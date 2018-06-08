Астролог: рожденные 08.06 индивидуальны

Об индивидуальности, уме, ответственности, стойком характере, решительности, категоричности и сверхчувствительности рожденных 8 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿

"Будьте собой. Все остальные места уже заняты", — так писал Оскар Уайльд о сути человеческой индивидуальности. Быть собой всю жизнь пытаются представители многих знаков Зодиака, но у рожденных сегодня индивидуальность — это основа их Формулы небес. Рассмотрим ее подробнее.

Большинство людей, родившихся 8 июня, от природы наделены яркими умственными способностями, которые они с успехом применяют как в области науки, так и в иных сферах, в том числе и в искусстве. Лидеры во всем, они демонстрируют огромное чувство ответственности, а в трудные минуты жизни проявляют стойкий характер и решительность. Однако чем ярче талант рожденных 8 июня, тем более эксцентричными они могут предстать обществу.

Рожденный сегодня американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт, по заключению Американского института архитекторов, был признан самым влиятельным из всех архитекторов США. А Британская энциклопедия называет его "наиболее креативным гением американской архитектуры".

Райт был отцом органической архитектуры и стиля прерий и за всю карьеру создал более 500 проектов. Особенность его архитектуры состояла в обязательной малоэтажности домов, плоских крышах, отсутствии чердаков и подвалов, ленточном остеклении — и в целом и полном растворении дома на поверхности. Одним из главных творений мастера стал Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. На его создание ушло 16 лет. За всю свою карьеру, будучи идеологом органической архитектуры, Фрэнк Райт построил всего лишь единственный небоскреб — Price Tower в Оклахоме.

Органическая архитектура Райта во многом определила современный архитектурный подход. Близость к природе, слияние всех элементов окружающей среды воедино — то, чем руководствуются архитекторы и дизайнеры сегодня.

Двойником Райта и по дню рождению, и по миссии в истории стал американский писатель Джон Вуд Кэмпбелл-младший. Его по праву считают родоначальником Золотого века научной фантастики. Литературного образования Кэмпбелл не получал, он получил диплом физика, что, возможно, и повлияло на выбранный им жанр. Ведь в слове "научная фантастика" наука — главное. И неслучайно первый фантастический рассказ писателя назывался "Когда не выдерживают атомы", а первый роман — "Прохождение Черной звезды".

Научно-фантастическая повесть писателя, которую он опубликовал в 1938 году под псевдонимом Дон Стюард, была названа "Кто идет?" и признана одним из лучших научно-фантастических произведений XX века. Повесть неоднократно экранизировалась. Фильмы назывались "Нечто из иного мира" и "Нечто".

Умственный баланс рожденных сегодня иногда бывает непрочным, поскольку мир, в котором живут эти сверхчувствительные натуры, слишком изысканный и хрупкий. Рожденным 8 июня не свойственно взвешивать последствия своих поступков. Вот почему тщательное планирование и объективность — необходимые слагаемые успешного воплощения их проектов. Талантливые и творческие личности, рожденные 8 июня, периодически испытывают потребность самоустраняться от мира. Однако в эти периоды уединения им все-таки нельзя разрывать связи с происходящими событиями.

Потребность самоустранятся от мира в своей Формуле небес, позволила рожденному сегодня английскому изобретателю Тиму Бернерсу-Ли однажды создать Всемирную паутину, в которой самоустраняться от мира теперь может любой человек на Земле. В 1989 году ученый предложил проект, известный как Всемирная паутина.

Проект подразумевал публикацию гипертекстовых документов, связанных между собою гиперссылками, что облегчило бы поиск и консолидацию информации. Для этого проекта был изобретены идентификаторы URI и URL, протокол HTTP и язык HTML. Эти технологии и легли в основу современной Всемирной паутины. В рамках проекта Бернерс-Ли написал первый в мире веб-сервер и первый в мире гипертекстовый веб-браузер.

Пытаясь отстоять справедливость, рожденные 8 июня бывают чересчур категоричными. Они часто бывают и неисправимыми моралистами — даже те из них, кто всегда отличался вольным поведением. Они строго требуют терпимости от других, хотя сами не в силах проявлять такую же терпимость по отношению к близким.

С другой стороны, верность и преданность — это для них святые понятия. Люди, чей день рождения — 8 июня, напрямую связывают продвижение к успеху с повышением требовательности к себе. Однако способность противостоять стрессам у них невелика. Поэтому они ищут ту нишу, где можно долго работать, не затрачивая большое количество эмоциональных сил.

Вот именно такую нишу нашел для себя французский повар Мари Антуан Карем. Вернее, не нишу, а высокую реализацию, так как именно этот трудолюбивый Близнец признан кулинарным миром одним из первым представителей так называемой высокой кухни. Так как большинство клиентов Карема в XIX веке были особы, принадлежащие к знати и королевским родам, то его как одного из основателей кулинарии нового времени называли "поваром королей и королем поваров".

Королевой сцены часто называли и рожденную сегодня британскую рок-певицу Бонни Тайлер. Выступая в молодые годы по клубам, на одном из концертов певица сорвала голос. Врачи обнаружили у нее узелковые утолщения и провели операцию на гортани, после которой рекомендовали ей не разговаривать в течение полутора месяцев. Но для Близнецов даже один день не разговаривать сложновато, а тут такой срок. В общем, через несколько дней певица с кем-то поругалась и кричала на него в течение нескольких минут. В итоге она шипела, а не говорила потом несколько недель, а когда голос восстановился, то появилась в голосе хрипотца, которая и стала в дальнейшем фирменным отличием при исполнении всех песен Бонни Тайлер.

Среди рожденных 8 июня много первооткрывателей. О некоторых мы уже вспомнили. И, конечно, с огромным удовольствием отметим латвийскую теннисистку Елену Остапенко, победительницу Открытого чемпионата Франции по теннису 2017 года. Елена на сегодняшний день является самой молодой теннисисткой в истории, которой удалось победить в играх турниров Большого шлема.

Она родилась 8 июня и умерла в возрасте 92 лет. Однажды она в шутку сказала, что ее сын Джордж Буш "тупой, как лиса". Ее звали Барбара Буш. За подобными шутками Барбары скрывался трезвый ум, острый язык и внутреннее политическое понимание, иногда более проницательное, чем у ее невозмутимого мужа Близнеца-президента США Джорджа Буша-старшего.

Барбара много писала, в том числе афоризмов. И одним из них мы и подведем итог для Формулы небес рожденных 8 июня: "Зачем бояться того, что скажут люди? Те, кто заботится о вас, скажут: "Удачи!" А те, кто заботится только о себе, никогда не скажут того, что стоит слушать".

﻿﻿﻿Читайте все публикации рубрики "Формула небес"