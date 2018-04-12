Астролог: рожденные 12.04 чуткие

О наблюдательности, светскости, чуткости и терпении рожденных 12 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

"Театр начинается с вешалки", — эту знаменитую фразу театрального деятеля Константина Станиславского, рожденного под знаком Козерога, знают и повторяют многие. В ней заложена так близкая сердцу каждого Козерога структура жизни, а в ней упорядоченность и дисциплина.

Но русский театр, конечно же, начинался не с вешалки, а с литературного гения Александра Островского. Именно этот драматург-Овен, рожденный 12 апреля, создал русскую театральную школу и целостную концепцию театральной постановки. Потому что в простых и доступных пьесах Островского изображаются обычные ситуации с обычными людьми, драмы которых уходят в быт и человеческую психологию.

Формула небес для многих рожденных 12 апреля включает в себя множество тонкостей, но способность быть бытовыми и светскими психологами и наблюдателями будет преобладать в каждом из них. И так же, как знаменитая героиня пьесы Островского "Гроза" Катерина была названа "лучом света в темном царстве", так и психологи-наблюдатели Овны, рожденные 12 апреля, направляют свой лучик света в ту светскую жизнь, в которой они чувствуют себя наиболее комфортно и органично. "Чужая душа потемки", — говорила одна из героинь пьесы Островского "Доходное место". Вот в эти самые потемки рожденные сегодня Овны чаще всего и заглядывают.

Рожденные 12 апреля особенно чутко улавливают общественные настроения. Их коммуникабельность впечатляет, а по их манерам вполне можно судить о модных течениях в свете, сливки которого они часто представляют. Люди, чей день рождения — 12 апреля, предпочитают находиться в центре внимания. Однако наиболее удачливые из них или же облеченные властью стараются обратить свою популярность во благо тех, чьи чаяния и надежды они олицетворяют.

Генерал-майор, почетный член Российской академии наук, рожденный сегодня русский путешественник и натуралист Николай Пржевальский в зрелом возрасте уже был абсолютно равнодушен к чинам, званиям и наградам и столь же неравнодушен к живой исследовательской работе. Будучи хорошо образованным натуралистом, Пржевальский был в то же время прирожденным путешественником-скитальцем, предпочитавшим одинокую степную жизнь всем благам цивилизации. Наблюдательность позволила Пржевальскому рассмотреть в степях Азии его знаменитую дикую лошадь, которая с тех пор носит его имя. Отличие лошади Пржевальского от всех остальных лошадей состоит в том, что у всех видов семейства лошадиных 64 хромосомы, а у лошади Пржевальского их 66. И многие ученые считают именно лошадь Пржевальского самой древней лошадиной породой на Земле.

Бытовым психологом изучившим потемки кошачьей души вошел в историю мирового цирка рожденный сегодня дрессировщик Юрий Куклачев. Желание блистать в лучах славы и в свете цирковых софитов не оставляло молодого Овна Куклачева с ранних лет. И начиналось все с простодушного и лукавого клоуна-скомороха по имени Василек. Но слава легенды манежа дрессировщика-Овна Вальтера Запашного не давала молодому Овну Куклачеву покоя. А Овны рано или поздно добиваются своего.

И так однажды в выступлениях клоуна появляется домашняя кошка. Но кошки не тигры, хоть и похожи на них. Кошки считаются животными, крайне сложно поддающимися дрессировке. Ведь кошку практически невозможно заставить делать то, чего она не хочет делать. Надо долго изучать формулу кошачьих мотиваций. А это гиперсложная задача, ведь кошка всегда живет и гуляет сама по себе, практически никого не впуская в свой мир. И тут Куклачева спасла Формула небес тонких психологов, рожденных 12 апреля. Именно эта формула помогла дрессировщику досконально изучить повадки кошек и набраться терпения, чтобы находить позитивные кошачьи мотивации и заставлять капризных животных выступать на сцене.

Кстати, терпение — это особое качество Формулы небес рожденных именно сегодня Овнов. А быть терпеливыми по жизни удается далеко не всем представителям знака Овна. Ведь Овен — пожалуй, самый нетерпеливый знак Зодиака.

Невероятным терпением и воображением обладал и рожденный сегодня легендарный советский поэт-песенник Леонид Дербенев. И при этом работал Дербенев, как и положено рожденным под знаком Овна, с невероятной быстротой и эффективностью. Работавший с Дербеневым композитор Сергей Дьячков утверждал: "У Дербенева была такая быстрота мышления, что он находил в конце концов нужный вариант. И это была фантастика".

Многие коллеги уверяли, что если бы Леонид Дербенев написал в своей жизни слова только к одной единственной песне "Есть только миг между прошлым и будущим", — то славы и народной любви к нему бы не убавилось. Но сам поэт-песенник был убежден, что слава в его работе — это второстепенное. Но, как и предписано по Формуле небес дня сегодняшнего, светского признания Дербенев не стеснялся и сам себя одновременно в шутку и всерьез называл Пьером Карденом в эстрадной песне.

Пьер Карден родился под знаком Рака, и его Формула небес еще впереди, а вот сегодня появился на свет главный "закадровый" голос страны, выдающийся советский актер Ефим Копелян. После постоянного присутствия его бархатного голоса "за кадром" в первом советском детективном сериале "Семнадцать мгновений весны" Ефима Копеляна коллеги в шутку стали называть Ефим Закадрович. Именно своим голосом наблюдательный актер-психолог Копелян сообщал зрителям о мыслях и ментальных экспериментах советского разведчика Штирлица.

