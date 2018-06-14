Тайные источники энергии Дональда Трампа

О конфронтации с миром, проницательности, точности, преданности, решительности, критичности, силе воли и отваге рожденных 14 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿

"Непременно до победы. Родина или смерть" — этот легендарный лозунг рожденного сегодня латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары (фото) как нельзя лучше отражает Формулу небес рожденных сегодня Близнецов. И Че Гевара, конечно же, был ярчайшим представителем дня сегодняшнего. В 2000 году журнал Time включил Че Гевару в списки "20 героев и икон" и "Ста важнейших персон XX века". Ну а знаменитый во всем мире двухцветный портрет Че Гевары анфас стал символом романтического революционного движения.

Конфронтация с миром — это, наверное, одна из энергий, которая наиболее питательна для рожденных сегодня Близнецов. Решительные и упорные личности, родившиеся сегодня, очень проницательны и точны в своих наблюдениях и оценках происходящего. Как правило, они имеют собственное мнение, преданны, демонстрируют завидную отвагу в достойной схватке.

Люди, чей день рождения — 14 июня, убедительны в представлении своих идей и мнений, а поскольку прекрасно разбираются в тонкостях человеческой натуры, без труда выявляют лицемерие и притворство.

Наибольшей решительностью и силой воли, как это ни странно, обычно отличаются представительницы прекрасного пола. Мужчины могут быть не менее сильными натурами, но у них имеются эгоистические и диктаторские замашки, провоцирующие конфликтные ситуации.

С такими диктаторскими замашками остался в памяти современников чешский историк и политический деятель, рожденный сегодня, Франтишек Палацкий. По своим политическим заявлениям он не уступал в резкости и конкретности своему звездному собрату Че Геваре. Палацкого называют "отцом чешской историографии" и творцом концепции австрославизма — политического движения, занимающегося реформаторством австро-венгерской монархии. Палацкий также стал активным участником революции в 1848–1849 годов в Чехии.

Диктаторские замашки отмечали и в поведении рожденного сегодня Близнеца князя Павла Вяземского, ближайшего друга Близнеца Александра Пушкина. И именно эти жесткие способности позволили Вяземскому быть великолепным русским дипломатом и даже руководить российской цензурой.

Рожденных 14 июня лучше не иметь в качестве врагов. Они умеют держать удар и безжалостно мстить за нанесенные оскорбления.

В жизни рожденных 14 июня в изобилии присутствуют трудности и проблемы, но эти люди демонстрируют поистине удивительную способность справляться с ними.

День сегодняшний богат на революционеров. И один из идеологов народничества в России, русский философ, публицист и революционер Петр Лавров — ярчайший представитель Близнеца- революционера. Лавров разработал свою модель социализма. И социализм Лаврова носил типично народнический характер. Именно крестьянство у народников было носителем социалистического идеала. И именно Лавров стал одним из первых организаторов в России социал-демократических кружков.

Членом одной из самых радикальных и революционных организаций в России в XIX веке под руководством Михаила Петрашевского был и рожденный сегодня русский поэт и переводчик Николай Курочкин. Конфронтация и революция — таковы были темы всех стихов и прочих литературных творений поэта-Близнеца. Ну а по-другому, видимо, Формула небес для рожденных 14 июня не работает.

Люди, чей день рождения — 14 июня, как мужчины, так и женщины, блестящие критики, которые порой бывают беспощадными в своих оценках окружающих. Рожденные 14 июня — на редкость упорные и решительные люди. Их невозможно увести в сторону от поставленной задачи, втянуть в пустопорожнюю дискуссию. Раз наметив перед собой цель, они неуклонно следуют к ней. Если судьба выбирает их на роль лидера они проявляют себя как блестящие ораторы. Как опытные игроки, они прекрасно улавливают хитросплетения различных баталий и сохраняют внешнее спокойствие несмотря ни на что.

Социальный протест — это почерк и стиль пришедшего сегодня в наш мир замечательного кинорежиссера Александра Сокурова (фото).

Конфронтация с традиционными формами искусства — это фирменный почерк рожденного сегодня классика французского современного искусства Бертрана Лавье. Критики прекрасно пишут о нем: "Впрочем, Лавье вовсе не так прост, как кажется на первый взгляд. Он типичный универсальный гений, который не ограничивается какой-нибудь одной техникой или формой самовыражения. Он живописец, скульптор, фотограф, мастер инсталляций, композитор и даже диджей". Какой прекрасный и классический близнецовый набор талантов в одном человеке, не правда ли?

Рожденным 14 июня следует опасаться доминирующего положения по отношению к окружающим. Сами они зачастую быстрее распознают проблему и просчитывают все варианты ее решения, не давая другим шанса проявить себя. В этом смысле они бывают чересчур назойливыми в утверждении собственной правоты.

Рожденные 14 июня ценят свободу действий. Всякая неволя невыносима для них. У некоторых из них страх перед сдерживающими факторами или ограничениями становится болезненным.

Рожденные в этот день обожают соперничество и неизменно стремятся первенствовать. Однако им не стоит увлекаться этим и превращать свою жизнь в поле сражений. Лучше всего, если им удастся вынести свою агрессивность и дух соперничества за рамки личных взаимоотношений. Им также следует избегать высокомерия и чрезмерной самоуверенности.

Избегать высокомерия и чрезмерной самоуверенности чрезвычайно трудно, когда ты стал старейшим впервые избранным президентом США и когда тебя зовут Дональд Трамп (фото). Также Трамп — первый президент США, не занимавший до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста. Кроме того, Дональд Трамп является самым богатым человеком, вступившим в должность президента.

Если у рожденных сегодня Близнецов не будет, с кем бороться или кому возражать, кого-то поучать или кого-то наказывать, а также чего-то реформировать или преобразовывать, — то Формула небес для дня сегодняшнего перестанет функционировать. Но небеса работают без сбоя, и мир принимает Близнецов, родившихся 14 июня, такими, какими они есть. Жесткими, четкими, резкими и справедливыми.

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