 14 августа. Это фильм о двух ангелах, которые читают сокровенные мысли людей, наслаждаются своей свободой и одновременно немного завидуют смертным. Но в мире ангелов нет времени и нет физических ощущений, а есть лишь дух и мысль.

Две сферы, над которыми размышляют самые высокоразвитые личности, рожденные 14 августа, — это собственная неприкосновенность и конечность человеческого бытия, так же как и эфемерная природа всего опыта, накопленного цивилизацией. Рожденные сегодня обычно ценят юмор при передаче своих мыслей, и потому любой, пусть даже глупый аспект человеческой жизни никогда не ускользнет от их проницательного взгляда.

Про ценность юмора при передаче мыслей у рожденных 14 августа блестяще свидетельствует высказывание Джорджо Стрелера, которым мы и закончим Формулу небес сегодняшнего дня: "Вот все спрашивают: отчего умер Моцарт? От музыки, ответил бы я, не колеблясь".

Текстовый текст

﻿﻿﻿Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Парад Победы могут трактовать как экстремизм Парад Победы могут трактовать как экстремизм

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы астролог гороскоп астрология астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
"Отчего умер Моцарт? От музыки!"
Соцсети
Парад Победы могут трактовать как экстремизм
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Новости Все >
Вьетнам может запретить ввоз майнингового оборудования
Знаток-звезда "Что? Где? Когда?" скончался от рака
Турецкая лира волатильнее биткоина
Регулятор Китая рассматривает возможность легализации криптовалют
Новая Москва поставила рекорд по вводу жилья
Лайма Вайкуле назвала своих критиков зомбированными зверями
Эксперты предупреждают: грядет неминуемая девальвация рубля
FinCEN отмечает рост заявлений о сомнительных криптосделках
Подросток-мигрант за рулем испугал пассажиров автобуса
Жириновский решил превратить ЛДПР в Легенду Державы
Сейчас читают
Payperblock: фриланс под защитой блокчейна
Криптобиржи
Payperblock: фриланс под защитой блокчейна
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией Видео 
"Черный призрак" Ка-58: миф или вертолет будущего
Армия России
"Черный призрак" Ка-58: миф или вертолет будущего Видео 
Сверим часы: три условия краха доллара
Мировая кооперация
Сверим часы: три условия краха доллара Видео 
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Читательский топ
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Как это будет: Россию готовят к запрету доллара?
Володин проговорился о грядущем дефолте России?
Кучма проснулся: "Я предупредил, что будем стрелять в русских"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Стало известно, как Россия ответит на новый пакет американских санкций

Снизить вложения в американские бумаги и увеличить расчеты в национальных валютах. Так Москва ответит на новый пакет санкций Вашингтона.

Стало известно, как Россия ответит на новый пакет американских санкций
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Формула небес
Кто же вы, всемогущий Лев Джордж Сорос?
Бывший СССР
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
Бывший СССР
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США

Но согласился предоставить Вашингтону доступ к своим каспийским портам для транзита американских грузов.

"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
Проспаться бы ему: Порошенко поклялся захватить Ялту
Украина
Проспаться бы ему: Порошенко поклялся захватить Ялту
Экономика
Володин проговорился о грядущем дефолте России?
Общество
В Крыму ответили на заявление Вайкуле о полуострове
Министерство обороны
Шойгу предложил ФРГ вспомнить историю, а потом предлагать диалог с РФ с позиции силы

ФРГ должна заглянуть в учебник по истории, а потом предлагать вести с РФ диалог с позиции силы.

Шойгу предложил ФРГ вспомнить историю, а потом предлагать диалог с РФ с позиции силы
Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать
Политика
Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать
Бывший СССР
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
Общество
В Крыму ответили на заявление Вайкуле о полуострове
Соломон Соловьев "Отчего умер Моцарт? От музыки!" Соломон Соловьев Василий Амирджанов Парад Победы могут трактовать как экстремизм Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция сдалась России. Сдастся ли США? Любовь Степушова
Комментарии
Кучма проснулся: "Я предупредил, что будем стрелять в русских"
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Шойгу предложил ФРГ вспомнить историю, а потом предлагать диалог с РФ с позиции силы
Володин проговорился о грядущем дефолте России?
30-летняя ирландка лишилась зрения из-за линз
Саакашвили обозвал Порошенко "мелким барыгой"
Жириновский решил превратить ЛДПР в Легенду Державы
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Парад Победы могут трактовать как экстремизм
Володин проговорился о грядущем дефолте России?
Лайма Вайкуле назвала своих критиков зомбированными зверями
Лайма Вайкуле назвала своих критиков зомбированными зверями
Парад Победы могут трактовать как экстремизм
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Жириновский решил превратить ЛДПР в Легенду Державы
Эксперты предупреждают: грядет неминуемая девальвация рубля
Евросоюз
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место

Вице-премьер Италии Маттео Салвини, вернув в анкеты о приеме на работу графы "отец" и "мать", бросил вызов системе и рискует стать жертвой гендерной инквизиции.

Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
МИД Греции обвинил Россию в мстительности
Евросоюз
МИД Греции обвинил Россию в мстительности
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
США и Канада
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
США и Канада
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Как промывают мозги химическим оружием
Мир
Как промывают мозги химическим оружием
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
США и Канада
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
На Украине начался цыганский геноцид?
Украина
На Украине начался цыганский геноцид?
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
США и Канада
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
Южная Америка
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