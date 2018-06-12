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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 12.06 оптимистичны

Общество » Наследие » Формула небес

Об оптимизме, щедрости, великодушии и в то же время жесткости, излишней назидательности и требовательности рожденных 12 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿

"В жизни все временно. Если все идет хорошо — наслаждайся, это не будет длиться вечно. Ну а если все паршиво — не кисни, это тоже не навсегда", — так Федор Достоевский описал то, что принято называть состоянием оптимизма. Именно это состояние наиболее близко и органично для Формулы небес рожденных сегодня Близнецов.

Рожденные 12 июня, как правило, идут по жизни убежденные в том, что она прекрасна. Они редко испытывают пораженческие настроения, даже при самых мрачных обстоятельствах.

Символом воинствующего оптимизма может являться пришедший сегодня в наш мир представитель немецкой ветви финансовой династии Ротшильдов Амшель Ротшильд (фото). Он был старшим сыном основателя династии Майера Ротшильда и прекрасно управлял банком во Франкфурте-на-Майне, в то время как его братья возглавили банковские дома в Париже, Лондоне, Неаполе и Вене. Амшель был одним из первых филантропов в династии и за свои благие дела был пожалован дворянским титулом и использовал приставку "фон", дабы подчеркнуть свой новообретенный аристократический статус.

Не менее оптимистично прожил свою долгую жизнь еще один представитель громкой финансовой фамилии Дэвид Рокфеллер (фото). Благодаря своему оптимизму рожденному сегодня американскому банкиру удалось прожить 101 год. Он был внуком нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера, основателя компании "Стандарт Ойл" Джона Рокфеллера. Сам же Дэвид Рокфеллер вошел в историю как один из самых успешных банкиров на посту главы Chase Manhattan Bank и многолетний активный участник элитного Бильдербергского клуба.

Также Рокфеллером была основана Трехсторонняя комиссия для более тесного сотрудничества между Северной Америкой, Западной Европой и Японией. Комиссия называется некоторыми источниками чуть ли не мировым правительством. Зная, что импульс при создании этой комиссии исходил от Близнеца, рожденного 12 июня, думаю, что эти опасения крайне преувеличены.

Так устроена Формула небес дня сегодняшнего, что ее представители, зачастую увлекаясь проблемами вселенского масштаба, тратят на их разрешение слишком много энергии, отвлекая ее от решения насущных задач. В этом смысле им нужно проявить особую осторожность и следить за тем, чтобы нерешенные проблемы личного порядка не сказывались отрицательно на итогах их жизненной активности.

Проблемами вселенского масштаба увлекался рожденный сегодня основоположник русского фашизма, русский эмигрантский политик Анастасий Вонсяцкий. С юношеских лет Вонсяцкий придерживался монархических взглядов, которые вкупе с ненавистью к коммунизму стали основой сформированной им идеологии русского фашизма. Вонсяцкий упорно отрицал сходство своей партии с национал-социалистической и заявлял: "По моим понятиям, "фашист" значит "стопроцентный антикоммунист", а вовсе не обязательно то, что имеют в виду в Германии и других странах".

Не менее сложные задачи ставил перед собой рожденный сегодня Отто Скорцени. Этот немецкий диверсант австрийского происхождения получил широкую известность в годы Второй мировой войны своими успешными спецоперациями. Самая известная операция Скорцени — освобождение из заключения свергнутого Бенито Муссолини.

Рожденные 12 июня могут быть в высшей степени щедрыми и великодушными людьми, однако лишь в том случае, если они чувствуют, что их помощь или дар действительно нужны другим. Большинство из них исповедуют принцип: "Господь помогает только тем, кто сам стремится помочь себе". Поэтому к ним, пожалуй, бесполезно подходить с протянутой рукой в надежде на подаяние. Кстати, подобное кредо применимо даже по отношению к собственным детям и родителям. И хотя они всегда готовы прийти на помощь близким, временами их не без оснований обвиняют в жесткости, излишней назидательности и требовательности.

