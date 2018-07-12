Александр Домогаров не проходит пробы на роль мужа

Об образовании, сентиментальности, убедительности, чувстве юмора, изобретениях и требовательности рожденных 12 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿

"Пришел, увидел, победил"; "Жребий брошен"; "Разделяй и властвуй" — эти крылатые выражения знакомы каждому. И произносил их, по свидетельству историков, древнеримский император, полководец и писатель Гай Юлий Цезарь (фото). Говорил Цезарь именно так или иначе, проверить сложно, ведь жил Цезарь более двух тысяч лет тому назад. А вот дату появления Цезаря на свет по звездам рассчитать можно безошибочно. И эта дата — 12 июля 100 года до нашей эры.

Как и полагается образованному и сентиментальному Раку, Цезарь придерживался политики милосердия, но в то же время казнил ряд своих ключевых оппонентов. В эру Овна, которая предшествовала наступлению милосердной эры Рыб, казнить врагов было обычным делом. Римская империя питалась энергией воинственного Овна на протяжении многих столетий.

Цезарь был известен и как литератор. Благодаря простоте и ясности стиля его сочинения считаются классикой древнеримской литературы и используются при обучении латинскому языку.

К имени Юлия Цезаря восходят титулы кайзер и царь, а также название седьмого месяца во многих языках мира — июль. Как замечательна Формула небес: июль называют месяцем Юлия; Юлия назвали от латинского слова Julius (буквально — "кудрявый"). А большая часть дней июля управляется знаком Рака. И именно под этим июльским знаком Рака и родился в пространстве Вселенной великий римский правитель.

Рожденные 12 июля — мастера убеждения. И не только потому, что их аргументы всегда логичны и весомы. В этих людях живет природный дар укротителей. При необходимости они могут воздействовать на оппонента лаской и улыбкой (как иногда и делал Юлий Цезарь), в особых случаях — применить угрозу. Однако чаще всего им хватает чувства юмора, чтобы уложить противника на лопатки.

Рожденные 12 июля хороши не только в убеждении, но и в инициировании действия. Благодаря их усилиям сдвигаются с места проекты, которым, казалось бы, не суждено было материализоваться.

Таким подвижником был в истории воздухоплавания одесский авиатор Сергей Уточкин. 2 октября 1907 года в Одессе после нескольких неудачных попыток он совершил первый самостоятельный полет на приобретенном им воздушном шаре. В ближайшие несколько лет бесстрашный авиатор совершил около 150 полетов в 70 городах России и за ее пределами.

Сергей Уточкин стал первым авиатором, поднявшим аэроплан в московское небо. И выдающийся авиаконструктор Николай Жуковский, и тогда еше молодой студент Павел Сухой (будущий военный авиаконструктор) завороженно смотрели в небо и восхищались талантом и мастерством гениального авиатора-подвижника.

Следуя своей Формуле небес, сдвинул с места важнейший проект XIX века американский изобретатель и предприниматель Джордж Истмен (фото). Истмен придумал фотопленку, которая стала легче и качественнее, чем существовавшие до этого пластины. Целью Истмена была популяризация фотографии. В 1888 году появился первый фотоаппарат Kodak, а после регистрации торговой марки Kodak была образована компания Eastman Kodak в честь ее основателя.

Прекрасно выполнил свою миссию на земле рожденный сегодня американский изобретатель Ричард Фуллер. Считая себя заурядным индивидом без особых денежных средств или ученой степени, он решил посвятить свою жизнь тому, чтобы выяснить, что личности вроде него могут сделать для улучшения человечества из того, что большие организации, правительства или частные предприятия не могут выполнить в силу своей природы.

На протяжении этого эксперимента всей жизни Фуллер написал 28 книг и сделал большое число изобретений, в основном в сфере дизайна и архитектуры, наиболее известным из которых является легкий и прочный "геодезический купол" — пространственная стальная оболочка из прямых стержней.

Иногда Раки, рожденные 12 июля, настолько хитро и ловко преподносят свои идеи будущему исполнителю плана, что тот начинает действовать, будучи полностью убежденным, что гениальный замысел родился именно в его голове. Именно так часто и поступал Фуллер, когда его изобретательство нуждалось в значительном финансировании.

