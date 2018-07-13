Форд, Пуговкин и другие ловили момент

О чувстве момента, успешности, уверенности в себе, высокой самооценке, легкости на подъем и отваге рожденных 13 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Что мне нравится? Моя семья, летать, охрана дикой природы и защита прав человека. Вот, пожалуй, и все", — так определил свою формулу жизни один из самых востребованных актеров Голливуда, пришедший сегодня в наш мир, Харрисон Форд (фото). Он начинал свою карьеру плотником, а стал замечательным пилотом и супергероем, который всегда стреляет первым.

Про своего главного киногероя Индиану, которого Форд исполнил практически во всех фильмах разных лет, актер говорит более чем уверенно: "Есть лишь один Индиана Джонс. Это Джеймсов Бондов может быть сколько угодно, потому что актеры либо начинают стареть, либо начинают просить больше денег. Но я не такой, чтобы стареть".

Вот в этой уверенности и есть основа характера и суть Формулы небес для рожденных 13 июля.

Жизнь рожденных 13 июля, похоже, вертится вокруг перспективы воспользоваться шансом, предоставляемым судьбой. Встречаются среди них и такие, кто упускает свой шанс или последовательно совершает фальстарты, приводящие к серии неудач. Однако в большинстве своем рожденные сегодня чувствуют момент и, ухватившись за плывущую в руки возможность, рано или поздно вступают на путь, ведущий к успеху.

Именно такую возможность схватил в жизни замечательный венгерский изобретатель, скульптор и профессор архитектуры Эрнё Рубик (фото). Рубик стал всемирно известен благодаря объемным головоломкам и игрушкам, к числу которых принадлежит кубик Рубика. Начиная с 1983 года Рубик передает часть доходов, получаемых от реализации своего "кубика", на организацию и деятельность специального фонда содействия внедрению изобретений граждан Венгрии. В настоящее время знаменитый изобретатель по-прежнему участвует в разработке видеоигр, пишет статьи по архитектуре и возглавляет Студию Рубика.

Большую часть своих развивающих игр и головоломок Рубик (как настоящий Рак) конструирует для детей. И считает, что угодить детям — это большое умение и искусство. Рубик убежден: "Если вы чувствуете трудности в подаче чего-либо для детей, работайте над простыми решениями, которые объяснят ваши идеи. Я все еще верю в силу человеческого ума, и поэтому я все еще изобретатель".

В случае неудач Раки, рожденные 13 июля, как правило, сохраняют уверенность в себе, не унывают от временных поражений и твердо верят в то, что их час пока еще просто не пришел. Быть может, поэтому самооценка у таких людей никогда не страдает. Рожденные 13 июля могут начать свой взлет с самых низких позиций, но они неуклонно будут набирать силу по мере продвижения вперед. В этом смысле они очень напоминают альпинистов, медленно и уверенно прокладывающих путь к вершине. На какой-то точке восхождения им непременно придется столкнуться с необходимостью рискнуть или совершить дерзкий шаг, но все это в итоге обязательно приведет к победе.

В мире "Формулы-1" многие достижения рожденного сегодня итальянского гонщика Альберто Аскари, погибшего в далеком 1955 году, числятся в списках рекордов, а некоторые его успехи не превзойдены до сих пор. Так, в 1952 году он выиграл 75 процентов гонок чемпионата, заработав при этом максимально возможное количество очков. Он показывал быстрый круг на семи Гран-при подряд. Также за сезон 1952 года он завоевал сразу пять хет-триков, а со второго круга Гран-при Бельгии и до финиша Гран-при Голландии первым закончил все круги, пролидировав, таким образом, 304 круга подряд. Все эти достижения являются лучшими до настоящего времени — лишь некоторые из них удалось впоследствии повторить другим гонщикам.

Сегодня появились на свет еще два пилота "Формулы-1": победитель Гран-при Монако 2004 года итальянец Ярно Трулли и бельгийский спортсмен Тьерри Бутсен. Так что Формуле небес и характерам рожденных 13 июля явно по пути с болидами "Формулы-1".

