Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество » Наследие
Эмиграция Россия Советское наследие Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 13.06 метафизичны

Общество » Наследие » Формула небес

О постоянном поиске, страсти к путешествиям, мечтах, силе духа, сверхактивности, метафизичности и неприспособленности к повседневной жизни рожденных 13 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿

"Метафизика — это обыкновенная физика, только в руках ученого, который слишком далеко ходит за фактами", — так блестяще дал определение метафизики английский писатель Сэмюэл Батлер. И это метафизическое определение органично ложится в основу Формулы небес рожденных 13 июня.

Близнецы, рожденные 13 июня, пребывают в постоянном поиске, поглощенные мечтами о дальних странах и приключениях. Однако поиск приключений отнюдь не ограничивается путешествиями в заморские края, он вполне может вылиться в изучение мифологии и метафизики, прошлого и будущего. Еще в юные годы люди, чей день рождения — 13 июня, впитывают страсть к исследованию других миров, которая остается с ними на всю жизнь.

Рожденный сегодня Томас Юнг был, как это часто происходит с представителями знака Близнецов, ученый широкого профиля: физик, механик, врач, астроном, астролог, филолог и востоковед. К тому же еще и полиглот, знавший 13 языков. За широту интересов и фундаментальность вклада в науку биографы Томас Юнга охарактеризовали его как "последнего человека, который знал все". Современная физика благодаря метафизическим познаниям ученого получила волновую теорию света, понятие механическая энергия и представление о модуле упругости. Как врач Томас Юнг впервые описал явление астигматизма. Как востоковед ввел понятие "индоевропейские языки" и был пионером в расшифровке древнеегипетской письменности.

Рожденный сегодня британец Джеймс Максвелл (фото) также реализовал себя во множестве областей. Максвелл заложил основы современной классической электродинамики, ввел в физику понятия тока смещения и электромагнитного поля и предсказал существование электромагнитных волн. Он стал пионером количественной теории цветов и автором трехцветного принципа цветной фотографии.

Как и у его звездного двойника Томаса Юнга, вклад Максвелла в развитие физики (особенно электродинамики) не был оценен должным образом при его жизни. И только в последующие годы росло осознание истинного места его трудов в истории науки. О метафизическом гении Максвелла его ученики писали, оценивая его работы по электромагнетизму: "В учении об электричестве его гений предстает перед нами в своем полном величии. Ему удалось выманить у природы в результате одного лишь чистого мышления такие тайны, которые лишь спустя целое поколение и лишь частично удалось показать в остроумных и трудоемких опытах".

Для Близнецов, рожденных 13 июня, лозунг: "В жизни нет ничего невозможного", — может стать основополагающим кредо. Они используют силу духа для преодоления препятствий, и им это удается, как никому другому.

Нобелевский лауреат по математике Джон Нэш (фото), как и Томас Юнг, и Джеймс Максвелл, долгие годы не признавался своими коллегами по цеху. Но в итоге получил сразу две премии: Нобелевскую премию "За анализ равновесия в теории некооперативных игр" и Абелевскую премию за вклад в теорию нелинейных дифференциальных уравнений. Среди математиков Джон Нэш стал первым человеком в мире, который был удостоен обеих престижных наград. Биографический фильм о гениальном математике "Игры разума", где его роль исполнил актер Рассел Кроу, также получил четыре премии "Оскар".

Свою премию по математике в размере одного миллиона долларов получил в 2010 году рожденный сегодня российский гений Григорий Перельман (фото). Эту премию математику присудил Математический институт Клэя за доказательство гипотезы Пуанкаре, что стало первым в истории присуждением премии за решение одной из проблем тысячелетия. Перельман тогда публично отказался от премии, и деньги направили в Фонд развития молодых математиков.

