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Автор Соломон Соловьев

Откуда же ваши деньги, Джон Рокфеллер?

Общество » Наследие » Формула небес

О прагматизме, могуществе, трудоголизме, романтизме и ревности рожденных 8 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿

"То, во что для нас лучше верить, истинно", — утверждал основатель прагматизма Уильям Джеймс. Джеймс родился под знаком Козерога, и потому абсолютно органично, что именно представитель самого прагматичного знака Зодиака сформулировал основу этого философского течения. Если не погружаться в философские дебри прагматизма, то в бытовом смысле прагматик — это человек, который выстраивает свою систему поступков и взглядов на жизнь в аспекте получения практически полезных результатов. Рассмотрим же формулу прагматизма рожденных 8 июля подробнее.

Раки, рожденные сегодня, в высшей степени прагматичны. Следовательно, о них можно сказать, что они более озабочены результатами, нежели теориями. Как основатели и инициаторы они способны не только создать ту или иную организацию, семью или бизнес, но и обеспечить нормальное функционирование своего детища. Поэтому эксплуатация собственного начинания становится для них главенствующей темой, а эффективное ведение хозяйства — высшим приоритетом.

Так уж распорядилась Формула небес для прагматичных Раков дня сегодняшнего, что первый официальный долларовый миллиардер в истории человечества пришел в наш мир сегодня. Его имя — Джон Рокфеллер (фото). В 1870 году он основал компанию Standard Oil. Во время Великой депрессии произошел резкий скачок цен на керосин и бензин, и на момент смерти Рокфеллера в 1937 году (он умер в возрасте 97 лет) его состояние составляло 1,4 миллиарда долларов США. На сегодняшний день доля Рокфеллера в этой компании, которая находится в управлении его потомками, оценивается в 336 миллиардов долларов. И все это легально и прозрачно.

Детство и юность Рокфеллера — это великолепное наглядное пособие по Формуле небес дня сегодняшнего. Когда Джону исполнилось семь лет, он начал выкармливать на продажу индюшек, подрабатывал, копая для соседей картофель. Все результаты коммерческой деятельности он фиксировал в своей маленькой книжечке. Со своей первой заработной платы Рокфеллер приобретает добротную бухгалтерскую книгу. В нее он записывает все свои доходы и расходы, уделяя внимание даже мелочи. К этой книге он относился с особым трепетом и уважением, сохранив ее на всю жизнь. Все заработанные деньги он вкладывал в фарфоровую копилку и уже в 13 лет ссудил знакомому фермеру 50 долларов из расчета 7,5 процента годовых.

Своим прагматизмом запомнился современникам один из представителей династии Демидовых Прокофий Демидов (фото). Как и его космический родственник Джон Рокфеллер, который огромные суммы жертвовал на благотворительность, владелец крупных горнопромышленных предприятий Прокофий Демидов вносил миллионные вклады в строительство Московского воспитательного дома. Он также делал многотысячные пожертвования на Московский университет, установив первые гранты в истории российского образования. Как и свойственно многим представителям знака Рака, Демидов был большим поклонником садоводства и стал основателем Нескучного сада — одного из самых красивых парков Москвы.

К сожалению, лишь некоторые из тех, кто родился 8 июля, интересуются различными философскими идеями, других это не увлекает. Идеалы как таковые не слишком занимают этих могущественных людей. Таким образом, возникает риск лишиться моральных ориентиров в своей деятельности и увлечь сподвижников в заранее обреченном направлении. Религиозные аспекты также не представляют интереса для тех, кто родился в этот день. Люди, чей день рождения — 8 июля, трудоголики, готовые посвятить свою жизнь реализации единственной идеи, которая может состоять либо в накоплении капитала, либо в поддержании жизнеспособности организации или предприятия.

Таким одержимым прагматиком вошел в историю немецкий изобретатель и строитель первых дирижаблей Фердинанд фон Цеппелин (фото). При всем своем воинствующем прагматизме Цеппелин в душе оставался все-таки немного романтиком. Он утверждал, что будущее в воздухоплавании должно было быть не за аэростатами, а за большими дирижаблями. Но время оказалось прагматичнее всех — исчезли и аэростаты, и дирижабли.

"Дзен привлекает меня как возможность религии без бога", — эту прекрасную и удобную формулу религиозного прагматизма произнес рожденный сегодня выдающийся немецкий врач-психиатр Фредерик Перлз. Именно стараниям этого замечательного прагматика современная психотерапия и психоаналитика обязана происхождению своего гуманистического направления под названием "гештальт-терапия". Благодаря своему основополагающему труду "Гештальт-терапия, возбуждение и рост человеческой личности" Фредерик Перлз вошел в историю как самый доступный и эффективный психотерапевт в своей области.

Рожденные 8 июля благодаря своему подходу к жизни, как правило, люди состоятельные и обеспеченные. Естественно, их друзья и близкие лишь выиграют в финансовом отношении от реализации их планов и проектов. Но им нужно быть готовыми к тому, что особого внимания со стороны тех, кто привык едва ли не по минутам расписывать свое время, они не дождутся. Однако, если вдруг главной заботой рожденных 8 июля станет семья, их дети и супруги будут страдать от чрезмерного контроля, ревности и требовательности.

Прекрасным образом такого ревнивого и требовательного Рака, пытающегося все контролировать, может служить герой замечательной пьесы Александра Островского "Бесприданница" по фамилии Карандышев. Потеряв контроль над своей невестой Ларисой, в приступе ревности он стреляет в нее из пистолета и убивает со словами: "Так не доставайся же ты никому".

Ревность, к сожалению, одна из самых разрушительных болезней любого представителя знака Рака. У рожденных 8 июля эта болезнь в острой фазе. Поэтому исполнение роли Карандышева в фильме "Жестокий романс" блистательно удалось исполнить замечательному актеру Андрею Мягкову (фото), отмечающему сегодня свой день рождения.

Особыми ревнивцами и милыми бытовыми деспотами известны своему ближнему кругу рожденные сегодня замечательные актеры и режиссеры Карен Шахназаров (фото) и Константин Райкин (фото), Дмитрий Певцов (фото) и Юлия Рутберг (фото), лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина (фото) и преждевременно ушедшая из жизни красавица Ракиня Жанна Фриске (фото).

Рожденным 8 июля удивительным образом удается представить себя как незаменимых во всем. Их присутствие настолько заметно при жизни, что после смерти так же заметно становится их отсутствие, удручающее близких людей.

Кстати, смерть сама по себе тоже иногда становится важной темой в жизни тех, кто родился в этот день. Люди, чей день рождения — 8 июля, к ней начинают готовиться серьезно и основательно, желая оставить добрую память о себе благими делами. Их семьи редко страдают после смерти кормильца — благо, все вопросы наследства, содержания и страхования были решены заранее. Такова формула их особого рачьего прагматизма.

Чтобы родиться — нужно умереть.

И гибкость положив на наковальню,

В смиренье траектории узреть

Зеленый дерн, обнявшийся с печалью.

Закрученные в узел виражи

И насекомое, напившееся яду,

Дробят себя в цветные витражи,

В покое ветра находя отраду.

А яблоко, упавшее к ногам,

Расколет сердцевины твердый знак

И девочка внезапно закричит,

Услышав стон отстрелянных собак.

Это были прекрасный поэт-прагматик Диана Арбенина и Формула небес для 8 июля.

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Темы гороскоп астролог астрология астропрогноз день рождения Формула небес астропсихоаналитика
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