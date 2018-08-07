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Автор Соломон Соловьев

Роли, которые играют Львы. Львы, которые играют роли

Общество » Наследие » Формула небес

О профессионализме, реалистичности, ответственности,  последовательности, решительности и верности рожденных 8 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Какое счастье чувствовать себя человеком с крыльями. Поэтому меня так и тянет куда-то вверх", — так написал однажды пришедший сегодня в наш мир выдающийся хирург-офтальмолог Святослав Федоров. Влияние этого гуру-Льва на медицину трудно переоценить.

В далеком 1959 году Святослав Федоров имплантировал на собственной квартире первые в СССР искусственные глазные хрусталики кроликам. Через год такая же операция была проведена уже человеку в клинических условиях в больнице в городе Чебоксары. В 1973 году Федоров произвел разработку и первым в мире провел операцию по лечению глаукомы глаза на ранних стадиях. Его метод нашел признание на международном уровне и стал применяться для лечения глаукомы во всем мире.

"Жить нужно не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех", — такова была замечательная формула жизни Святослава Федорова. И эту формулу исповедуют многие из рожденных 8 августа.

Рожденные 8 августа выражают сильное желание играть в своей жизни многочисленные и разнообразные роли. Это не должно понимать таким образом, что перед вами взбалмошные люди, которые, подобно флюгеру, поворачиваются с одного поля деятельности на другое. Каждое изменение, каждая новая роль тщательно изучаются, и, таким образом, им может быть гарантирован едва ли не стопроцентный успех. Рожденные в этот день обычно испытывают сильную тягу к профессиональному признанию и имеют хорошие шансы добиться его, если, конечно, выбор карьеры не был слишком нереальным или плохо подходил к их характеру.

Профессиональное признание получил сполна английский биолог Уильям Бэтсон. Этот замечательный профессор Кембриджа вошел в историю как автор термина "генетика" и один из основателей самой науки генетики.

Всемирное признание получил один из первооткрывателей Антарктиды рожденный сегодня американский мореплаватель Натаниэль Палмер. Он был третьим в истории человеком, достигшим берегов Антарктиды, и стал первооткрывателем Южных Оркнейских островов. Имя отважного Льва Натаниэля Палмера носят Земля Палмера и Архипелаг Палмера. Некоторое время вся Антарктида на американских картах называлась Земля Палмера.

Историческим и политическим произведением вошел в пространство венгерский писатель и поэт Ференц Кёльчеи. Он стал автором текста венгерского национального гимна. Как и большинство гимнов разных стран, написанных поэтами, рожденными под знаком Льва, гимн Венгрии наполнен историческим пафосом и патриотизмом.

Множество ролей удалось исполнить в своей профессиональной жизни пионеру русского кинематографа Александру Ханжонкову. Первая роль Ханжонкова была роль есаула в Донском казачьем полку. Из полка он уволился по состоянию здоровья, получив причитающуюся в таких случаях по закону выплату. И именно эту сумму Ханжонков вкладывает в кинопромышленность.

В новую для себя индустрию талантливый Лев прекрасно вжился в роли предпринимателя, организатора, продюсера, режиссера и сценариста. На счету киноателье Ханжонкова множество важнейших достижений в развитии российского кино. Его компания сняла первый в России полнометражный фильм "Оборона Севастополя", а также первый в мире мультфильм, снятый в технике объемной анимации, под названием "Прекрасная Люканида", где режиссером выступил Владислав Старевич, также пришедший в наш мир сегодня.

Иногда даже сами рожденные 8 августа бывают порой просто поражены тем, насколько полно они сыграли свою роль, в частности, оглядываясь назад с завоеванных позиций или после существенных изменений в их жизни.

Будучи весьма реалистичными и ответственными людьми, рожденные 8 августа обычно приступают к новой роли, когда чувствуют, что предыдущая сыграна уже полностью. Вне зависимости от того, являются ли люди, чей день рождения — 8 августа, исполнителями или созидающими творцами, они обычно до предела захвачены разнообразными стилями и формами самовыражения.

Если рожденным 8 августа не удается какая-то конкретная попытка, то чаще всего они не теряют присутствия духа и просто приступают к следующей работе или же возвращаются к тем занятиям, которыми они временно пренебрегли.

"Этот человек обогнал всех аниматоров мира на несколько десятилетий", — так писал о рожденном сегодня Владиславе Старевиче легендарный мультипликатор Уолт Дисней. Дуэт двух Львов, рожденных в один день, Ханжонкова и Старевича в конечном счете и создал российскую мультипликацию. Короткометражные анимационные фильмы Старевича вошли в золотой фонд мирового кинематографа.

Наиболее образованные и просвещенные люди, чей день рождения — 8 августа, не позволяют себе растрачивать свою энергию из-за пустого желания перемен или разнообразия интересов. Человек посторонний без труда убедится в том, что они ненавидят быть вовлеченными одновременно в более чем один проект, если чувствуют, что это наносит вред их роду деятельности.

Такими последовательными Львами сегодняшнего дня остались в истории человечества два Нобелевских Лауреата: один из создателей квантовой механики, английский физик-теоретик Поль Дирак и создатель первого циклотрона, один из создателей атомной бомбы американский физик Эрнест Орландо Лоуренс.

Обладателем множества титулов, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема, остается швейцарский теннисист, вторая ракетка мира в одиночном разряде Роджер Федерер. 16 июля 2017 года этот красавец Лев стал первым в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде.

Единственной женщиной в истории СССР, которая была дважды удостоена медали Герой Советского Союза, стала рожденная сегодня вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая. Савицкая стала также первой в мире женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос.

Рожденные 8 августа являются верными спутниками жизни, деловыми партнерами, родителями и друзьями. Если вдруг рожденные сегодня избирают неправильную цель или выбывают из игры, то они прислушиваются к дельным советам, что в свою очередь является весьма примечательным моментом этих весьма решительных людей. В итоге, взвесив все разумные точки зрения, рожденные 8 августа принимают независимые и достаточно твердые решения, частично или полностью исправляющие положение.

А закончить Формулу небес родившихся 8 августа мне хотелось бы замечательной фразой рожденного сегодня американского актера Дастина Хоффмана, которого в Голливуде считают обладателем крайне непростого характера.

Хоффман утверждает: "Жизнь — дерьмо. Но это не означает, что ей невозможно насладиться". Сложно возразить этой оптимистичной фразе яркого представителя знака Льва, рожденного 8 августа.

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