Астролог: рожденные 13.04 радикальны

О прямоте, силе, радикализме и парадоксальности рожденных 13 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

"Мы себе давали слово — не сходить с пути прямого, но так уж суждено. И уж если откровенно, всех пугают перемены, но тут уж все равно", — эти строчки из легендарной песни "Поворот" вот уже скоро 40 лет исполняет автор музыки к этой песни бас-гитарист группы "Машина времени" Александр Кутиков, отмечающий сегодня свой день рождения. И словосочетания "не сходить с пути", "прямой путь" и — главное — верность данному слову абсолютно точно подходят к Формуле небес представителей знака Овна, рожденных сегодня.

Рожденные 13 апреля практически всегда вынуждены выступать в роли первооткрывателей, прокладывающих себе прямой путь в жизни. Сильные и самодостаточные люди, они часто способны работать в одиночку, и их труд годами может не получать общественного признания. Это в полной мере относится и к Овну Александру Кутикову, который долго искал себя в жизни и в музыке, пока судьба не свела его со Стрельцом Андреем Макаревичем, с которым они вместе стали писать свои первые песни.

Похожий путь в творчестве прошел рожденный сегодня музыкант Сергей Шнуров. В 2016 году, по версии журнала GQ, Шнуров стал человеком и музыкантом года. Но до этого признания была работа Сергея в качестве реставратора по дереву, учеба на философском факультете и подработка на всевозможных работах в лихие 90-е. Шнуров работал грузчиком, сторожем в детском саду, стекольщиком, кузнецом, столяром и даже дизайнером в рекламном агентстве. А потом была музыкальная группа "Ухо ван Гога". И, видимо, дух и смелость звездного собрата Шнурова Овна Винсента ван Гога каким-то образом вселились в молодого музыканта, и появилась группа "Ленинград" — самая смелая и радикальная команда в современном музыкальном пространстве.

Радикализм — это, возможно, одна из отличительных черт многих представителей знака Овна. Но у рожденных 13 апреля радикальность взглядов, высказываний и поступков всегда выходит на авансцену в их реализациях. И уж если Овны, чей день рождения — 13 апреля, все-таки добиваются успеха, им удается заставить окружающих не только оценить значимость их радикальных идей, но и безоговорочно принять их к действию.

Таким радикальным спортсменом и политиком всегда был и остается рожденный сегодня советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Многие шахматные теоретики признают Каспарова величайшим шахматистом в истории. Он единственный в истории шахматной индустрии 11 раз признавался лучшим шахматистом года в мире. Радикальную позицию Каспаров последовательно занимает и как политический деятель, являясь членом координационного совета российской оппозиции и руководителем международного совета "Фонда защиты прав человека" в Нью-Йорке.

Рожденные 13 апреля часто встречают на своем жизненном пути серьезные неудачи, которые прямые и конкретные Овны переживают крайне болезненно. Но сломать Овнов, рожденных сегодня, редко кому удается. Они продолжают следовать взятому курсу невзирая на общественное мнение.

Рожденная сегодня российский политик Ирина Хакамада является примером человека, который однажды выбрал свой прямой путь и не сворачивает с него в течение долгих лет. Именно своим собственным примером Ирина Хакамада сумела убедить российских женщин в том, что у них есть право быть активными, отстаивать свои права и прекрасно конкурировать с мужчинами во многих вопросах. Свою Формулу небес Хакамада реализует последовательно и честно. Кто-то ей завидует, кто-то ее ругает, кто-то ею восхищается. Главное — что она никого не оставляет равнодушным. Порой действия и решения Ирины Хакамады кажутся парадоксальными.

Парадоксальность — еще одна из отличительных особенностей многих Овнов, рожденных сегодня. Хакамада была первой женщиной в истории современной России, которая в 2004 году стала кандидатом в президенты, бросив вызов мужчинам-кандидатам. И по-прежнему актуальными звучат ее слова, сказанные много лет назад: "Женщины-политики в России появятся реально тогда, когда проблемы власти не будут решаться в бане с водкой, пивом и девочками. Женщина, идущая в политику, — это женщина, идущая за любовью. Она хочет, чтобы ее любили все".

Женщины любят рожденного сегодня певца Михаила Шуфутинского, которого по праву можно назвать последовательным и верным современным символом музыки в жанре шансон. Свою карьеру исполнителя молодой и талантливый Овен Шуфутинский начинал в Магадане в ресторане "Северный", где он исполнял песни родоначальников русского шансона Александра Вертинского и Петра Лещенко.

Позже Михаил Шуфутинский стал руководителем ансамбля "Лейся, песня", который сам в шутку называл ансамблем "Вейся, пейсы", подразумевая свое еврейское происхождение. Кстати, песня Александра Розенбаума "Еврейский портной" и по сей день является визитной карточкой во всех концертных программах Михаила Шуфутинского.

