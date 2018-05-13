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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 13.05 беспечны

Общество » Наследие » Формула небес

О популярности, кажущейся беспечности, скрупулезности и непрагматичности рожденных 13 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿

Двух друзей Тельцов поэта Булата Окуджаву и композитора Исаака Шварца в днях рождениях разделили всего три дня. Булат Окуджава родился 9 мая, а Исаак Шварц сегодня, 13 мая. Но вся их жизнь была единым, многолетним и необычайно талантливым творческим тандемом.

Мастеров сближал не только схожий художественный вкус, но и общая судьба: они были почти ровесники; и Шварц, и Окуджава были сыновьями "врагов народа", их отцы были репрессированы и растреляны в 1937–1938 годах; оба вынуждено жили вдали от родных мест (Исаак Шварц долгие годы прожил в Киргизии); затем воевали, были ранены на фронте.

Плодотворный союз Шварца и Окуджавы принес 32 песни и романса, наиболее известные из которых песня Верещагина "Ваше благородие" ("Белое солнце пустыни"), "Песенка кавалергарда" ("Звезда пленительного счастья"), романсы "Эта женщина в огне" ("Законный брак"), "Любовь и разлука" ("Нас венчали не в церкви"), а также песни из кинофильма "Соломенная шляпка".

Тельцы, рожденные 13 мая, зачастую пользуются огромной популярностью в обществе. С очевидной легкостью, не прибегая ни к каким ухищрениям, они добиваются признания и успеха, которые другим даются лишь невероятным трудом. К сожалению, такая легкость в достижении цели иногда вызывает упрек со стороны окружающих, готовых обвинить этих людей в поверхностном отношении к жизни и беспечности. Но беспечность — это лишь внешняя оболочка. Рожденные сегодня — это глубокие и чрезвычайно осмысленные люди, скрупулезно подходящие к любой задаче.

Сегодня пришел в наш мир и к, сожалению, слишком рано его покинул Маленький принц — именно так зрители называли удивительного французского певца Грегори Лемаршаля. Его диапазон голоса в четыре октавы прекрасно сочетался с его великодушием, обаянием и искренностью. Певец сочетал в себе фантастическую энергетику, талант, редкостные бойцовские качества и огромную любовь к людям. Грегори излучал внутренний свет, искренность, добро, и, главное, он почти всегда улыбался. Поклонники также называли Грегори Акробатом голоса — так он виртуозно пел без видимых для зрителей усилий. Именно об этой кажущейся легкости и внешней беспечности у Тельцов 13 мая мы уже упомянули. И что бы Лемаршаль ни пел — его исполнение всегда отличалось романтизмом, чувственностью и предельной искренностью.

Тельцы, пришедшие сегодня в мир, способны оказывать значительное влияние на других. Вот почему им следует с особой тщательностью просчитывать возможные последствия как своих поступков, так и не всегда приятных высказываний. К тому же рожденные в этот день обладают способностью передавать свои мысли не только речью, но даже физическим присутствием.

Победитель конкурса "Евровидение-2009" белорусско-норвежский исполнитель Александр Рыбак (кстати, чем-то напоминающий своего космического собрата Грегори Лемаршаля) был дважды обвинен в плагиате за "Журавлиную песню" композитора Кирилла Молчанова, что впоследствии оказалось ошибкой, и за песню Аркадия Укупника "Я не верю в чудеса" из саундтрека к фильму "Черная молния", которая напоминает хит "I Don t Want to Miss a Thing" группы "Aerosmith". За последний плагиат исполнителю была даже присуждена антипремия "Серебряная калоша — 2010".

Но Александр Рыбак не обращает внимание на уколы завистников и прессы, он пишет светлые песни и все его выступления всегда наполнены радостью и светом. Рыбак утверждает: "Слишком многие в мире думают только о прибыли. И мне советуют быть расчетливее. Но я верю в другое — в бескорыстную дружбу и в то, что музыка помогает людям жить".

Многие Тельцы, появившиеся на свет сегодня, возможно, самые непрагматичные из всех представителей этого сугубо материального знака Зодиака. Из тех, кто появился на свет под этим знаком, они единственные пренебрежительно относятся к практическим заботам и хлопотам. Их гораздо больше занимают собственная персона и роль, которую они играют в жизни.

Успех в работе для рожденных 13 мая всегда связан с совершенствованием мастерства, с одной стороны, и с повышенным упорством в достижении цели — с другой. К сожалению, многие представители дня сегодняшнего, сами часто препятствуют своему профессиональному росту. А им иногда надо просто подняться над дилетантством и отринуть всякое легкомыслие.

