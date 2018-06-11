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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 11.06 трудолюбивы

Общество » Наследие » Формула небес

О трудолюбии, смелости, отваге, сильной воле, беззаветной восторженности и увлеченности рожденных 11 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿

"Мир безграничен. Нет двух одинаковых дней, даже один час не похож на другой. С момента создания целого мира не было двух одинаковых листьев на деревьях, поэтому подлинное произведение искусства, как и все в природе, неповторимо", — так сформулировал свою формулу творчества замечательный английский пейзажист Джон Констебл, пришедший сегодня в наш мир и оставивший на холсте свои неповторимые пейзажи. Художник трудолюбиво писал пейзажи всю свою жизнь и остался в памяти современников как один из ярчайших живописцев своего времени.

Трудолюбие — основная отличительная черта Формулы небес пришедших сегодня в наш мир Близнецов.

Рожденным 11 июня обычно хватает смелости и отваги, чтобы преодолеть любые преграды, воздвигаемые как обществом, так и обстоятельствами. Этих людей отличает сильная воля, которая помогает им двигаться вперед невзирая ни на какие ограничения.

О рожденном сегодня русском мыслителе и литературном критике Виссарионе Белинском прекрасно писал Федор Достоевский, раскрывая его Формулу небес: "Белинский был беззаветно восторженная личность — всегда, во всю его жизнь. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что одни разум, наука и реализм могут создать муравейник, а не социальную "гармонию", в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему — начала нравственные".

Белинский, конечно же, бы ярчайшим представителем знака Близнецы для своего времени. Человеком исключительных дарований и исключительной восприимчивости к идеям. Но уровень его образования при этом был невысокий. Он почти не знал иностранных языков и знакомился с идеями, которыми был увлечен, из вторых рук.

Беззаветная восторженность происходящим и увлеченность идеями — это еще одни неотъемлимые составляющие Формулы небес рожденных сегодня.

Близнецы, рожденные 11 июня, зачастую производят впечатление экспансивных и агрессивных личностей. Но как только они чем-то увлечены — это снова вечные труженики, искатели истины, которые прекрасно ориентируются в предмете, изучению которого они посвятили всю свою жизнь. Люди, чей день рождения — 11 июня, делают все возможное, чтобы достичь совершенства в своем мастерстве. Вместо того чтобы бояться опасности, рожденные 11 июня воспринимают ее как стимул к действию. Достигнув рубежа, переступать который другие уже не отваживаются, рожденные 11 июня смело делают шаг вперед. Такая решимость может проявляться в любой сфере, будь то бизнес, спорт, кулинария, секс или воспитание семьи.

Такой решимостью обладал рожденный сегодня французский писатель, революционер, участник Парижской коммуны 1871 года Жюль Валлес. За участие в коммуне Валлес был приговорен к смерти, но успел бежать. Через несколько лет по амнистии он вернулся во Францию и издавал там революционную газету.

Чтобы достичь совершенства в своем мастерстве десятки лет трудился над своими музыкальными шедеврами немецкий композитор Рихард Штраус. Его называют композитором эпохи позднего романтизма и ярким представителем немецкого экспрессионизма. Но особенно прославился композитор благодаря своим симфоническим поэмам и операм, а также своим выдающимся дирижерским талантам.

Центральной темой в жизни Близнецов, рожденных сегодня, всегда будет стоять изучение окружающих их энергий. В своих исследованиях они всегда стремятся дойти до самой сути непознанных ранее явлений и процессов. Разумеется, близкие люди могут разделять их идеалы и следовать вместе с ними по жизни. Однако по большей части они остаются сторонними наблюдателями, поскольку путь, которым идут рожденные 11 июня, — это в конечном итоге путь самопознания.

Рожденным 11 июня не свойственно, как большинству Близнецов, распыляться в своих интересах. Как правило, люди, чей день рождения — 11 июня, имеют четкое представление о том, что делать, и всю свою энергию направляют в русло единственной дисциплины.

Рожденный сегодня французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто (фото) сам называл себя "океанографическим техником". Он был в действительности выдающимся педагогом и любителем природы. Его работа для многих людей открыла "голубой континент". Кусто вошел в историю, как режиссер научно-популярных фильмов "Подводная Одиссея", изобретатель акваланга и автор множества фильмов о подводном мире.

Благодаря своим научно-популярным книгам и кинофильмам Кусто стал прародителем нового способа коммуникации — дивульгационизма, то есть обмена мнениями между профессионалами и аудиторией обычных интересующихся людей. Сегодня по этой технологии построены все современные ток-шоу и другие телевизионные проекты, за что нужно благодарить, опять же, французского океанографа.

Рожденные 11 июня — натуры в высшей степени упорные, и к тому же в них чрезвычайно развит дух состязательности. Имея сильную волю к победе, они редко отступают или уклоняются от борьбы. Они не из тех, кто устает и складывает оружие, и предпочитают сгореть в пламени славы, чем медленно и долго тлеть в рутине. Им не нужны гарантии успеха и противоядие от поражений. Для них в полной мере справедливо утверждение: "Игра стоит свеч". И, отдаваясь конкуренции всей душой, они рассматривают вопрос победы или поражения как вторичный. "Главное не победа, а участие" — этот лозунг особенно актуален для этих людей.

Но победы и признание, помимо участия, у рожденных сегодня также немаловажный атрибут в жизни.

"Всю свою жизнь я стремился к прекрасному и буду стремиться до самой смерти", — так сказал рожденный сегодня японский писатель Ясунари Кавабата, получая Нобелевскую премию по литературе.

Прекрасен в своих ролях рожденный сегодня лауреат премии "Эмми" Джин Уайлдер. И вновь удивительно работает Формула небес. Близнец Джин Уайлдер триумфально исполнил главную роль в музыкальном фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", а еще через 35 лет эту же роль вновь исполнил актер-Близнец по имени Джонни Депп в фильме "Чарли и шоколадная фабрика".

У всех, кто немножечко увлекается астрологией, не вызывает сомнения, что образ изобретательного кондитера Вилли Вонка прекрасно подходит для представителя знака Близнецы. Так же, как и роль проницательного диагноста доктора Хауса из популярного сериала.

Рожденному сегодня британскому актеру Хью Лори (фото) роль доктора Хауса принесла всемирную славу и премию "Золотой глобус". В 2010 году Лори возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, снимающихся в американских драматических сериалах. В 2011 году Лори был включен в Книгу рекордов Гиннесса как актер, привлекающий к экранам телевизоров наибольшую аудиторию.

Махатма Ганди однажды сказал: "Я не терплю стен и загородок. Небо, охватывающее взором всю землю, ветер, не встречающий преград, океан, омывающий все берега, — вот идеал". Без преград, без границ, без препятствий. Трудолюбиво и самоотверженно. С такой Формулой небес живут смелые Близнецы, рожденные 11 июня.

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