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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 08.05 решительны

Общество » Наследие » Формула небес

Об искренности, новаторстве, любви к природе, решительности и резкости рожденных 8 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

Он самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире. В его коллекции много статуэток "Грэмми". Его зовут Энрике Иглесиас, и он появился на свет 8 мая 1975 года. За свою карьеру этот трудолюбивый Телец выпустил более сорока синглов и десяти студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 миллионов пластинок.

"Трудно вот так вот быстро стереть прошлое из памяти. Да, бывало хорошо, бывало и плохо, но это было искренне", — так поет Иглесиас в своей легендарной песне "Escape" ("Побег"). И рожденные сегодня Тельцы — действительно искренние.

Тельцы, рожденные 8 мая, не испытывают стеснения в высказывании своих мыслей и суждений. Они откровенны, решительны, всегда аргументированно отстаивают свою точку зрения, причем словом владеют так же искусно, как и пером. Они с удовольствием чтут традиции и общепринятые нормы, иногда даже рискуют браться за возрождение забытого. Смелые в действии, они легко осваивают новейшие технологии и следуют передовым идеям, правда не без оглядки на традиции.

"Все живое не идеально. Идеальным бывает только мертвое" — эта фраза рожденного сегодня кинорежиссера Валерия Тодоровского стала эпиграфом для большинства его картин. А освоение новых технологий, следование передовым идеям и при этом дань кинотрадициям блестяще были исполнены представителем 8 мая в фильме "Стиляги". Тодоровский тогда снял первый российский киномюзикл, этакий ностальгически-эпохальный сострадательный всхлип по эпохе начала 1960-х и самоутверждению части молодежи, стремившейся "быть не как все". Лента получила три приза кинопремии "Золотой орел", включая номинацию "За лучший фильм". Критики пишут о Тодоровском: "Он всегда мастер деталей. Точнее, деталей окружения. Даже время года у него тоже актер".

Рожденных 8 мая глубоко волнуют проблемы природы и ее защиты. Решение экологических задач для многих из этих Тельцов — детей природы нередко становится главным делом жизни. Любовь ко всему, что их окружает, вовсе не подразумевает привязанности к самому месту. Как правило, они колесят по всему миру.

Люди, чей день рождения — 8 мая, могут стать хорошими ораторами, активно выражающими чаяния и устремления той или иной общественной группы. Однако прямота и искренность, свойственные этим людям, могут повлечь за собой неприятности. Вот почему рожденным 8 мая следует избегать излишней резкости суждений и чрезмерного упорства. К сожалению, дипломатичность не самая сильная сторона их характера, так что периодически они вынуждены сталкиваться с конфликтными ситуациями.

Своей прямотой, искренностью и заботой о всем живом в человеческом мире вошел в историю рожденный сегодня швейцарский предприниматель и общественный деятель Жан Дюнан. Его инициативе мир обязан созданию гуманитарной организации Международного комитета Красного Креста. В 1859 году Дюнан стал свидетелем последствий битвы при Сольферино, когда 9000 человек, больных и раненых, остались умирать на поле боя. Потрясенный увиденным Дюнан пробует создать Общество помощи раненым. Благодаря его усилиям был основан Международный комитет Красного Креста и в 1864 году принята первая Женевская конвенция об улучшении участи раненых в сухопутной войне. В 1901 году совместно с французом Фредериком Пасси (так же рожденным под знаком Тельца) Жан Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира. А день рождения великого Тельца- гуманиста 8 мая по всему миру отмечается как Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

Как правило, люди, чей день рождения — 8 мая, самоуверенны, а спокойствие и невозмутимость, свойственные стилю их поведения, способствуют тому, что выглядят они очень убедительно. Кроме того, рожденные 8 мая никогда не опускаются до пустопорожней болтовни, свои суждения и умозаключения они преподносят публике лишь после тщательного размышления.

Рожденные 8 мая бесстрашны в сражении. Они не поддаются угрозам, но всегда найдут эффективный способ нанести ответный удар, даже если окажутся безоружными. В стратегии они особенно сильны, так что лучше не заводить себе врагов из числа тех, кто родился в этот день.

"Я никогда никого не оскорблял. Я просто говорил правду, и ее считали оскорблением". Еще одна фраза, сказанная рожденным сегодня видным политическим деятелем, как нельзя лучше раскрывает Формулу небес 8 мая. 33-й Президент США Гарри Трумэн был ярчайшим представителем своего дня. После Второй мировой войны он продолжил социально-экономические реформы в США в духе "нового курса" его предшественника Франклина Рузвельта. С его именем также связано начало холодной войны. Трумэн выступал за жесткое противостояние СССР и коммунистическим силам и утверждение единоличного лидерства США во всем мире.

О многих особенностях Формулы небес Трумэна говорила табличка, которая стояла на его письменном столе с надписью: "Фишка дальше не идет". Эту фразу из обихода игроков в покер Трумэн сделал своим девизом. В переносном смысле, фишка — атрибут человека, ответственного за принятие решений. Говоря, что она "дальше не идет", президент Трумэн давал понять, что окончательное решение принимает именно он.

Рожденные 8 мая, как правило, великодушны к противнику и всегда дают ему шанс исправиться, но не более того. Как мужчины, так и женщины, рожденные 8 мая, — преданные друзья и любовники, а как родители — в высшей степени надежные и ответственные люди. Рожденные 8 мая настолько уверены в важности своих идей, что даже не задумываются над тем, как лучше донести их до окружающих. Наиболее предпочтительным представляется вариант, когда им дают возможность высказаться как устно, так и письменно.

Такой вариант высказаться и письменно, и устно представился Степану Некрашевичу, пришедшему в наш мир сегодня, чтобы создать белорусский язык. Его научные труды по диалектологии, лексикографии и орфографии вошли в теоретические основы и принципы создания диалектологических словарей белорусского языка. Он также стал автором в 1925 году белорусско-русского и в 1928 году русско-белорусского словарей.

Как я уже отмечал, рожденные 8 мая никогда не теряют связи с природой. В идеальной ситуации, например, когда у них есть загородный дом, они много времени тратят на обустройство и ландшафт вокруг него. Развитие хорошего вкуса с раннего возраста представляется для них жизненно важным. Детям нужно предоставлять возможность ознакомиться с разнообразными стилями и концепциями, с тем чтобы максимально расширить свой кругозор. В идеале из людей, рожденных 8 числа, получаются настоящие граждане мира.

Таким гражданином мира стал рожденный сегодня мексиканский католический священник и революционный вождь Мигель Идальго. Именно он своей решимостью положил начало войне за независимость Мексики от испанского владычества своим знаменитым призывом, который в мексиканской историографии получил название "Клич Долорес". Мигеля Идальго и по сей день считают национальным героем Мексики, его прозвали Отцом Отечества. Идальго встал во главе революционной армии, состоявшей главным образом из крестьян-индейцев и рабочих рудников, и выступил против испанцев. Затем он возглавил революционное правительство и провозгласил отмену рабства, опубликовал закон о возвращении индейцам общинных земель и закон о снижении налогов.

"Вы можете добиться чего угодно в жизни при условии, что вам будет не важно, кому достанутся лавры" — с этой формулой рожденного сегодня Гарри Трумэна в той или иной степени живут все Тельцы, пришедшие в наш мир 8 мая. Живут честно и добиваются результатов, которые ценят люди, их окружающие. А для рожденных сегодня эта оценка важнее любых лавров.

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