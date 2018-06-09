Астролог: рожденные 09.06 талантливы

О талантливости, противоречивости, активности, амбициозности, открытости и целеустремленности рожденных 9 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿

"Талантливо — это когда так, как не должно быть, но когда это здорово", — так однажды написал драматург Александр Вампилов о противоречивости таланта. Вот в этой фразе заложен сам корень Формулы небес необыкновенно талантливых и противоречивых Близнецов, пришедших сегодня в наш мир.

Рожденные 9 июня — противоречивые, активные, амбициозные и необыкновенно открытые люди. Противоречий в людях, родившихся сегодня, обычно невероятно много. В Близнецах, рожденных 9 июня (значительно больше, чем в представителях этого знака других дней), постоянно борются два человека, что и создает двойственность в характере, в поступках и везде, где эти Близнецы живут и работают. Сосуществовать рядом с этими людьми непросто, но чрезвычайно интересно.

Одна из самых известных и, несомненно, ярких личностей, рожденных сегодня, — американский актер Джонни Депп (фото). Джонни Депп — это пятый актер, рожденный под знаком Близнецы, из шести, которые входят в первую десятку самых сексуальных актеров и актрис XX века. Мы уже писали о Близнецах из этой первой десятки Мэрилин Монро, Колине Фаррелле, Анджелине Джоли и Тони Кертисе. Завтра напишем о сексуальной красотке Элизабет Херли. А сегодня — Джонни Депп.

Джонни Депп, без сомнения, гениальнейший актер, которого любят миллионы людей по всему миру и который подарил мировому кинематографу множество удивительных и запоминающихся персонажей. В 2012 году Джонни Депп был записан в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер, заработав за год 75 миллионов долларов.

Продюсеры в Голливуде часто называют Деппа своим талисманом или "актер — волшебная палочка". Пока ни один фильм с участием актера не провалился в прокате. Более того, фильмы с участием актера побили все рекорды. Они собрали более трех миллиардов долларов в США и более восьми миллиардов долларов в мировом прокате. Наиболее успешными коммерческими проектами с участием актера являются "Пираты Карибского моря", "Алиса в Стране чудес", "Чарли и шоколадная фабрика" и "Турист".

Близнецы, рожденные 9 июня, не только креативные, но и крайне целеустремленны. Их неиссякаемая фантазия, словно рог изобилия, полна множеством идей. Их ребячество помогает видеть мир колоритней, понимать его глубже, что задает определенный оттенок их творчеству. Переменчивость Близнецов приносит в их искусство новые краски, помогает соединять кусочки частного в одно общее. "Творческие натуры" — именно этим словосочетанием модно описывать людей, появившихся на свет в этот день.

Ребячество в кадре сделало знаменитым и любимым еще одного Близнеца, рожденного сегодня, — американского актера Майкла Джея Фокса, сыгравшего Марти Макфлая в культовой трилогии режиссера Роберта Земекиса "Назад в будущее".

Но талант актера проявился и в его в благотворительной деятельности. В 1991 году актеру поставили диагноз — болезнь Паркинсона, о чем Фокс публично признался через несколько лет и перестал сниматься в кино. И вот уже 20 лет, создав благотворительный фонд своего имени, он занимается поисками лекарств от заболевания. Недавно ему было присвоено звание "почетный доктор" за вклад в исследование болезни. Зная целеустремленность рожденных 9 июня, можно быть уверенным, что найти лекарство от болезни у Майкла Фокса обязательно получится.

Фокс является пятикратным лауреатом премии "Эмми" за его блистательные работы в телесериалах и четырехкратным лауреатом премии "Золотой глобус" за работы в кино.

"Я отличалась от других детей. Я была амбициознее, знала, что мне нравится и чего я хочу, и усердно работала", — так сама раскрыла свою Формулу небес рожденная сегодня красавица — актриса Натали Портман (фото).

Таланты Портман не всегда были только актерскими. Она основательно изучала психологию в Гарварде и получила степень бакалавра. Снявшись в фильме "Звездные войны. Эпизод 1", Портман не поехала на премьеру, так как ей необходимо было готовиться к выпускным экзаменам. На вопросы изумленных журналистов она тогда ответила: "Я не волнуюсь, разрушает ли колледж мою карьеру. Я лучше буду образованной, чем кинозвездой". В этом ответе и была вся противоречивая Формула небес рожденной 9 июня.

Сегодня Натали Портман, наверное, самая образованная из всех звезд Голливуда, свободно говорящая на нескольких языках и крайне избирательно подходящая к выбору ролей. Для одной из своих ролей актрисе пришлось обриться налысо. По поводу своей новой стрижки Натали сказала тогда: "Резкие необратимые перемены всегда интересны, и именно это придало мне смелости".