Близнецы дня сегодняшнего абсолютно не приспособлены к повседневной жизни. Они слишком часто упускают из виду простейшие жизненные задачи, а также дела, требующие повседневного внимания, — и все из-за склонности витать в облаках (как в переносном, так и в прямом смысле). Они обожают путешествовать, лазать по горам, бегать, ходить, плавать — в общем, неравнодушны к любым формам движения. Сверхактивность просто в крови у людей, рожденных сегодня.

Рожденный сегодня американский актер Бен Джонсон был звездой многих вестернов и приключенческих фильмов. Один из немногих актеров в Голливуде, который ни разу не пользовался услугами дублеров на съемочной площадке. До конца своих дней, помимо съемок в кино, Джонсон управлял своим ранчо в Калифорнии и давал уроки верховой езды. В 1982 году актер был включен в зал славы Национального музея наследия Дикого Запада в Оклахоме. За работы в кино актер получил премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Своим метафизическим творчеством отметился в истории литературы ирландский драматург и поэт Уильям Йейтс. Основные герои его произведений собраны из многочисленных образов древнеирландской кельтской культуры. Всю свою жизнь драматург изучал магию и восточные древние религии. В 1899 году вышел его стихотворный сборник "Ветер в камышах", где образный ряд был насыщен персонажами кельтской мифологии и фольклора. В 1923 году Йейтсу была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Метафизика как раздел философии занимается исследованием первоначальной природы реальности, мира и бытия как такового. И все представители дня сегодняшнего имеют свой индивидуальный ключик к истокам бытия, и каждый открывает этим ключом свою персональную дверь.

Когда о рожденном сегодня актере Сергее Маковецком (фото) пишут критики, что он "самый гоголевский из актеров", я охотно соглашаюсь. Ведь если и говорить о метафизике в литературе, то Николай Гоголь и Михаил Булгаков — два ярчайших ее представителя. На счету Маковецкого около сотни фильмов и более двух десятков театральных ролей. Творческий диапазон актера настолько широк, что он может убедительно сыграть и священника, и владельца порноателье, и тихого интеллигента (подобных образов у Сергея Маковецкого целая галерея), и царского вельможу.

Про метафизику актера лучше всех написал режиссер Алексей Балабанов: "На него интересно смотреть на экране. Объяснить такие вещи невозможно. Он может ничего не делать. Просто стоять. Причем на площадке часто кажется, что ничего особенного. Потом смотришь материал — и все. Разводишь руками. Потому что он именно кинематографичен. Это важно: передается человек на пленке или нет. У пленки есть такое мистическое свойство — она не всякого любит".

Не менее, чем Сергея Маковецкого, пленка любит и еще одного замечательного актера дня сегодняшнего Александра Яцко. И именно Александр Яцко был ведущим программы "Раскрывая мистические тайны" на одном из телеканалов. Да и среди ролей, сыгранных актером в разные годы и в разных театрах, есть немало персонажей и произведений и Гоголя, и Булгакова.

Абсолютно демонической магией на экране обладает рожденный сегодня английский актер Малькольм Макдауэл. За свою 40-летнюю карьеру в театре и кино актер переиграл, наверное, всех злодеев на свете. Он, наверное, единственный из актеров в мировом кинематографе получил широкую известность своими яркими и порой жестокими и резко отрицательными ролями.

Быть непризнанным и недооцененным при жизни — это, к сожалению, плата за метафизические дарования для многих рожденных 13 июня. Португальский поэт-мистик Фернандо Пессоа не был исключением. При жизни имя поэта было известно лишь в узком кругу португальских интеллектуалов. Его творчество не встретило понимания среди современников. Пессоа ушел из жизни в безвестности. Культурным символом Португалии и признанным мастером современного португальского языка поэт стал через много лет после своей смерти. Первое полное издание "Книги непокоя" вышло в 1982 году. Сегодня Пессоа считается одним из крупнейших португальских поэтов XX века.

