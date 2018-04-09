Астролог: рожденные 09.04 талантливы

О неординарности, искрометности и талантливости рожденных 9 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

"Хорошего человека должно быть много", — так звучит популярная пословица. Хороших людей на земле не так много, поэтому эту пословицу преимущественно используют люди, которые пытаются расхвалить свои хорошие качества, показать себя с более светлой и доброй стороны, а также продемонстрировать насколько они хорошие.

У Овнов, рожденных 9 апреля, превосходно получается и продемонстрировать свои замечательные качества, и часто действительно быть хорошими. И Овнов, рожденных сегодня, всегда много и часто даже излишне много. Рожденные сегодня являют собой воплощение всего самого неординарного, что существует на данный момент в обществе, а их таланты буквально бьют через край. Любые компромиссы, ограничения или контроль для них неприемлемы.

Таким искрометным талантом обладал рожденный сегодня американский импрессарио Сол Юрок, возможно, самый успешный концертный деятель Америки XX века. Анна Павлова, Айседора Дункан, Сергей Есенин, Федор Шаляпин, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Майя Плисецкая и еще сотни артистов благодарны Солу Юроку своими успехами на сценах многих стран мира. Его способность буквально разжигать популярность для исполнителей покоряла всех. В 1968 году, находясь на гастролях в США, легендарная советская певица Людмила Зыкова встретила Юрока, который, под впечатлением от ее концерта, настойчиво посоветовал Зыкиной создать собственный музыкальный коллектив. Так было положено начало знаменитому ансамблю "Россия".

Овнам, рожденным сегодня, не свойственно сомневаться в своих суждениях, они откровенны, прямолинейны и порой даже резки в оценках. Но разглагольствовать о своих планах не в их правилах, они предпочитают методично и упорно работать над их осуществлением. Рожденные 9 апреля обладают гениальным даром воплощать самые безумные идеи в действия, превращать фантазии в реальность. Иногда кажется, что они обладают волшебной палочкой, взмахнув которой, они начинают творить чудеса.

Такой волшебной палочкой, по древней легенде, обладал рожденный сегодня великий эмир Тамерлан, а его волшебная палочка называлась "мел судьбы". Согласно этой легенде, человек, владеющий таким мелом, мог переписать свою судьбу. Переписал ли свою собственную Формулу небес Тамерлан, или уже родился с формулой сверхчеловека, сейчас мы вряд ли уже узнаем, но его достижения носили космический размах для своей эпохи. Его деяния, как полководца и завоевателя, сыграли существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азий, а также в истории Кавказа, Поволжья и Руси. Он стал основателем империи тимуридов со столицей в Самарканде. В Узбекистане могущественный Овен Тамерлан и по сей день почитается как национальный герой.

Своя волшебная палочка была и у рожденного сегодня финского лингвиста и фольклориста Элиаса Леннрота. Все сказочные рецепты, гадания, обряды и прочие волшебства были собраны этим самоотверженным ученым-Овном в единый карело-финский эпос "Калевала". Именно этот эпос, составленный на основе расшифровок древних эпических рун, старинных пословиц и поговорок, и по сей день является сокровищницей скандинавской литературы.

Большие идеи рожденных сегодня людей всегда носят социальную направленность, а потому их реализация идет на благо окружающих. У рожденных 9 апреля особый и зачастую забавный стиль мышления, но их отнюдь нельзя назвать праздными мечтателями. Совсем наоборот, они не лишены прагматизма и безошибочно угадывают момент, подходящий для воплощения лучших замыслов.

Свои большие замыслы вынашивал с молодых лет выдающийся британец Изамбард Брюнель, когда, будучи молодым инженером, помогал своему отцу при постройке туннеля под Темзой в Лондоне. А дальше в течение всей жизни Брюнель творил плодотворно и с размахом, как и полагается по Формуле небес для рожденных 9 апреля. За свою жизнь гениальный инженер построил 25 железных дорог в Англии, Ирландии, Италии и Индии. Проектировал и руководил постройкой восьми пирсов и сухих доков, пяти висячих мостов, 125 железнодорожных мостов. А в свободное от строительства мостов время построил три крупных парохода.

И если полководец Тамерлан захватывал территории, соединяя их в свою империю, а в свободное от сражений время самозабвенно играл в шахматы, то его космический двойник инженер Брюнель соединял разрозненные территории в разных странах посредством мостов, а в свободное время строил пароходы. Кстати, по данным опроса, проведенного вещательной компанией BBC, Изамбард Брюнель занял второе место в списке величайших британцев в истории, уступив только Уинстону Черчиллю.