Именно такими глобальными переменами вошел в историю человечества российский царь Петр Великий (фото), последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский. До титула Великий, царя называли Петр Первый. И он действительно был первый во всем. Первый совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. Первый развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. Первый расширил территории России в прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне. Первый создал военный флот, первый основал Академию наук и русскую газету, и первый построил два больших города, которые и по сей день носят его имя — Петербург и Петрозаводск.

"Чем больше опасности — тем более славы" — эта крылатая фраза Петра Великого также как нельзя лучше раскрывает противоречивую Формулу небес всех Близнецов, рожденных сегодня.

Непостоянство, непоседливость, желание заниматься всем и сразу — все это про Близнецов сегодняшнего дня. И, действительно, у Близнецов, родившихся 9 июня, может быть одновременно множество способностей, талантов, а также (что не маловажно!) желаний развиваться в различных областях, сферах деятельности.

Но им не стоит забывать о том, что разносторонность и расторопность — разные вещи. Поэтому порой этим Близнецам стоит сконцентрировать свои силы на одном важном деле, чтобы добиться в нем реального успеха. Чаще всего им мешает их неусидчивость и желание скорее закончить все дела.

Сконцентрироваться на одном важном деле и добиться реального успеха удалось рожденному сегодня американскому гитаристу-виртуозу Лесу Полу. Он был инноватором в звукозаписи, одним из первых экспериментировал в области наложения звука ("звук на звук").

Однако революционный характер носили не только технические приспособления музыканта, но и стиль его игры. Он использовал различные приемы игры, начиная от трелей и заканчивая разнообразными последовательностями аккордов. Стиль Леса Пола и по сей день служит примером для сотен гитаристов по всему миру.

Он один из немногих музыкантов, который имеет постоянную экспозицию-выставку в Зале славы рок-н-ролла. В историю музыки Лес Пол вошел также как изобретатель в 1941 году первой в мире электрогитары с цельным корпусом. А уже в 1952 году вместе с компанией Gibson была выпущена электрогитара, получившая его имя "Les Paul", которая стала одной из самых популярных электрогитар среди рок-музыкантов.

Лес Пол изобрел гитару, а его космический собрат, рожденный 9 июня, изобрел паровоз. Звали этого гениального Близнеца Джордж Стефенсон. Его также называют одним из отцов железных дорог. Выбранная им 200 лет назад ширина рельсового пути, равная 1435 миллиметрам (так называемая "стефенсоновская" или "нормальная колея") стала самой распространенной в Западной Европе и до сих пор является стандартом на железных дорогах многих стран мира.

Кстати, построенный в 1825 году первый паровоз Стефенсона уцелел до настоящего времени. Он использовался по назначению до 1857 года, а сейчас экспонируется в Дарлингтонском железнодорожном музее. Вот такие реальные дела свершают рожденные 9 июня.

Рожденные 9 июня радуют человечество своими открытиями и достижениями в разных сферах. Рожденный сегодня немецкий астроном Иоганн Галле в 1846 году открыл планету Нептун, за что его уже многие десятилетия благодарят астрологи в разных странах.

Радует своих поклонников по всему миру британский вокалист и фронтмен группы Мuse Мэттью Беллами. Беллами известен своими необычными концертными выступлениями. Исполнение большинства песен он сопровождает активными сценическими импровизациями. Он иногда подпрыгивает и вертится на сцене, доигрывая сложнейшие гитарные риффы. Его выступления часто включают это кружение в прыжке и проталкивание гитары между ног.

И как же прекрасна все-таки Формула небес! Имея возможность играть на гитарах любых марок, основной гитарой всех туров музыканта была и остается "Gibson Les Paul", разработанная много лет назад его собратом по дню рождения Лесом Полом.

Рожденный сегодня знаменитый американский писатель-фантаст Лин Картер подарил детям мира сагу о приключениях варвара-короля Тонгора и создал целую магическую вселенную.

Ну а футбольный король немецкий нападающий Мирослав Клозе (фото) по-прежнему занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира. Он забил только на ЧМ 16 мячей, и он лучший бомбардир в истории сборной Германии с 71 голом. Он также единственный футболист — обладатель четырех медалей в истории чемпионатов мира.

"Ребенок может научить взрослого трем вещам: радоваться без причины, всегда находить себе занятие и настаивать на своем" — вот эта фраза писателя Пауло Коэльо как нельзя лучше подходит к Формуле небес рожденных 9 июня. Они радуются жизни, они настойчивы и противоречивы, и любое занятие, которое им по душе, они делают ярко и талантливо.

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