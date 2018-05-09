Астролог: рожденные 09.05 надежны

О надежности, одержимости, самопожертвовании, трудолюбии, бешеной энергии, харизматичности и гневливости рожденных 9 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿

"А значит нам нужна одна победа — одна на всех мы за ценой не постоим" — эти строчки из песни в фильме "Белорусский вокзал" стали поэтическими символами Великой Победы над фашизмом. А написал и стихи, и музыку к легендарной песне рожденный сегодня поэт-фронтовик Булат Окуджава (фото), который также смело может являться символом для Формулы небес рожденных сегодня представителей знака Тельца

Героев дня сегодняшнего часто называют стойкими оловянными солдатиками. Они появились на свет в день, который можно назвать днем моральной смелости. Рожденные 9 мая обладают обостренным чувством справедливости. Они в высшей степени надежные личности и вдохновляют окружающих на столь же трепетное отношение к выполнению данных когда-то обещаний. Поддержать правое дело — естественная потребность для этих поистине одержимых людей.

Из десятков цитат и крылатых фраз духовного гуру нескольких поколений советских людей Булата Окуджавы мне больше всего нравится та, которая точнее всего описывает Формулу небес дня сегодняшнего: "Благородство — это же не звание, не золото, не положение в свете, а свет — в крови".

С таким благородным светом в крови прожил свою красивую жизнь рожденный сегодня американский промышленник Генри Кайзер. Сферы его реализации были традиционные для представителя знака Тельца. В юности это была работа помощником фотографа, в молодости — строительство дорог, затем — строительство дамб на реках и, наконец, строительство верфей, где он первый начал внедрять такие методы, как сварка вместо заклепок.

Во время Второй мировой войны верфи Кайзера производили военные корабли каждые 45 дней, а однажды один из кораблей был построен за четыре дня и 15 часов. А на еще одной верфи Кайзера небольшое судно было построено за 71 час 40 минут. Разработанная в 1942 году Тельцом-промышленником концепция массового производства коммерческих и военных судов используется и сегодня. До конца своих дней Кайзер производил корпуса для сотен небольших американских кораблей, ходивших в Тихом и Атлантическом океанах.

После войны Генри Кайзер продолжил нести свою тельцовую миссию в пространстве. Как магнат недвижимости, он основывает пригородные сообщества в Калифорнии и на Гавайях. Последние годы жизни он лично осуществлял ландшафтные работы на всех проектах своих строительных компаний.

Рожденным 9 мая хватает смелости вступить в схватку за свои идеалы, даже пожертвовать собой ради их осуществления. Определенную проблему для рожденных 9 мая представляет чрезмерная увлеченность идеями, начинаниями или целями, которая не подразумевает тщательного планирования действий. В самом деле, многие люди, чей день рождения — 9 мая, годами, а то и десятилетиями бредят несбыточными мечтами. Причем, даже осознавая недостижимость цели, они с трудом отступают.

Рожденный сегодня британский архитектор Говард Картер стал именно таким увлеченным археологом для своего приятеля коллекционера древностей лорда Карнарвона. Именно этот лорд выделил значительные средства для раскопок. Тандем Картера и Карнарвона вскоре стал всемирно знаменитым: азартный Карнарвон нашел храброго, практичного и самоотверженного профессионала, идеально подходящего для реализации идеи, которой был одержим лорд, — находки гробницы Тутанхамона.

И у трудолюбивого и одержимого Тельца Говарда Картера эта затея получилась спустя 15 лет. В 1922 году Картер стал первым человеком, кто за три тысячи лет, сначала спустился в гробницу, а через год нашел непосредственно погребальную камеру гробницы ("Золотой чертог"), где находился саркофаг фараона. Там же была найдена посмертная маска Тутанхамона, выполненная из 12 килограммов чистого золота и множества драгоценных камней.

Независимо от своих физических данных Тельцы, рожденные 9 мая, излучают поток бешеной энергии, игнорировать которую просто невозможно. Впрочем агрессивность им не свойственна; их сила — в активной и продуманной обороне, обычно направленной на защиту тех, кто не может постоять за себя.

