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Автор Соломон Соловьев

Секрет комфортного одиночества. Бывает и такое

Общество » Наследие » Формула небес

Об отрешенности, отзывчивости, восприимчивости, чуткости, тактичности и... одиночестве рожденных 10 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿

"Говоря о человеке, мы также представляем и человечество в целом. И, применяя научные методы к отдельной личности, следует учитывать этот физический факт. Но может ли кто-то сегодня сомневаться, что все эти миллионы индивидуальностей, бесконечные типы и характеры составляют единое целое?" — так писал гений Никола Тесла, пришедший сегодня в наш мир.

Данную фразу, как и еще много фраз выдающегося изобретателя, можно смело сделать эпиграфом нашей рубрики. Никола Тесла, как и Леонардо да Винчи, владел наукой астрологией не хуже других наук. Но сегодня Формула небес не только для героя дня Николы Тесла, так что рассмотрим ее подробнее.

Отрешенность — обычное состояние, сопровождающее рожденных 10 июля на протяжении всей жизни, даже в моменты успеха и триумфа. Ростки отзывчивости, восприимчивости, чуткости находят в душах этих людей благодатную почву. В итоге получается экстраординарная личность, которая одновременно одержима стремлением к успеху и подвержена пораженческим настроениям.

Вот именно об этом состоянии рожденных сегодня прекрасно написал однажды Никола Тесла: "В беспрерывном одиночестве ум становится все острее. Для того чтобы думать и изобретать, не нужна большая лаборатория. Идеи рождаются в условиях отсутствия влияния на разум внешних условий. Секрет изобретательности в одиночестве. В одиночестве рождаются идеи".

Визуальные таланты проявляются в рожденных сегодня со всей очевидностью. Рожденные 10 июля ассимилируют впечатления, получаемые от внешнего мира, и, пропуская их сквозь призму собственных ощущений, используют в своей работе. В силу повышенной чувствительности они не очень охотно допускают посторонних в свой внутренний мир.

Всех посредников в долгой цепочке к Богу убрал в своей философии рожденный сегодня французский богослов Жан Кальвин. Для религиозной доктрины Кальвина была взята главная мысль — верховная власть Бога во всем. С точки зрения Кальвина, от человека ничего не зависит. Он может только принять дар благодати или противиться ему, так как это совершается помимо его воли. Предопределение совершается в Совете Божием, на путях Промысла Божия вне зависимости от волеизъявления человека, его образа и мыслей.

В кропотливом одиночестве проводила свои изобретения трудолюбивая Ракиня шведский изобретатель графиня Ева Экеблад. В отличие от своего звездного собрата изобретателя Николы Теслы графиня специализировалась на домашних и бытовых изобретениях. В частности, ей принадлежит создание технологии по производству муки и алкоголя из картофеля, метода отбеливания хлопчатобумажной ткани и пряжи мылом и изготовление косметических средств из клубней картофеля. Ева Экеблад стала первой женщиной, избранной членом Шведской королевской академии наук. Следующая женщина, удостоенная такой же чести, была выбрана только через 203 года.

Плеяду гениев-изобретателей дня сегодняшнего продолжает венгерский инженер и ученый-электротехник Кальман Кандо. В 1894 году Кандо разработал высоковольтные трехфазные двигатель и генератор переменного тока для электровоза. После этого он вошел в историю как "отец электропоезда". Именно благодаря его двигателям в конце XIX века появились первые трамваи в Италии, Франции и Англии.

Рожденные 10 июля, как правило, предпочитают поддерживать свою социальную активность на низком уровне. Однако если речь заходит о необходимости продвижения по служебной лестнице или достижении поставленной цели, они, не колеблясь, расправляют плечи и проявляют себя мощно и ярко. Терпеливо наблюдая окружающий мир, люди, чей день рождения — 10 июля, развивают собственную философию, причем совсем необязательно она будет иметь явный уклон в сторону высокой морали. Те из них, кто придерживается радикальных взглядов, могут жить сообразно собственным политическим убеждениям, а уж дело потомков — оценивать их как святых или как грешников.

Ярчайший представитель концепции собственной философии мира — рожденный сегодня французский писатель Марсель Пруст. Писатель получил всемирную известность как автор семитомной эпопеи "В поисках утраченного времени", одного из самых значительных произведений мировой литературы XX века.

У Пруста много красивых цитат и высказываний, но истинной сути его Формуле небес соответствует, конечно же, следующая: "Жизнь лучше прожить в мечтах, чем в действительности". Рожденные 10 июля, как правило, в мечтах и проживают свою жизнь. И эти мечты негромкие и не публичные.

Как правило, ораторство — не слишком сильная сторона тех, кто родился 10 июля. В большинстве своем они тихие и спокойные люди, предпочитающие наблюдать и действовать неторопливо. Их лунная натура (все-таки они Раки) подразумевает шарм и неповторимость. Более консервативные личности, рожденные 10 июля, как правило, ведут скромную, даже анонимную жизнь. Они словно ищут убежища, скрываясь от внешнего мира, стараясь остаться незамеченными.

Однако в определенные критические периоды жизни, люди, чей день рождения — 10 июля, могут решительно стряхнуть оковы пассивности и перейти в более активную фазу своего существования. Обычно к такой перемене они готовятся в течение нескольких лет и преследуют при этом четкую цель.

Раки дня сегодняшнего, вышедшие из своего пассивного одиночества, украсили сегодня наш мир в абсолютно разных сферах. Но несмотря на публичность и популярность в их творчестве или деятельности налет определенной грусти и отшельничества будет всегда заметен.

Таким немного грустным и ранимым запомнился зрителям замечательный актер Илья Олейников. Одним из лучших комедийных актеров с грустными глазами остается в кино рожденный сегодня актер Юрий Стоянов. Трогательной грустью лирического тенора наполнялись арии выдающегося оперного певца Сергея Лемешева и романсы российской джазовой певицы Валентины Пономаревой. Всегда излишне ранимы и мечтательны герои произведений советского писателя Льва Кассиля и лирические герои поэтессы Веры Инбер.

Рожденные 10 июля не боятся высказывать свою точку зрения, однако делают это всегда тактично. Чуткие к чувствам окружающих, они могут поступиться собственными желаниями и нуждами, дабы только не обречь других на страдания.

Возможно, сегодня пришли в наш мир самые тактичные, мистические и по-настоящему одинокие представители знака Рака. Как писал в одном стихотворении замечательный поэт Вадим Егоров, "и одиночество меня уже не мучает, а лечит". Так вот сегодня тот редкий день, когда под Формулой небес рожденных 10 июля одиночество не мучает, а лечит.

А завершим мы сегодняшнюю формулу строчками про звезды, луну, любовь и комфортное одиночество поэтессы Веры Инбер.

Всему под звездами готов

Его черед.

И время таянья снегов

Придет.

И тучи мая на гранит

Прольет печаль.

И лунный луч осеребрит

Миндаль.

И запах обретет вода

И плеск иной,

И я уеду, как всегда,

Весной.

И мы расстанемся, мой свет,

Моя любовь,

И встретимся с тобой иль нет

Вновь?

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Темы астролог гороскоп астрология астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
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