Доходить до сути вещей путем тщательного и долгого анализа, копаться в деталях и тонкостях событий и явлений — это неотъемлемое свойство Формулы небес практически каждого из рожденных сегодня.

Обращаясь к коллегам, друзьям или близким, будь то в письменной форме или с ораторской трибуны, они безумно счастливы, когда им все-таки удается донести свои умозаключения до аудитории, не всегда охотно воспринимающей их точку зрения.

Таким письменным обращением стало открытое письмо 25 деятелей советской науки, литературы и искусства Леониду Брежневу против реабилитации Иосифа Сталина, написанное 14 февраля 1966 года. Одним из подписантов был рожденный сегодня советский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, руководитель Театра Советской армии Андрей Попов. Это был чрезвычайно смелый и ответственный поступок для тех лет и входивший в те годы в культурную элиту страны замечательный представитель знака Овна совершил этот поступок осознанно и смело.

Осознанно и смело всегда ведет себя и в жизни, и на экране рожденный сегодня замечательный американский актер Энди Гарсиа. И несмотря на строгие моральные принципы и отсутствие скандалов вокруг его персоны Гарсиа стал популярным в Голливуде и во всем мире, где смотрят американские фильмы. Свою частную жизнь Гарсиа ревностно скрывает. И его биография свободна от сплетен и скандалов, что, согласитесь, редкое явление в Голливуде. В работе он также придерживается строгих моральных принципов: отказывается сниматься в постельных сценах и даже просто обнажаться в кадре. Гордится тем, что за все годы актерской карьеры не сделал ничего такого, за что пришлось бы краснеть перед детьми.

Несмотря на провокационный популярный клип группы "Винтаж" "Плохая девочка" ничего такого, что смогло бы заставить рожденную сегодня актрису Елену Корикову краснеть перед детьми, она тоже не совершала. Так же, как и ее космический двойник Энди Гарсиа, Елена Корикова избегает скандалов и не впускает журналистов в свою личную жизнь. Актриса имеет за спиной не одни серьезные отношения, и ее мужчины всегда интересовали прессу. Это закономерно. Елена Корикова — красивая и харизматичная женщина. После всеобщей популярности, которая обрушилась на нее благодаря сериалу "Бедная Настя", Корикова, по версии одного из глянцевых мужских журналов, заняла второе место среди самых сексуальных женщин в мире.

Красиво, без скандалов прожила свою жизнь на сцене знаменитая испанская оперная певица Монсеррат Кабалье, отмечающая сегодня свой 85-й день рождения. Прославилась на весь мир замечательная представительница знака Овна в первую очередь своей оперной исполнительской техникой бельканто и ролями в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Певица за долгую красивую творческую жизнь сыграла 88 ролей и исполнила около 800 камерных произведений.

Громкий скандал, случившийся несколько лет назад, немного подпортил безупречную репутацию певицы. Тогда Формула небес дала легкий сбой и Монсеррат Кабалье обвинили в неуплате налогов и даже приговорили к шести месяцам тюрьмы за мошенничество. Но так как певица признала свою вину и выплатила штраф в 254 тысячи евро, суд в Барселоне назначил ей условное наказание и певица осталась на свободе. Недаром же сама певица пела о своем родном городе в песне "Барселона" вместе с легендарным Фредди Меркьюри: "У меня была голубая мечта, я была окутана мечтой, и мной управлял инстинкт".

Барселона поверила певице и простила ей ее инстинктивный и импульсивный порыв Овна уйти от налогов. Представителей знака Овна, как и детей, не стоит строго наказывать, их проще просто пожурить и простить. На свободе они будут приносить гораздо больше пользы.

Абсолютной гордостью и украшением для всех рожденных 12 апреля может служить пришедший сегодня в наш мир первый в истории обладатель Нобелевской премии по экономике голландский экономист Ян Тинберген. Этот ученый, в прямом смысле, был лучом света в мутных и темных дебрях, в которые неоднократно погружались экономики разных стран на протяжении XX века. Именно ему принадлежит знаменитая книга "Экономический цикл в Соединенных Штатах", в которой он, используя 48 уравнений, сконструировал модель, показывающую взаимодействие между различными подразделениями американской экономики в период между окончанием Первой мировой войны и началом Великой депрессии.

На протяжении всей своей жизни Тинберген придерживался гуманистических идеалов. Этот идеализм заставлял гениального Овна изучать проблемы правосудия и справедливости, создаваемых распределением власти и доходов не только среди отдельных членов общества, но и среди целых наций. С его точки зрения, именно эти проблемы в высшей степени приоритетны для научных исследований и для разработки политики.

Один из современников очень точно писал о Тинбергене: "Эта мягкая душа, испытывающая отвращение к власти, — поистине святой гуманист". Помогая нам получить представление о том, как заставить работать смешанную экономику, Тинберген сделал больше для сохранения свободы в мире, чем все остальные экономисты, вместе взятые.

Часто именно так и работает Формула небес для рожденных 12 апреля. Формула одного дня заменяет множество других дней.

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