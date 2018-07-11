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Автор Соломон Соловьев

Раков много не бывает

Общество » Наследие » Формула небес

О самообладании, социальной активности, скрытности, склонности к манипуляциям и нарциссизме рожденных 11 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿

— Скажу честно, вас хотят отправить на электрический стул.

— Понятно.

— И вы совсем не волнуетесь?

— А это поможет?

Так звучал диалог между арестованным советским разведчиком Рудольфом Абелем (фото) и его адвокатом в основанном на реальных событиях фильме Стивена Спилберга "Шпионский мост". Один из героев Формулы небес дня сегодняшнего — Рудольф Абель. Ну а самообладание — одна из важных черт рожденных 11 июля.

Вильям Фишер (в дальнейшем Рудольф Абель) был весьма талантливым и разносторонним человеком с феноменальной памятью и очень развитым чутьем, помогавшим ему находить правильное решение в самых неожиданных ситуациях. Находясь в многолетнем плену, советский разведчик не раскрыл противнику ни одного, даже мельчайшего эпизода своей работы, и его до сих пор помнят и уважают не только в России, но и в США.

Фишер, родившись в небольшом английском городе, говорил на нескольких языках, играл на разных музыкальных инструментах, прекрасно рисовал, чертил, разбирался в технике и интересовался естественными науками. Из него мог выйти прекрасный музыкант, инженер, ученый или художник, но Формула небес сделала его разведчиком-нелегалом. Но при этом портрет Джона Кеннеди, написанный Абелем в американском плену, по просьбе президента был подарен ему и долго висел в Овальном кабинете.

Раки, рожденные 11 июля, — в высшей степени социально активные люди, их интерес распространяется на все многообразие жизни. Всегда готовые предоставить собственное мнение по любому вопросу, они гордятся своим всезнайством. Но это всезнайство, как мы видели на примере Рудольфа Абеля, как правило, подкрепляется фундаментальными знаниями. Даже наиболее скрытные из рожденных сегодня всегда имеют узкий круг друзей и близких, кому они могут поведать свои мысли.

Самообладание как органичная черта для рожденных 11 июля ярко проявилась в российском дрессировщике, директоре Большого Московского государственного цирка Эдгарде Запашном (фото). Именно это качество позволило Запашному быть дважды занесенным в Книгу рекордов Гиннесса. Первый раз за самый длинный прыжок льва с человеком на спине, а второй раз за рекорд-трюк "Самая высокая колонна из трех человек на бегущей паре лошадей".

Свой внутренний мир рожденные 11 июля тщательно охраняют от посторонних глаз. Эти Раки любят секретничать, потом делиться своими тайнами с избранными. Они всегда действуют в унисон сказанному, будь это сплетня или слух, — на работе или дома, не важно. Даже будучи высококлассными профессионалами, они охотно подхватывают любые домыслы, поскольку стремятся быть в курсе происходящего. Благодаря этим знаниям они могут манипулировать происходящим, обращая его себе на пользу. Если того требуют обстоятельства, они могут надеть личину безоружных, податливых и покорных. В общем, рожденные 11 июля гордятся своими артистическими способностями.

Своими блестящими актерскими способностями известна поклонникам тенниса датская теннисистка польского происхождения, вторая ракетка мира в одиночном разряде Каролина Возняцки. Благодаря своим спортивным успехам датчанка часто мелькала в различных рекламах и являлась лицом различных брендов.

Что касается теннисной манеры Каролины, то она предпочитает совершать защитные действия у задней линии, а также среди коллег-теннисисток имеет рекорд по самому малому количеству ошибок при выполнении того или иного удара. Каролина редко играет парные турниры, но ее партнерши оценивают ее способность играть в паре наивысшим образом.

Выступая в роли партнеров или, иначе говоря, командных игроков, рожденные 11 июля добиваются наибольших успехов. Фактически они никогда не берут на себя роль лидеров, опасаясь излишней ответственности. Для многих из рожденных в этот день работа не является главной сферой приложения сил, поскольку их мысли заняты частной жизнью и порой просто мечтами и фантазиями. Постоянно фантазируя и планируя, люди, чей день рождения — 11 июля, словно ждут своего часа, когда можно будет совершить судьбоносный прыжок. Таким образом они как бы пытаются оказаться в нужном месте в нужное время, что удается далеко не всегда.

Такой судьбоносный прыжок однажды совершил один из богатейших людей Италии модельер Джорджио Армани (фото). О своих фантазиях Армани писал: "Будьте смелыми в своих убеждениях. Когда я экспериментировал с кроем, это шло вразрез с общепринятыми идеями и методами. Но я просто хотел создать одежду, которая бы выглядела элегантно и в то же время была комфортной. В конце концов мои идеи вошли в моду".

Не лишенные нарциссизма рожденные сегодня в высшей степени озабочены своим внешним видом и обстановкой собственного дома. Развитие индивидуального вкуса они рассматривают как непременное условие развития личности, и это зачастую становится главным фокусом их жизни. Поэтому подбором домашней мебели, ее правильной расстановкой они могут заниматься днями, а иногда годами. Но Раки дня сегодняшнего, как правило, редко замыкаются в мире материальном в ущерб духовным ценностям.

Рожденная сегодня русская писательница и поэтесса Юлия Жадовская была в своем творчестве, возможно, самым точным воплощением женской Формулы небес для представительниц 11 июля. Живя исключительно сердцем, сохранив до конца жизни бесхитростную веру, Юлия Жадовская стояла на одном уровне с большинством образованных женщин своего времени, отличаясь от них лишь большей начитанностью и литературным талантом…

При крайней субъективности своего таланта она изображала в своих произведениях одну и ту же героиню — себя. Мотивы ее стихотворений — оплакивание любви, задушенной в ее расцвете, воспоминания о любимом человеке, смиренное преклонение перед судьбой, созерцание всепримиряющей природы, надежда на небесное счастье и горькое осознание пустоты жизни.

Все эти темы поэзии Юлии Жадовской нашли свое отражение в репертуаре многих десятилетий творчества неповторимой и не похожей ни на кого российской певицы Елены Камбуровой. Определить жанр, в котором выступает певица многие годы, не удается пока ни одному музыкальному критику. Это не чистая эстрада, не романсы, не авторская песня. Это песни-монологи как бы обо всем и обо всех, но на выходе всегда остается лишь один человек. Большой и красивый Человек — Елена Камбурова.

Поэтому абсолютно логичным и органичным является название ее театра — Московский театр музыки и поэзии Елены Камбуровой. Этот театр, кстати, был одним из первых в постсоветском пространстве (он открыт певицей в 1992 году) и единственным театром, работающим в таком формате.

Балансирующие между личной жизнью и общественной Раки, рожденные 11 июля, однажды находят гармонию и спокойствие. И именно об этом замечательно однажды сказал Джорджио Армани: "Баланс между работой и жизнью — ключ к счастью. Я принес жизнь в жертву работе. И если бы можно было начать сначала, поступил бы иначе".

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