Судьба часто вознаграждает героев дня сегодняшнего за риск. Тем более, что рожденные 13 июля рискуют по-крупному: они могут оставить все, что нажито и достигнуто, и переехать в другую страну, могут сменить насиженное место работы и устремиться к новым завоеваниям. Разработав индивидуальный проект или основав собственный бизнес, рожденные 13 июля не бросают свое детище, а идут с ним до конца, невзирая ни на какие лишения и тяготы. Если же ситуация сложится так, что финансовый крах неминуем, люди, чей день рождения — 13 июля, попросту переориентируются и начнут движение в другом направлении. Они не из тех, кто, обжегшись на молоке, дует на воду. Возможно, Раки дня сегодняшнего самые легкие на подъем и на отвагу среди всех Раков, рожденных в другие дни знака этого знака Зодиака.

Эта врожденная отвага наполнила многих героев литературных произведений рожденного сегодня писателя Аркадия Адамова. Аркадий Адамов по праву считается одним из мастеров детективного жанра советской литературы. Его повесть "Дело "пестрых", вышедшая в 1956 году, стала первым широко известным советским детективом, благодаря чему в стране в 1950-годах произошло возрождение детективного жанра.

"Человек, не владеющий собой, горячащийся, волнующийся и импульсивный, целиком принадлежит Природе и является рабом собственного тела. Поэтому такой человек совершенно не в состоянии повелевать собственным организмом, а следовательно, никаким другим", — так утверждал рожденный сегодня знаменитый французский маг и оккультист Жерар Анкосс Папюс (фото).

Сам Папюс, как и многие рожденные сегодня, владел собой безупречно. Это позволило ему стать своего рода "эзотериком-рекордсменом". Он стал автором более 400 статей и 25 книг по магии и каббале и автором знаменитой системы карт Таро.

Не меньшим рекордсменом по написанным книгам остался в истории русский советский писатель, автор многочисленных произведений на историческую и военно-морскую тематику Валентин Пикуль (фото). Общий тираж книг при жизни писателя составил примерно 20 миллионов экземпляров. Книги Пикуля и сейчас продолжают пользоваться большим спросом и переиздаются практически ежегодно.

Так распорядилась Формула небес, что свою первую и большую популярность рожденный 13 июля один из лучших комедийных актеров советского кино Михаил Пуговкин (фото) получил после фильма "Дело "пестрых", который, соответственно, был снят по одноименной книге рожденного сегодня писателя Аркадия Адамова. Кстати, эта роль была одна из трех серьезных ролей, которые Михаил Пуговкин сыграл в кино. Всего ролей было сыграно 100, и все были комедийные.

Рожденный сегодня король эпизода советского кино Борис Новиков сыграл в 150 фильмах (рекордсмены среди рожденных сегодня — дело привычное). Среди героев Бориса Новикова прогульщики, художники, бригадиры, начальники автоколонн, военные, завхозы и прочие. Особо удачно Борису Новикову удавались эпизодические роли. Актер также участвовал в озвучивании мультфильмов. Самый известный его персонаж — почтальон Печкин из серии мультфильмов "Трое из Простоквашино".

Недосягаемые высоты покорил при жизни рожденный сегодня советский и российский театральный режиссер Петр Фоменко. Он создал 60 спектаклей в разных театрах разных стран, руководил собственным театром "Мастерская Петра Фоменко", воспитал плеяду потрясающих артистов.

В авторском почерке Петра Фоменко, возможно, отразились все краски и черты того многообразия, которое собрано в разных людях, рожденных сегодня. И о многих из них мы сегодня уже написали. Для режиссерской манеры Петра Фоменко характерны богатая фантазия и парадоксальность мышления, построение спектакля по принципу иронического сопоставления контрастных эпизодов. Работы Петра Фоменко ярко театральны и музыкальны. И всегда на сцене в его спектаклях блестящие артисты.

У Раков, рожденных 13 июля, очень много достоинств, но главное среди них то, что они способны на настоящую дружбу. При этом они не принадлежат к всепрощающим типам и запросто расстаются с теми, кто предает их. Поэтому тем, кто вовлечен в близкие отношения с рожденными сегодня, следует тщательно просчитывать линию своего поведения, поскольку рожденные 13 июля не терпят глупости и бессмыслицы.

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