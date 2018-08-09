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Автор Соломон Соловьев

Звездный след Анатолия Собчака

Общество » Наследие » Формула небес

О харизматичности, жизнелюбии, доброте, практичности и любви к роскоши рожденных 10 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Власть портит людей. Когда мне доводилось покорять в молодости горные вершины, на высоте всегда ощущалась нехватка кислорода и, если ты надолго задерживался, там могла возникнуть горная болезнь. Поэтому обязательно нужно уходить из политики. В ней человек опустошается нравственно, эмоционально и даже интеллектуально", — так охарактеризовал свое видение власти и политики ярчайший российский государственный деятель Анатолий Собчак, пришедший сегодня в наш мир. 10 августа можно смело назвать днем власти и политики. Рассмотрим же Формулу небес этого дня более подробно.

Как и подобает большинству политиков, рожденные 10 августа интенсивно проецируют свое изображение на окружающий мир. Их голос в буквальном смысле должен быть услышан. Необходимо отметить, что даже малейшее изменение интонации часто соответствует важности смысла их заявлений. Следовательно, в их способах общения преимущественно фигурируют стиль и техника.

Так однажды был услышан голос Анатолия Собчака в намерении вернуть городу Санкт-Петербургу его историческое название. Впоследствии сам Собчак считал это своим самым значительным политическим решением.

"Италию мы создали, теперь надо создавать итальянцев", — так звучала фраза первого премьер-министра Италии графа Камилло Бенсо ди Кавура. Этот ярчайший политический деятель Италии, рожденный сегодня, сделал много важного и полезного для своей страны и, в том числе, провозгласил необходимым сделать Рим столицей Италии.

Рожденные сегодня испанский король Хайме Второй Справедливый и император священной Римской Империи Альбрехт Второй также запомнились современникам своими яркими и благородными поступками. Не отставал от них в политических проектах и тайных интригах рожденный сегодня российский государственный деятель, дипломат и действительный тайный советник князь Александр Куракин.

Рожденных 10 августа часто ценят за жизнелюбие и доброту. Будучи весьма зависимыми от оценки других, они чужды всяческого легкомыслия, но обладают сильной способностью дарить людям хорошее настроение, поэтому их общество всегда интересно. Когда они чувствуют одобрение, их способность отдавать себя (не только любимым, но и тем, с кем они общаются в повседневной жизни) кажется безграничной.

Но львиная сущность украшать себя и свое окружение по высшему разряду не обходит стороной рожденных 10 августа. Таким любителем пышной жизни остался в памяти современников герой сегодняшнего дня русский-генерал фельдмаршал времен Семилетней войны Степан Апраксин. В пылу приготовлений к походу он не забывал послать адъютанта из Риги в Петербург, чтобы заказать себе дюжину новых кафтанов. В любой ситуации фельдмаршал был всегда богато одет и усыпан бриллиантами. Его современник князь Михаил Щербатов так писал об Апраксине: "Человек благодетельный и доброго расположения сердца, но малознающ в вещах, пронырлив, роскошен, честолюбив, всегда имел великий стол, гардероб его из многих сот разных кафтанов состоял".

В течение жизни многие Львы, рожденные сегодня, постепенно приходят к пониманию ценности проведения определенного времени в одиночестве. Познание самих себя может стать для них важным приоритетом в жизни. Прежде чем принять какое-то решение, рожденные 10 августа тщательно взвешивают все "за" и "против" и только потом начинают действовать. Такое практичное планирование удерживает их от принятия на себя слишком многих обязательств и освобождает их мышление от иллюзорности.

Избавившись от всех иллюзий рожденный сегодня первый президент Литовской республики Антанас Сметона стал руководителем и организатором военного государственного переворота и затем в течение 14 лет возглавлял установившийся авторитарный режим в Литве.

А вот рожденный сегодня 31-й президент США Герберт Гувер войдет в историю не только своим деяниями на посту главы собственного государства, но и своей филантропической миссией по спасению голодающих в российских провинциях в 1921 году. По разным подсчетам, на средства фонда, который возглавлял Гувер, тогда было спасено около девяти миллионов человек. Максим Горький писал об этом поступке Губера: "Ваша помощь будет вписана в историю как уникальное, гигантское свершение, достойное величайшей славы, и надолго останется в памяти миллионов русских, которых вы спасли от смерти".

Для Львов, рожденных 10 августа, наиболее подходят профессии, где они могут применить свои вербальные таланты. Они блестящие коммуникаторы и переговорщики. Если они работают в компании, то лучше всего, когда их обязанности будут связаны с поисками новых клиентов или с налаживанием взаимодействия между сотрудниками. И всем Львам дня сегодняшнего необходимо получение постоянной поддержки от других, как на рабочем месте, так и дома. Это важно для их роста, особенно если они могут конструктивно использовать дружескую критику.

Щедрый на политиков Львов день 10 августа подарил миру и лидера повстанческого движения в войне за независимость Мексики, президента Мексики Висенте Сальданья; и французского политического деятеля времен якобинцев Армана Жансонне; и одного из "трех благородных людей" Реставрации Мэйдзи, самурая из княжества Сацума, японского политика Окубо Тосимити.

Не менее щедрым стал день сегодняшний и на представителей творческих профессий, чьи голоса и образы ворвались во Вселенную своим прекрасным звучанием. Казахский поэт, просветитель и мыслитель Абай Кунанбаев остался в памяти своего народа основоположником казахской письменной литературы и ее первым классиком.

Тысячи музыкантов по всему миру благодарны таланту американского изобретателя Лео Фендеру, чьи гитары, усилители и прочее музыкальное оборудование стало фирменным стилем рок-музыки в XX веке.

Миллионы поклонниц всегда с нетерпением ждали и ждут фильмы, где главные роли исполняют красавцы Львы Олег Стриженов, Андрей Краско, Вениамин Смехов и Антонио Бандерас.

Об актерской профессии Андрей Краско как-то очень здорово сказал: "Просто так получилось, что актерство — это единственная профессия, в которой можно быть всем, кем захочешь". В Формуле небес для рожденных 10 августа ситуация схожая: очень часто им можно быть по жизни тем, кем захочешь. И именно эти желания с успехом исполняют Львы сегодняшнего дня.

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