В 1997 году музыкант получил премию "Серебряная калоша" "За сомнительные достижения в области шоу-бизнеса". Но Овна, рожденного 13 апреля, собирающего стадионы влюбленных зрителей, сложно уколоть, оскорбить или унизить чем-либо. Он всегда идет своим путем. И официальное общественное признание его мало беспокоит. Но Родина все-таки оценила творчество исполнителя. И в 2013 году с формулировкой "за заслуги в области искусства" Михаилу Шуфутинскому было, наконец, присвоено звание Заслуженный артист Российской Федерации.

Возможно, официального признания однажды дождется и Сергей Шнуров, но пока его песни и клипы бьют абсолютные рекорды по просмотрам на интернет-каналах, а самого Шнурова последователи Церкви Летающего Макаронного Монстра признали своим святым. Поводом для канонизации певца стала его песня о лапше быстрого приготовления.

И пока песни группы "Ленинград" (например, "Лабутены" и "В Питере пить") становятся неофициальными гимнами интернета, нельзя не вспомнить про рожденного сегодня автора музыки официального гимна СССР и Российской Федерации, замечательного советского композитора Александра Александрова.

Мы уже отметили, что парадоксальные события и явления сопровождают героев дня сегодняшнего по жизни постоянно. Молодой Овен Александров с детства был влюблен в церковную музыку и самозабвенно обучался на регента в придворной певческой капелле, а затем работал регентом архиерейского хора в Твери и даже написал религиозную симфоническую поэму "Смерть и жизнь". Парадокс Формулы небес состоит еще и в том, что долгие годы после социалистической революции будущий автор гимна Советского Союза композитор Александров работал регентом храма Христа Спасителя в Москве.

Но марсианская военная энергия (знак Овна управляется планетой Марс) своим напором вытеснила в композиторе Александрове дирижера церковного хора. И уже в 1928 году он создает военно-капельмейстерский класс, который стал впоследствии военным факультетом Московской консерватории, а в XXI веке уже Институтом военных дирижеров при Министерстве обороны России. Но главным и любимым детищем Александрова, конечно же, был Ансамбль песни и пляски, с которым его отец-основатель объехал весь Советский Союз и множество зарубежных стран.

Однажды Владимиру Высоцкому дали заполнить анкету, где наряду с вопросами "ваш любимый актер", "ваша любимая книга", "ваше любимое блюдо" был вопрос "ваша любимая песня". Высоцкий потом говорил, что над большинством ответов он мучился несколько дней, а вот любимую песню назвал сразу — "Священная война" Александрова. Спустя много лет социологи проводили подобные опросы среди населения и песня "Священная война" была названа как самая любимая у подавляющего числа отвечавших. Впоследствии похожая ситуация повторилась и с мелодией гимна СССР, когда после десяти лет различных мелодий гимна новой России музыка Александра Александрова, сочиненная им в далеком 1943 году, вновь стала главным музыкальным символом страны.

Создавать символы для своего времени — это то, что получается у рожденных сегодня представителей знака Овна замечательно. Они и сами являются отчасти символами времени, в котором они живут. Такова уж их Формула небес.

Таким символом для США остается и по сей день рожденный сегодня третий президент США Томас Джефферсон, один из авторов Декларации независимости США (того исторического документа, в котором британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, что фактически и стало рождением новой страны).

И если советский композитор Александр Александров увековечил себя на многие поколения в звуке своего волшебного гимна, то его космический двойник Томас Джефферсон нашел свое почетное место на банкноте США достоинством два доллара. Эти редкие банкноты сегодня являются магическим талисманом для их обладателей. Миллионы людей во всем мире верят, что наличие в бумажнике купюры достоинством в два доллара способствует финансовому процветанию.

Символом современного российского спорта, женской красоты и необыкновенного обаяния служит для миллионов поклонников фигурного катания рожденная сегодня трехкратная чемпионка Европы, двухкратная чемпионка мира и Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Рожденная сегодня французская королева Екатерина Медичи и по сей день считается символом могущества королевской власти, а историки называют ее самой могущественной женщиной в Европе XVI века, а ее правление — эпохой Екатерины Медичи.

Создавать свои собственные эпохи и символы времени — это, как писал Борис Пастернак, способность "привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов". И пусть рожденные сегодня Овны привлекают пространство порой слишком радикально и парадоксально, но за собой они оставляют эпоху "Машины времени" и таких символов времени, как Гарри Каспаров или Ирина Хакамада.

И пускай для большинства людей на земле официальным изобретателем первого телефона в мире является Александр Белл, но пространство знает и помнит, что настоящим изобретателем первого телефона за пять лет до Белла был итальянский ученый Антонио Меуччи, рожденный 13 апреля. Американская компания просто украла у него патент. Так Беллу досталась всемирная слава и деньги, а Антонио Меуччи любовь пространства. А для Формулы небес любовь пространства всегда важнее.

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