И снова здравствуйте, Мэри Поппинс!

О надежности, прагматизме, щедрости, упорстве, даре убеждения и ответственности рожденных 9 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"И твоя вера начинает окрылять, и чем сильнее и увереннее ты идешь вперед, ты с каждым шагом чувствуешь, что чудеса случаются…" — так определяла свою формулу веры и жизни героиня дня сегодняшнего одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории музыки Уитни Хьюстон. Эта легендарная Львица была лауреатом 415 наград различных музыкальных премий и номинаций. Согласно Книге рекордов Гиннесса, Хьюстон является артисткой с самым большим количеством наград.

Формула небес позволяет рожденным 9 августа быть надежной опорой во всем, зависящим от них. Прекрасные игроки в команде, рожденные в этот день, определяют направление любой группы, в которой они задействованы. Хотя рожденные 9 августа, без сомнения, занимают позиции лидеров, они не обязательно потакают своему эго за счет общего блага. Являясь борцами по натуре, они идут вперед, но всегда помнят о простых людях рядом с собой, не ходят по головам и никого не прижимают к обочине… Рожденные 9 августа знают, чем живут окружающие. Будучи знатоками человеческого характера, они не только сведущи в правильной оценке людей — для них не составит труда подобрать ключик к каждому, и при необходимости они могут подсказать другим, как лучше поступить в той или иной ситуации, зная, что к их советам прислушиваются.

В полной мере реализовал свою Формулу небес замечательный швейцарский психолог и философ Жан Пиаже. Он стал известен своими работами по изучению психологии детей и создал теории когнитивного развития и генетической эпистемологии. В XX веке Жан Пиаже, возможно, стал самым влиятельным детским психологом из всех существующих, который систематизировал свои открытия в многочисленные формулы общения с детьми. Вот лишь одна из них: "Мысль ребенка эгоцентрична, то есть ребенок думает для самого себя, не заботясь ни о том, чтобы быть понятым окружающими, ни о том, чтобы встать на точку зрения другого".

Рожденные 9 августа — люди, чрезвычайно прагматичные. У них существует множество идей насчет того, как получить максимальную пользу от жизни и каким образом можно преуспеть в политической или социальной сфере. Иногда Львы, рожденные 9 августа, бывают слишком щедры в своих советах, а также в своем стремлении к излишнему контролю и доминированию.

Контроль и прагматизм рожденных 9 августа прекрасно реализиуются в научных опытах и исследованиях. Именно рожденный сегодня американский стоматолог и хирург Уильям Томас Грин Мортон считается первооткрывателем общей анестезии, то есть наркоза. Именно Мортон впервые продемонстрировал успешное применение ингаляционного эфира в качестве анестетика для создания наркоза в 1846 году.

Рожденный сегодня итальянский ученый и химик Амедео Авогадро в начале XIX века не мог проверить свою научную гипотезу, что формула воды Н20, которая теперь известна каждому школьнику, выглядит именно так. Почти 30 лет потребовалось самому Авогадро, а после смерти ученого его ученикам и последователям, чтобы доказать всему миру, что химическая формула воды выглядит именно так.

Львы, рожденные 9 августа, не только обладают даром убеждения и способностью привлекать людей на свою сторону, но и наделены также большим чувством ответственности за тех, кто следует их советам или ищет защиты под их крылом. Эта ответственность распространяется почти на все сферы их влияния: финансы, нравы, отдых, образование. Образование, кстати, представляет собой интерес для многих из рожденных в этот день. Даже не будучи педагогами, люди, чей день рождения — 9 августа, часто задумываются о методах обучения и о том, как можно улучшить или усовершенствовать процесс преподавания различных наук.

Рожденная сегодня английская писательница Памела Линдон Трэверс в детстве часто представляла себя птицей, особенно курицей — курицей наседкой. Она любила животных, имела богатое воображение, с удовольствием возилась в саду и читала сказки. Однажды уже во взрослом возрасте Трэверс пришлось посидеть с двумя детьми. Для них она придумала историю о няне, которая носила вещи в саквояже и имела зонтик с головой попугая на ручке. Так появилась на свет легендарная няня Мэри Поппинс.

Сама Памела Трэверс отличалась тем, что старалась не афишировать факты своей личной жизни, в том числе и свое австралийское происхождение. "Если вас интересуют факты моей биографии, — однажды сказала Трэверс, — то история моей жизни содержится в "Мэри Поппинс" и других моих книгах". Помимо писательских талантов, Трэверс с молодости блестяще владела многими эзотерическими техниками и практиками, что в полной мере отражено в ее любимой героине Мэри Поппинс.

Всю жизнь сочиняла мистические сказки космическая сестра Памелы Трэверс финская писательница Туве Янссон. Писательница обрела всемирную известность своими книгами о муми-троллях — фантастических существах, ведущих вполне человеческий образ жизни. Их сказочная мечта — мечта о реализации в повседневной жизни лучших возможностей, заложенных в человеке. Чудо обыкновенной жизни, которое они воспевают, может состояться лишь при одном условии: каждый имеет право быть самим собой, но никто не имеет права думать только о себе.

Эта установка, данная Туве Янссон своим сказочным персонажам, в жизни не всегда является посильным решением для Львов, рожденных 9 августа. Герои дня сегодняшнего обычно определяют главную сферу интересов в своей жизни очень рано, но иногда бывают нечуткими к нуждам тех, кого любят, особенно когда принимают решения за других, полагая, что их выбор единственно верный. Так как рожденные 9 августа очень влиятельны, сворачивая с правильного пути, они увлекают за собой определенное количество других людей.

Но сомнение в правильности выбранного пути, к счастью, все-таки закрадывается в голову почти каждого Льва, пришедшего в наш мир сегодня. И фраза красавицы Львицы сегодняшнего дня французской актрисы Одри Тоту вселяет надежду на то, что герои дня сегодняшнего будут почаще оборачиваться по сторонам на дороге: "Я сомневаюсь в себе каждую минуту. Но ведь сомнение в себе — это как раз то, что нас развивает. Разве не так?"

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