Астролог: рожденные 13.06 метафизичны

О постоянном поиске, страсти к путешествиям, мечтах, силе духа, сверхактивности, метафизичности и неприспособленности к повседневной жизни рожденных 13 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿

"Метафизика — это обыкновенная физика, только в руках ученого, который слишком далеко ходит за фактами", — так блестяще дал определение метафизики английский писатель Сэмюэл Батлер. И это метафизическое определение органично ложится в основу Формулы небес рожденных 13 июня.

Близнецы, рожденные 13 июня, пребывают в постоянном поиске, поглощенные мечтами о дальних странах и приключениях. Однако поиск приключений отнюдь не ограничивается путешествиями в заморские края, он вполне может вылиться в изучение мифологии и метафизики, прошлого и будущего. Еще в юные годы люди, чей день рождения — 13 июня, впитывают страсть к исследованию других миров, которая остается с ними на всю жизнь.

Рожденный сегодня Томас Юнг был, как это часто происходит с представителями знака Близнецов, ученый широкого профиля: физик, механик, врач, астроном, астролог, филолог и востоковед. К тому же еще и полиглот, знавший 13 языков. За широту интересов и фундаментальность вклада в науку биографы Томас Юнга охарактеризовали его как "последнего человека, который знал все". Современная физика благодаря метафизическим познаниям ученого получила волновую теорию света, понятие механическая энергия и представление о модуле упругости. Как врач Томас Юнг впервые описал явление астигматизма. Как востоковед ввел понятие "индоевропейские языки" и был пионером в расшифровке древнеегипетской письменности.

Рожденный сегодня британец Джеймс Максвелл (фото) также реализовал себя во множестве областей. Максвелл заложил основы современной классической электродинамики, ввел в физику понятия тока смещения и электромагнитного поля и предсказал существование электромагнитных волн. Он стал пионером количественной теории цветов и автором трехцветного принципа цветной фотографии.

Как и у его звездного двойника Томаса Юнга, вклад Максвелла в развитие физики (особенно электродинамики) не был оценен должным образом при его жизни. И только в последующие годы росло осознание истинного места его трудов в истории науки. О метафизическом гении Максвелла его ученики писали, оценивая его работы по электромагнетизму: "В учении об электричестве его гений предстает перед нами в своем полном величии. Ему удалось выманить у природы в результате одного лишь чистого мышления такие тайны, которые лишь спустя целое поколение и лишь частично удалось показать в остроумных и трудоемких опытах".

Для Близнецов, рожденных 13 июня, лозунг: "В жизни нет ничего невозможного", — может стать основополагающим кредо. Они используют силу духа для преодоления препятствий, и им это удается, как никому другому.

Нобелевский лауреат по математике Джон Нэш (фото), как и Томас Юнг, и Джеймс Максвелл, долгие годы не признавался своими коллегами по цеху. Но в итоге получил сразу две премии: Нобелевскую премию "За анализ равновесия в теории некооперативных игр" и Абелевскую премию за вклад в теорию нелинейных дифференциальных уравнений. Среди математиков Джон Нэш стал первым человеком в мире, который был удостоен обеих престижных наград. Биографический фильм о гениальном математике "Игры разума", где его роль исполнил актер Рассел Кроу, также получил четыре премии "Оскар".

Свою премию по математике в размере одного миллиона долларов получил в 2010 году рожденный сегодня российский гений Григорий Перельман (фото). Эту премию математику присудил Математический институт Клэя за доказательство гипотезы Пуанкаре, что стало первым в истории присуждением премии за решение одной из проблем тысячелетия. Перельман тогда публично отказался от премии, и деньги направили в Фонд развития молодых математиков.

Близнецы дня сегодняшнего абсолютно не приспособлены к повседневной жизни. Они слишком часто упускают из виду простейшие жизненные задачи, а также дела, требующие повседневного внимания, — и все из-за склонности витать в облаках (как в переносном, так и в прямом смысле). Они обожают путешествовать, лазать по горам, бегать, ходить, плавать — в общем, неравнодушны к любым формам движения. Сверхактивность просто в крови у людей, рожденных сегодня.

