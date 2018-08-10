Компанию Apple основали масоны

О правдолюбии, даре целительства и гипноза, понимании человеческой натуры и интуиции рожденных 11 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Магический" — просто другое слово для обозначения психического", — так утверждал знаменитый психоаналитик Карл Юнг, рожденный под знаком Льва. Рассмотрим же магическую Формулу небес Львов, рожденных сегодня.

Рожденные 11 августа испытывают интерес к темным сторонам жизни и к темам, обычно вызывающим неприятие у достаточно деликатных людей. Они чувствуют, что их задачей является отважно обнажать скрытое: тестировать и при необходимости разоблачать тех, кто выдает себя за другого. Доказательства и документирование правды, какой бы чудовищной она ни была, может превратиться у них в манию и даже стать делом их жизни.

Сегодня пришел в наш мир американский медиум и ясновидящий Эндрю Джексон Дэвис. Большинство поклонников считают этого медиума основателем учения спиритуализм. Еще в раннем возрасте Дэвис был введен в транс, и в этом состоянии он читал закрытые книги, ставил диагнозы и даже, не обладая никакими медицинскими знаниями, прописывал лечение, которое каким-то образом действительно помогало больным.

Став взрослым, Дэвис активно начал развивать свою способность к ясновидению и занялся целительством. Он утверждал при этом, что человеческое тело становится для его "внутреннего зрения" прозрачным, источающим сияние, которое у больных органов тускнеет. При этом он иногда выполнял диагностические упражнения на расстоянии, позволяя "эфирному телу" высвобождаться из физической оболочки в результате "магнетических манипуляций".

Спустя 50 лет после "магнетических манипуляций" Эндрю Дэвиса 11 августа в СССР появился доктор-психотерапевт Анатолий Кашпировский, который точь-в-точь реализовал целительный потенциал Формулы небес 11 августа. Кашпировский так же, как и Дэвис, обладал внутренним зрением, вводил огромные массы людей в состояние гипноза и транса и излечивал дистанционно, в том числе во время телевизионных сеансов, от многих заболеваний.

Самым известным манипулятором конца XX века в постсоветском пространстве, без сомнения, стал рожденный сегодня основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди. По целительному рецепту счастья, здоровья и богатства доктора Мавроди добровольно пытались лечиться порядка 20 миллионов человек. В 2003 году Мавроди был признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах, а его "рецепты богатства" принесли ущерба его "пациентам" на три миллиарда рублей.

Львы, рожденные сегодня, при правильном управлении своими талантами целителей и гипнотизеров могут решать многие вопросы позитивным и творческим путем, просвещая и обучая своих собратьев… Ведь рожденные 11 августа обладают тонким пониманием человеческой натуры и их очень трудно надуть. Что касается денег, то они вкладывают их с умом и при этом не делают секрета из способов достижения финансового успеха.

Раскрыть возможности человеческого тела в полной мере удалось рожденному сегодня немецкому педагогу Фридриху Людвигу Яну. Именно его принято считать "отцом современной гимнастики". Он считал задачей своей жизни поднятие народного духа Германии путем развития физических и моральных сил населения. Он стал основателем нескольких спортивно-гимнастических обществ, готовивших молодежь. Благодаря его работам стали широко использоваться такие гимнастические снаряды, как брусья, бревно, конь и свободные подвесы (гимнастические кольца).

Укреплением человеческого тела не с внешней, а с внутренней стороны занимался всю жизнь нидерландский врач-патолог Христиан Эйкман. Врожденная способность рожденных 11 августа вскрывать все тайное и скрытое в полной мере реализовалась в деятельности ученого. Он проанализировал состояние множества пациентов, страдающих болезнью бери-бери (болезнь, возникающая вследствие недостатка тиамина в организме человека, преимущественно у людей, питающихся белым рисом). Эйкман продемонстрировал, что эта болезнь вызывается неправильным рационом, что привело к открытию витаминов. За это открытие Христиан Эйкман в 1929 году был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Рожденные сегодня Львы крайне нуждаются в аудитории для демонстрации своего необычного поведения. Всё напоказ — вот их принцип. Люди, чей день рождения — 11 августа, ищут уважения, но ради одобрения других не живут. На самом деле оппозиция, которой им часто приходится противостоять, оказывает на них тонизирующее действие, укрепляет их жизненные силы и подталкивают к успеху.

Таких несомненных успехов достигли на своих постах трагически погибший, но много сделавший для своей страны президент Франции Сади Карно; император Священной Римской империи Генрих Пятый; военный, политический и государственный деятель Пакистана Первез Мушарраф, который пришел к власти в результате бескровного государственного переворота и стал президентом страны.

Более всего рожденные 11 августа преуспевают в тех сферах, где они наиболее продуктивно используют свою интуицию. При этом, являясь бунтарями по природе, они могут возбуждать противоречия в любой среде. Кажется, что они просто не могут не спорить. Однако с возрастом рожденные 11 августа становятся мудрее и бунтующая сторона их характера нивелируется.

Очень сложно противостоять в спорах с обладательницей самого высокого в мире коэффициента интеллекта. Но именно рожденную 11 августа красавицу Львицу американскую писательницу Мэрилин вос Савант Книга рекордов Гиннесса наградила этим почетным званием. Вос Савант входила в Книгу рекордов с 1986-го по 1989 год. И хотя ее IQ является одним из самых высоких из зарегистрированных в мире, утверждение, что она является самым умным человеком на планете или гением, очень спорно, так как общепризнанного способа, позволяющего определить, насколько умен человек, по-прежнему не существует.

Ну и в качестве "вишенки на торте" для всех рожденных 11 августа, соединяющей высочайший интеллект и ясновидение в одном конечном продукте, может смело стать пришедший сегодня в наш мир американский изобретатель и программист Стивен Возняк, известный как Воз. Именно ясновидящий Воз в 1976 году убедил своих друзей Стива Джобса и Рональда Уэйна основать компанию Apple, которая на сегодняшний день является самой дорогой компанией в мире. И, видимо, для регулярной тренировки своей мистической Формулы небес Стивен Возняк с 1980 года является членом масонского ордена Калифорнии…

Вот словами ярчайшего представителя 11 августа, мистического Воза, мы и закончим формулу дня сегодняшнего: "Те сумасшедшие, кто считает, что они могут изменить мир, в конце концов его и меняют".

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