Полным космическим двойником Фуллера может считаться рожденный сегодня американский мыслитель и писатель Генри Дейвид Торо. Оба они принадлежали к философско-литературному течению под названием трансцендентализм. И Фуллер, и Торо исповедовали социальное равенство "равных перед Богом" людей, духовное самоусовершенствование и близость к природе.

К сожалению, рожденные 12 июля бывают чрезмерно требовательными родителями. Привыкшие навязывать свое мнение другим, они часто забывают о том, что дети не соперники и не оппоненты. Подобные проблемы возникают и в любовных отношениях. Партнеры рожденных 12 июля зачастую протестуют против подавления их воли, и это порождает конфликты. Поскольку рожденным 12 июля нелегко найти столь же сильного и волевого спутника жизни, как они сами, им долго не удается обрести личное счастье.

Четыре попытки найти себе спутницу жизни делал секс-символ российского кино Александр Домогаров (фото). Но Формула небес 12 июля пока не улыбается актеру в семейной жизни.

Также многократно пытался создать семью знаменитый режиссер Юрий Завадский, почти 40 лет возглавлявший Театр Моссовета в Москве, а до этого руководивший Театром Советской Армии.

Александр Домогаров и Юрий Завадский не видели друг друга ни разу. Юрий Завадский умер раньше, чем Александр Домогаров стал актером. Но удивительна Формула небес. Александр Домогаров тоже десять лет играл в Театре Советской Армии и уже 23 года играет в Театре Моссовета, который фактически создал Юрий Завадский. Ну а про абсолютное сходство циклов семейной жизни мы уже отметили.

Кстати, знаменитое "Жена Цезаря должна быть выше подозрений" касалось и трех жен Юлия Цезаря. Но ни с одной из них любвеобильный Рак-Цезарь так и не был счастлив.

Присутствие рожденных 12 июля заметно в любой обстановке. На работе неизменное восхищение вызывает их компетентность, к тому же они незаменимы в роли арбитров на диспутах. Однако они совершенно не могут считаться с теми, кто не вызывает их восхищения или, по крайней мере, уважения. Вот почему люди, чей день рождения — 12 июля, чаще всего стремятся найти работу, не предполагающую прямого подчинения руководителю. Кроме того, будучи людьми упрямыми и убежденными в собственной правоте, они, случается, трудно принимают философию компании или организации.

Вот таким бунтарем вошел в историю один из самых известных художников начала XX века Амедео Модильяни (фото). Стиль, в котором увековечил себя Модильяни, получил название экспрессионизм. Этот стиль, как мне кажется, подходит представителям знака Рака наиболее органично. И Модильяни в нем был лучшим. Ведь именно экспрессионизм стремится не столько к воспроизведению действительности, сколько к выражению эмоционального состояния автора. А когда автор — Рак, рожденный 12 июля, то с эмоциями и чувствами у него все замечательно.

Опять-таки, в силу особенностей своей натуры рожденные 12 июля просто обречены иметь врагов и вызывать антагонистические чувства со стороны тех, кто находится рядом с ними. Они непременно считают, что действуют на благо общего дела, но окружающие усматривают в их решительности и упорстве проявление диктаторских замашек и желают их обуздать.

Такими эмоциональными диктаторами, по сведениям современников и коллег по цеху, являлись в разных ситуациях рожденные сегодня: классик одесской литературы Исаак Бабель (фото); чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда (фото); американский пианист Ван Клиберн (фото); основоположник жанра фильмов ужасов, американский кинорежиссер Тод Броунинг; советский и российский режиссер Павел Лунгин и солист группы "Ария" Валерий Кипелов.

Мятежную, противоречивую и абсолютно свободную суть рожденных сегодня Раков иногда крайне сложно принять, а уж понять — тем более. Жить вопреки — это практический девиз для каждого из героев 12 июля. Поэтому и закончим сегодняшнюю Формулу небес замечательными строчками российского рок-музыканта Валерия Кипелова.

Пусть пророчит мне ветер северный беду,

Я пройду и через это, но себе не изменю.

Ветер бей сильней, раздувай огонь в крови!

Дух мятежный, непокорный, дай мне знать, что впереди!

Чтобы жить вопреки!

﻿﻿﻿Читайте все публикации рубрики "Формула небес"