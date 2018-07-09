Следующим президентом США станет Форрест Гамп?

О метафизичности, мастерстве, склонности к мистицизму и независимости рожденных 9 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Метафизичность в мыслях — свойство многих знаков, и у каждого из них есть свои дни рождения, когда метафизика является локомотивом в принятии решений и в сути поступков тех или иных знаков Зодиака. Рожденные 9 июля — воинствующие метафизики. Так как метафизика — это определенный способ мышления, рассматривающий явления вне их взаимных связей, вне движения, изменения и развития, а астропсихоаналитика, напротив, — это наука о взаимосвязи и цикличности, то попробуем соединить эти составляющие и описать Формулу небес рожденных 9 июля.

Рожденные 9 июля обладают сильным воображением, позволяющим разрабатывать необычные рабочие гипотезы и к тому же претворять их в жизнь. Таким образом, влияние этих людей на окружающий мир весьма заметно. Многие из них стремятся как можно лучше узнать и понять сам процесс жизни и созидания, проникнуть в суть происходящего, отделить мысль от объекта, а потом вновь соединить их.

Понять процесс жизни и созидания удалось рожденному сегодня американскому кузнецу и изобретателю Томасу Дэвенпорту. Его необычные гипотезы были воплощены в жизнь. В 1833 году он сконструировал первый роторный электродвигатель постоянного тока, создал приводимую им в движение модель поезда. В 1837 году Дэвенпорт получил патент на электромагнитную машину.

Рожденный сегодня американский механик и предприниматель Элиас Хоу был не первым, а третьим человеком на Земле, который независимо от всех изобрел швейную машинку. И первым, кто стал обладателем патента на ключевую технологию. Швейная машина Хоу могла делать прямые швы со скоростью до 300 стежков в минуту, и тогда вся общественность называла это изобретение "экстраординарным".

Важным фактором, слагаемым успеха является для Раков дня сегодняшнего мастерство, основанное на опыте. На протяжении всей своей жизни рожденные 9 июля проявляют повышенный интерес к совпадениям, скрытым силам и тайнам природы, которым не существует объяснения.

Большинство рожденных 9 июля вполне удовлетворяются чтением о тайнах и загадках природы, но некоторые идут дальше и пытаются сделать что-то для их разрешения. Они не упускают ни одной более или менее серьезной возможности, даруемой судьбой. В этом смысле люди, чей день рождения — 9 июля, оппортунисты в самом лучшем значении этого слова — живые, открытые и целеустремленные люди, с готовностью принимающие участие в любых событиях.

Таким поэтическим оппортунистом являлся и в жизни, и в творчестве замечательный поэт и сценарист, деятель русского футуризма Николай Асеев. Это о нем Владимир Маяковский одобрительно писал в своем стихотворении "Юбилейное": "Правда есть у нас Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя…"

Рожденный под знаком Рака поэт Маяковский многое знал о хватке Рака Николая Асеева и как поэта, и как надежного товарища. Асеев опубликовал за свою жизнь около 80 стихотворных сборников. Был одним из сценаристов и редакторов фильма "Броненосец "Потемкин".

Оппортунистом в кино, без сомнения, являлся первый секретарь правления Союза кинематографистов СССР, замечательный советский кинорежиссер и сценарист Элем Климов (фото). Он снял немного фильмов, но такие фильмы, как "Агония" или "Иди и смотри", наполнены такой силой жизни и реализма, что стали жемчужинами советского кино.

Женщины, родившиеся 9 июля, в высшей степени независимые личности. Чаще всего именно они являются добытчиками в своих семьях, а будучи обреченными на роль домохозяек, осуществляют руководство семейной жизнью из-за кулис. Когда приходит время или появляется необходимость возглавить семейный бизнес, они без колебаний берутся за это нелегкое дело. Если женщины, родившиеся в этот день, выступают в качестве деловых партнеров, они всегда готовы дать конструктивные предложения по тому, как улучшить ведение дел.

Именно таким деловым партнером и верной спутницей по жизни была для своего мужа Курта Кобейна рожденная сегодня метафизическая американская рок-певица, автор песен, вокалистка и гитаристка рок-группы Ноle Кортни Лав (фото).

Прекрасным партнером в театре, в кино и в семейной жизни называют рожденную сегодня красавицу Ракиню актрису Екатерину Гусеву коллеги по работе, любящий муж и дети. А метафизика Формулы небес распорядилась так, что одним из постоянных партнеров Екатерины Гусевой во многих фильмах и сериалах вот уже много лет является рожденный сегодня замечательный артист Дмитрий Дюжев (фото).

Одинаково хорошо играет на сцене в театре и в кино и отстаивает свои гражданские позиции отмечающая сегодня свой 80-летний юбилей народная артистка России Лия Ахеджакова (фото). Валентин Гафт посвятил актрисе одну из своих эпиграмм: "Артистка Лия Ахеджакова. Всегда играет одинаково". По свидетельству Эльдара Рязанова, это двустишие задело Ахеджакову, и Гафту пришлось пояснить, что слово "одинаково" нужно понимать, как "одинаково хорошо".

Одинаково хорошо играет во всех ролях в кино один из самых титулованных и метафизических актеров мирового кинематографа Том Хэнкс (фото). Его актерская метафизика начиналась с ролей на телевидении и комедийных фильмов. После долгих лет работы ему удалось добиться признания в качестве драматического актера и получить две премии "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за главные роли в фильмах "Филадельфия" и "Форест Гамп".

Когда меня спрашивают люди, не бывавшие и не жившие в Америке, какой фильм передает метафизичную суть этой страны лучше всего, я всегда отвечаю, что про Америку можно посмотреть всего лишь один фильм — "Форест Гамп". И если этот фильм принять как пособие по американоведению, то многое про Америку и его народ будет понятно — и особенно про победу Дональда Трампа на последних президентских выборах. А ведь произошло всего лишь 22 года после триумфа метафизического фильма "Форест Гамп" в прокате…

Часто рожденные 9 июля вынуждены пережить целую череду разочарований и оставаться непризнанными в течение ряда лет. В этот трудный период многие из них вырабатывают внутреннее чувство собственного достоинства и значимости. Неиссякаемое любопытство рожденных 9 июля увлекает их в самые загадочные места. То, что другие считают странным, для них достойно изучения.

Они могут казаться обыкновенными, ничем не примечательными людьми, однако при более близком знакомстве они открываются с совершенно неожиданной стороны. Рожденные в этот день никогда не предадут человека из-за предрассудков или лживых идей. Они сами формулируют для себя моральные принципы и в каждой конкретной ситуации руководствуются исключительно ими.

Более сорока лет назад рожденный сегодня советский морской инженер и музыкант Сева Новгородцев покинул СССР и стал самым известным русскоговорящим радиоведущим. Его метафизическим посланием мы и завершим Формулу небес сегодняшнего дня: "Нужно брать пример с Солнца, которое сжигает себя ежеминутно и свои лучи расталдыкивает на всю Вселенную, а на Землю падают пять процентов, и мы ими живем".

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