Так как большая часть жизни у рожденных сегодня проходит в расширении пространства вокруг себя и в этом расширенном пространстве они успешно демонстрируют окружающим, как их самих много и как прекрасны их грандиозные деяния, то внутренний мир, в котором живут рожденные сегодня, — это замкнутое пространство. Даже если в них и присутствует желание поделиться своими личными наблюдениями с самыми близкими людьми, это им не всегда удается. Величайший подарок со стороны рожденных в этот день — приглашение в свой внутренний мир, но этот подарок ими преподносится крайне редко.

Такой подарок человечеству преподнес рожденный сегодня французский поэт, основоположник эстетики декаданса и символизма Шарль Пьер Бодлер. Но, к сожалению, изучение внутреннего мира Бодлера как достаточно типичного представителя Формулы небес рожденных сегодня не является особым подарком. Его поэтический сборник "Цветы зла" — это гимн скуке, унынию и меланхолии. А первое издание этого сборника в середине XIX века во Франции даже привело к судебному процессу, в результате которого Бодлер был оштрафован за нарушение норм общественной морали и вынужден был убрать из сборника шесть наиболее "непристойных" стихотворений. Непристойные стихотворения имели говорящие за себя названия: "Лесбос", "Метаморфозы вампира" и "Проклятые женщины".

Рожденный в один день с Шарлем Бодлером основатель журнала Playboy американский издатель Хью Хефнер тоже был в своем внутреннем мире далеко не гармоничен в отношении с женской темой. Но в отличие от Шарля Бодлера, который считал женщин главной причиной страданий и разрушений для мужчин, Хефнер сделал женские тела и чары источником своего огромного состояния.

Будучи по образованию профессиональным психологом, Хью Хефнер, издавая свой журнал Playboy, по сути ставил многочисленные эксперименты над женщинами, показывая всевозможные грани и тонкости женской природы. А так как рожденных 9 апреля в своей экспансии во внешнее пространство всегда должно быть много, то Хефнер до 91 года жил в большом доме одновременно с семью своими моделями.

Свои эксперименты над женщинами активно проводил и рожденный сегодня американский биолог и исследователь Грегори Пинкус. Получив в 1951 году небольшой гранд, ученый начал заниматься исследованиями в области гормональной контрацепции. И уже через несколько лет он начал свои испытания на женщинах, способных к деторождению, в Пуэрто-Рико, так как на большей территории США в то время продажа средств контрацепции была вне закона. Но через некоторое время запрет был снят, а Пинкус вошел в историю современной медицины как ученый, открывший формулу пероральных противозачаточных таблеток. Пинкус, видимо, останется в истории тем немногим представителем 9 апреля, который своими деяниями не расширил, а, напротив, заблокировал развитие внешнего пространства вокруг себя.

Но Овнов — расширителей пространства среди рожденных сегодня, конечно же, подавляющее большинство.

Выдающимся разработчиком атомных подводных лодок остался в истории рожденный сегодня инженер-подводник, организатор корабельного производства и один из крупнейших в СССР специалистов в области атомного подводного кораблестроения Иван Савченко.

Расширял пространство вокруг себя и рожденный сегодня Джон Преспер Эккерт-младший, работающий инженером-электронщиком. И расширил настолько сильно, что в 1946 году придумал вычислительную машину с использованием электронных ламп, которую стали применять для вычисления баллистических таблиц артиллерии. А уже на базе этой машины и был создан первый в мире компьютер. Так что рожденный 9 апреля Джон Эккерт, вслед на своими космическими собратьями — объединителями земель Тамерланом и Брюнелем, стал изобретателем — объединителем миллиардов людей друг с другом во всем мире.

Гигантский монумент, объединяющий в единый творческий союз искусство и науку, создал рожденный сегодня выдающийся скульптор-монументалист Эрнст Неизвестный. Этот архитектурный монумент под названием "Древо жизни" скульптор называл основным проектом в своей жизни.

И остальные монументальные творения скульптора в который раз раскрывают нам Формулу небес рожденных сегодня. "Всего должно быть много" — вот их главный девиз. В больших формах, в больших идеях, в большом пространстве много воздуха, много свободы, много вариантов движения.

"Свобода порождает инициативу, инициатива порождает хороший труд", — так утверждал трудолюбивый и всегда свободный Овен Эрнст Неизвестный.

Свободным в общении на 20 языках был рожденный сегодня американский певец, актер и правозащитник Пол Робсон. Именно на стольких языках и пел и общался певец. И большего полиглота в истории музыки, наверное, сложно себе и представить. Ну чем не расширение пространства вокруг себя?

"Что касается какого-то особого секрета долголетия, то его нет. Я просто очень хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше, хочу жить", — эти слова могут служить, наверное, самым точным определением для всех рожденных 9 апреля. А произнес их легенда французского кино, празднующий сегодня свой 85-год рождения Жан-Поль Бельмондо, который своей неотразимой улыбкой всю жизнь расширял мир вокруг себя, делая его ярким и интересным.

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