Легкомыслие зачастую становится самым большим препятствием в жизни этих людей. Им приходится бороться с искушением почивать на лаврах природной одаренности самообучению и легкости самовыражения… Однако наиболее просвещенные личности из тех, кто родился 13 мая, все-таки находят в себе силы к самосовершенствованию, выбирая ответственность и предпочитая ее самодовольству и в конечном счете саморазрушению.

Зачастую поворотным моментом в жизни этих людей становится серьезный кризис, в результате которого у них появляется потребность изменить свое отношение к миру, но понимание сути событий приходит позже, с годами и опытом.

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине сэр Рональд Росс пришел сегодня в наш мир заниматься музыкой и литературой. И несмотря на полученное по требованию отца медицинское образование, он долго еще писал стихи и статьи в журналы на различные не медицинские темы. Но распространение в Индии, где он жил смертельной болезни малярии и череде смертей многих близких ему друзей от этой болезни, кардинально изменило отношение к миру у молодого Тельца. И он начинает заниматься изучением причин этого страшного заболевания.

Росс сомневался в существующей на тот момент теории, что заражение малярией происходит через воздух. Он написал несколько статей, в которых пытался доказать, что малярия обусловлена накоплением в крови кишечных ядов. В дальнейшем он проводит большую серию экспериментов и доказывает, что малярия также может передаваться при комариных укусах. За выводы, полученные по исследованию малярии, Рональду Россу в 1902 году была присуждена Нобелевская премия "за работу по малярии, в которой он показал, как возбудитель попадает в организм, и тем самым заложил основу для дальнейших успешных исследований в этой области и разработки методов борьбы с малярией".

"Работал почти круглосуточно. Спал по два-три часа. Глубину и масштабы трагедии постигал на месте. Не все понимал, не обо всем мог говорить. Да и некогда было. Я был врачом, мы оказывали помощь работникам станции", -так вспоминал весну 1986 года появившейся сегодня на свет военный врач Николай Черемухин. Именно этот героический доктор был одним из ведущих организаторов спасательных мероприятий в зоне катастрофы на Чернобыльской атомной станции.

Через 2,5 месяца спасательных работ Черемухин был эвакуирован со станции в состоянии клинической смерти и с диагнозом хроническая лучевая болезнь. Пройдя реабилитацию после радиации героический доктор прожил еще 22 года, занимался наукой и преподавательской деятельностью. Будучи по основной профессии военным хирургом, Николай Черемухин в ходе своей хирургической практики выполнил около 25 тысяч ЛОР-операций. Им были написаны более 50 научных работ.

"Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить", — так писал о своем видении благотворительности замечательный русский историк и философ Василий Ключевский.

Рожденная сегодня графиня Анна Орлова-Чесменская стала одной из самых крупных благотворительниц для московского ополчения в Отечественной войне 1812 года. Ею было пожертвовано на формирование ополчения сто тысяч рублей, обмундировано и вооружено 18 тысяч крестьян.

Благодаря наследству своего отца графа Орлова Анна Орлова была одной из крупных душевладелиц Российской империи. И уже за несколько десятилетий до отмены крепостного права графиня всячески противилась самой сути крепостного права и старалась улучшить положение своих крестьян, давая им возможность выкупить землю и на ней работать.

В образе графини Орловой мы можем найти по чуть-чуть для каждого рожденного сегодня Тельца. Бытовая щедрость и материальная непрагматичность — не самые типичные качества знака Тельца, как я уже писал выше. Но в Тельцах, рожденных 13 мая, Формула небес устроена иначе. И поэтому воспоминания современников о графине Анне Орловой подходят всей Формуле дня сегодняшнего: "Анна удивила всей своей жизнью, не похожей на остальных. Видано ли, имея баснословные богатства, самых блестящих и знатных женихов, вдруг оставляет все и ведет жизнь затворницы, молится, ездит в монастыри, а многомиллионное состояние тратит на строительство церквей и возрождение монашеских обителей. Как тут не удивиться, а некоторым даже и не возмутиться… Судьба позволяет ей жить в роскоши и есть на золоте, носить жемчуга, которых нет даже у царицы, богатые наряды, а она бросает свои дворцы и переезжает под Петербург, чтобы жить там уединенно в комнате, похожей на монашествую келью, и довольствоваться самой простой пищей. Да она просто возмутитель спокойствия, некий укор совести, живой пример праведной жизни, которую должны вести все, да не у каждого хватает на это духовных сил".

Такой была русская графиня Анна Орлова и такова Формула небес Тельцов, рожденных 13 мая.

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