Рожденный сегодня американский актер Бен Джонсон был звездой многих вестернов и приключенческих фильмов. Один из немногих актеров в Голливуде, который ни разу не пользовался услугами дублеров на съемочной площадке. До конца своих дней, помимо съемок в кино, Джонсон управлял своим ранчо в Калифорнии и давал уроки верховой езды. В 1982 году актер был включен в зал славы Национального музея наследия Дикого Запада в Оклахоме. За работы в кино актер получил премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Своим метафизическим творчеством отметился в истории литературы ирландский драматург и поэт Уильям Йейтс. Основные герои его произведений собраны из многочисленных образов древнеирландской кельтской культуры. Всю свою жизнь драматург изучал магию и восточные древние религии. В 1899 году вышел его стихотворный сборник "Ветер в камышах", где образный ряд был насыщен персонажами кельтской мифологии и фольклора. В 1923 году Йейтсу была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Метафизика как раздел философии занимается исследованием первоначальной природы реальности, мира и бытия как такового. И все представители дня сегодняшнего имеют свой индивидуальный ключик к истокам бытия, и каждый открывает этим ключом свою персональную дверь.

Когда о рожденном сегодня актере Сергее Маковецком (фото) пишут критики, что он "самый гоголевский из актеров", я охотно соглашаюсь. Ведь если и говорить о метафизике в литературе, то Николай Гоголь и Михаил Булгаков — два ярчайших ее представителя. На счету Маковецкого около сотни фильмов и более двух десятков театральных ролей. Творческий диапазон актера настолько широк, что он может убедительно сыграть и священника, и владельца порноателье, и тихого интеллигента (подобных образов у Сергея Маковецкого целая галерея), и царского вельможу.

Про метафизику актера лучше всех написал режиссер Алексей Балабанов: "На него интересно смотреть на экране. Объяснить такие вещи невозможно. Он может ничего не делать. Просто стоять. Причем на площадке часто кажется, что ничего особенного. Потом смотришь материал — и все. Разводишь руками. Потому что он именно кинематографичен. Это важно: передается человек на пленке или нет. У пленки есть такое мистическое свойство — она не всякого любит".

Не менее, чем Сергея Маковецкого, пленка любит и еще одного замечательного актера дня сегодняшнего Александра Яцко. И именно Александр Яцко был ведущим программы "Раскрывая мистические тайны" на одном из телеканалов. Да и среди ролей, сыгранных актером в разные годы и в разных театрах, есть немало персонажей и произведений и Гоголя, и Булгакова.

Абсолютно демонической магией на экране обладает рожденный сегодня английский актер Малькольм Макдауэл. За свою 40-летнюю карьеру в театре и кино актер переиграл, наверное, всех злодеев на свете. Он, наверное, единственный из актеров в мировом кинематографе получил широкую известность своими яркими и порой жестокими и резко отрицательными ролями.

Быть непризнанным и недооцененным при жизни — это, к сожалению, плата за метафизические дарования для многих рожденных 13 июня. Португальский поэт-мистик Фернандо Пессоа не был исключением. При жизни имя поэта было известно лишь в узком кругу португальских интеллектуалов. Его творчество не встретило понимания среди современников. Пессоа ушел из жизни в безвестности. Культурным символом Португалии и признанным мастером современного португальского языка поэт стал через много лет после своей смерти. Первое полное издание "Книги непокоя" вышло в 1982 году. Сегодня Пессоа считается одним из крупнейших португальских поэтов XX века.

Расшифровать Формулу небес любого дня и любого знака — задача непростая как для самого человека, так и для сторонних наблюдателей. Но цитата из главного произведения Фернандо Пессоа "Книга непокоя" мне кажется наиболее точной для метафизической сути тех, кто пришел сегодня в мир: "Ничего не знать о себе означает жить. Знать о себе немного означает думать. Понять себя внезапно, как в этот ослепительный миг, — значит неожиданно познать какую-то внутреннюю субстанцию, магическую сущность души".

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