Люди, чей день рождения — 9 мая, обладают яркой харизмой, привлекающей к ним всеобщее внимание; у них много друзей и доброжелателей. Единственная проблема для этих людей — их гнев, который бывает страшен. Друзья, приятели, близкие хорошо знают, как внешне спокойные и рассудительные личности, рожденные 9 мая, превращаются в монстров, стоит задеть их за живое. Поэтому рано или поздно перед ними встает проблема контроля своих эмоций — хотя бы ради спокойствия близких людей.

Такими взрывами настроения и вспышками характера отличается рожденный сегодня российский актер и режиссер Федор Бондарчук (фото). Помимо всех попыток выступать режиссером или продюсером в кино, главная отдушина рожденного сегодня Тельца — это три его ресторана в Москве, а также две кондитерских и ресторан в Екатеринбурге.

Формула небес не сильно балует представителей знака Тельца в режиссуре или продюсировании (это, конечно, не лучшая для Тельцов реализация), но в кулинарии и в ремесленничестве Тельцам, конечно же, нет равных. Как, впрочем, и в актерстве. И полученная Федором Бондарчуком премия "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль в кино" за фильм "Два дня" — лишь яркое подтверждение его актерского дарования.

Тельцы дня сегодняшнего всегда выступают на стороне обиженных и ущемленных. Рожденные 9 мая ненавидят тиранию во всех ее проявлениях, исходящую как от отдельных могущественных лиц, так и от властных структур любого ранга. Если их что-то не устраивает, настроение подавленности, в котором они пребывают, передается окружающим.

Однако уныние — нетипичная черта тех, кто привык до последнего отстаивать свои убеждения, основанные на принципах служения высшим идеалам гуманизма и доброты. Рожденные 9 мая не склонны транжирить средства и энергию на пустые начинания. Они ищут достойные сферы применения своим силам и возможностям и, как правило, добиваются блестящих результатов. Когда они ставят перед собой реалистичные цели, им удается преуспеть и в качестве творческих деятелей, и в качестве бизнесменов

Прекрасный бизнес создал рожденный сегодня молодой инженер Адам Опель. В юности, как и положено мальчику-Тельцу, его тянуло к механике, и он ремонтировал фермерскую технику. Затем выучился на кузнеца, а затем, поездив по Европе, сконструировал швейную машинку и открыл фабрику по производству швейного оборудования… А заодно и фабрику по производству велосипедов. В их конструкции он применил новшество для того времени — колеса с шинами, наполненными воздухом.

Когда в 1895 году Адам Опель умер, его компания уже изготавливала 2000 велосипедов в год и лидировала в Европе по продажам швейных машин. А через три года его сыновья произвели свой первый автомобиль. И уже благодаря этому товару основанная Адамом Опелем компания стала знаменита на весь мир

Рожденного сегодня британского музыканта Дэвида Гэана (фото) журнал Q в 2007 году поставил на 73-е место в списке "100 величайших певцов" и на 27-е — в списке "100 величайших фронтменов". Дэвид, или, как его чаще называют, Дейв, является фронтменом и основным вокалистом группы Depeche Mode, а также соавтором многих хитов группы.

Помимо пения, Дейв время от времени играет в студии при записи песен на фортепьяно и гитаре, а во время концертов исполняет импровизации на губной гармошке…

Триумфом формулы 9 мая может смело стать жизнь главного ремесленника Голливуда канадского художника-постановщика Ричарда Дэя. Этот волшебный мастер стал обладателем премии "Оскар" семь раз, а номинировался на нее еще 12 раз. Коллеги Дэя неоднократно отмечали, что он был художником с великолепными техническими способностями, прекрасным чувством различать хорошие эскизы от плохих и заинтересованностью к качеству своей работы. Фильмография Ричарда Дэя содержит 265 фильмов, многие из которых признаны классикой мирового кино.

"Вы как судьи нарисуйте наши судьбы, нашу зиму, наше лето и весну. Ничего, что мы чужие - вы рисуйте. Я потом, что непонятно, объясню..." Мы начали сегодняшнюю Формулу небес строчками Булата Окуджавы, его же строчками будет абсолютно уместно и закончить.

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