Жесткостью и требовательностью вошел в историю 41-й президент США Джордж Буш-старший (фото), которому сегодня исполняется 94 года. Он является на сегодняшний день самым долгоживущим в истории президентом США. Помимо того, что он обладал всепоглощающим оптимизмом (что является, как мы видим, эликсиром долголетия для многих родившихся сегодня), современники Буша запомнили его как чрезвычайно жесткого руководителя и на посту группы по борьбе с наркотиками, и на должности постоянного представителя США при ООН, и по работе в Китае, и на должности директора ЦРУ, и на должности вице-президента США, и уже непосредственно на должности президента.

На последней должности Буш имел очень высокий рейтинг доверия среди населения — 89 процентов. Инаугурационная речь Буша вся была пронизана оптимизмом, так присущим представителям дня сегодняшнего: "Мы живем в мирное, благополучное время, но мы можем сделать его еще лучше. Когда подует новый ветер и мир, обновленный свободой, покажется родившимся заново, в сердцах людей дни диктаторов закончатся. Тоталитарная эра проходит, старые идеи сдуваются, как листья со старых безжизненных деревьев".

Близнецы, рожденные 12 июня, — в высшей степени обязательные и ответственные люди, которые понимают, что излишняя доброта убивает независимость, а чрезмерная опека тормозит духовный рост. Рожденные 12 июня являют собой удивительную смесь прагматизма и идеализма. Их наивность проявляется в отношении к самим себе, но никак не ко всему миру, на который они смотрят трезвым реалистичным взглядом.

Такой детской наивностью запомнился современникам замечательный публицист Михаил Кольцов (фото). Каждый из рожденных под знаком Близнецы в душе немножечко революционер, и Кольцов не стал исключением из правил. Вначале он был активным участником Февральской революции в России и изложил свою радость от свержения самодержавия в брошюре под названием "Как Россия освободилась", где восторженно оценил создание Временного правительства и роль Aлександра Керенского.

Он также был активным участником Октябрьской революции и в 1918 году вступил в партию большевиков. Но через несколько месяцев заявил о выходе из партии, объясняя, что ему не по пути с советской властью и ее комиссарами. Однако через несколько месяцев оказался в занятом германскими войсками Киеве в составе советской дипломатической миссии.

Окончательно определившись со своими политическими взглядами, Михаил Кольцов со временем стал самым известным журналистом в СССР. Выступал с сатирическими материалами, много работал в жанре политического фельетона. Был инициатором возобновления издания журнала "Огонек", основателем журнала "За рубежом", членом редколлегии газеты "Правда", создателем журналов "За рулем" и "Советское фото". В 30-е годы был главным редактором сатирического журнала "Крокодил".

За свою недолгую жизнь (публицист прожил 41 год, в 1940 году он был расстрелян, а в 1954 году реабилитирован) Кольцов написал около 2000 газетных статей на актуальные темы внутренней и внешней политики.

Наибольшее удовлетворение рожденные 12 июня испытывают, находясь в движении. Они любят летать, водить машину — короче говоря, путешествовать. Очень часто им кажется, что движение вперед помогает им освободиться от прошлых проблем. Многие из них находят успокоение в периодическом отключении от своих многочисленных обязанностей.

В постоянном движении, гастролируя по всему миру, проводит свою жизнь основатель театра мимов, рожденный сегодня советский и российский клоун Вячеслав Полунин (фото). Полунин — уникальный Близнец. Он и актер, мим и клоун, и автор реприз, и режиссер-постановщик клоунских номеров. Весной 1989 года с подачи Полунина караван бродячих комедиантов, стартовав в Москве, превратил Европу в единое театральное пространство. Так началась традиция европейского фестиваля уличных театров "Караван мира".

Свой удивительный театр "Школа современной пьесы" создал и возглавляет уже 30 лет замечательный российский театральный режиссер и педагог Иосиф Райхельгауз (фото). Многие годы режиссер совершает длительные и экстремальные путешествия на квадроциклах, о чем написал замечательную книгу "Прогулки по бездорожью".

В своем "бездорожье" Близнецы, рожденные сегодня, черпают свой оптимизм. И чем труднее дороги, тем с большим оптимизмом и бесстрашием Близнецы начинают свое движение.

Замечательный бард Юрий Визбор, рожденный под знаком Близнецы, однажды написал: "Нет дороги окончанья, есть зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог". В этом и есть Формула небес для рожденных сегодня.

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