Расшифровать Формулу небес любого дня и любого знака — задача непростая как для самого человека, так и для сторонних наблюдателей. Но цитата из главного произведения Фернандо Пессоа "Книга непокоя" мне кажется наиболее точной для метафизической сути тех, кто пришел сегодня в мир: "Ничего не знать о себе означает жить. Знать о себе немного означает думать. Понять себя внезапно, как в этот ослепительный миг, — значит неожиданно познать какую-то внутреннюю субстанцию, магическую сущность души".

﻿﻿﻿Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Путин въехал на обложку Charlie Hebdo на танке Путин въехал на обложку Charlie Hebdo на танке
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы гороскоп день рождения
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 13.06 метафизичны
Мнение эксперта
Аналитики: цена биткоина в 2017 году выросла из-за манипуляций на рынке
Аналитика
Число "ипотечных" продавцов вырастет до 60%
Читательский топ
На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят
России предложили ответить за свои слова по делу МН17
5 способов убить почки
5 способов избавить организм от токсинов
Обнаружена взаимосвязь между проблемами с потенцией и заболеваниями сердца
Сейчас читают
Север vs Юг
Аналитика
Север vs Юг
Число "ипотечных" продавцов вырастет до 60%
Аналитика
Число "ипотечных" продавцов вырастет до 60%
Цветы дарить очень неприлично
Общество
Цветы дарить очень неприлично
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Политика
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Мир
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир Видео 
Новости Все >
Названы травы, что помогут противостоять диабету
Видео: самолет МЧС случайно вылил 40 тонн воды на гаишников
Иракцы хвалятся обстрелом головорезов ИГ
Ученые выяснили страшную причину забывчивости
Силуанов: Центробанк готов остановить покупку валюты в случае паники
Украинские националисты чуть не разнесли "русское" общежитие
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Интересные Новости
На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят

Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.

На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят
России предложили ответить за свои слова по делу МН17
Происшествия
России предложили ответить за свои слова по делу МН17
Здоровье
5 способов убить почки
Здоровье
5 способов избавить организм от токсинов
Происшествия
России предложили ответить за свои слова по делу МН17

Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.

России предложили ответить за свои слова по делу МН17
Путин объяснил, зачем пригласил чиновников на "прямую линию"
Общество
Путин объяснил, зачем пригласил чиновников на "прямую линию"
Мир
Асад: Россия в отличие от Запада не вмешивается в сирийский конфликт
Мир
G7 готова усилить антироссийские санкции
Интересные Новости
На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят

Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.

На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят
ДНР: В планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС
Украина
ДНР: В планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС
Здоровье
Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце
Происшествия
Смерть на Волге: баржа раздавила катамаран с пассажирами
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 13.06 метафизичны Соломон Соловьев Игорь Буккер Секретная миссия англичан: как убивали Вильгельма II Игорь Буккер Василий Амирджанов Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ Василий Амирджанов
Комментарии
Пожизненно заключенный Евсюков просит расстрела или прощения?
Сенаторы США представили новую ПВО как защиту от "изгоев" - России и Китая
Украинская армия: "Россия готовится применить ядерное оружие"
"Зажрались"? Каждый пятый москвич мечтает об эмиграции
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Американцы будут пить виски на основе бобровой струи
Трамп объявил удар по Сирии уроком для Китая
"Зажрались"? Каждый пятый москвич мечтает об эмиграции
Ученые: интеллект человечества упал до "рыбьего"
Извинится ли Слепаков перед Кадыровым за сборную России?
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Извинится ли Слепаков перед Кадыровым за сборную России?
Бильдербергский клуб решил забрать у США власть над миром
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Эксперты пугают банки России "страшной" пятилеткой
Пожизненно заключенный Евсюков просит расстрела или прощения?
Бильдербергский клуб решил забрать у США власть над миром
На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят
России предложили ответить за свои слова по делу МН17
МИД РФ: результат от санкций будет нулевым
ДНР: В планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС
Ближний Восток
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.

Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Евросоюз
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Нефть
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Мир
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Мир
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
Украина
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Дальний Восток
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
Мир
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Мир
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
Мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался